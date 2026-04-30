Πειραιώς: Θετική η Jefferies για τις επιδόσεις της τράπεζας

Θετική παραμένει η Jefferies για την Πειραιώς μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2026, εκτιμώντας ότι επιβεβαιώνεται η πορεία προς την επίτευξη των στόχων για το σύνολο της χρονιάς.

Όπως επισημαίνει η Jefferies, τα βασικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα, με ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και στις προμήθειες, οι οποίες αντιστάθμισαν την ασθενέστερη επίδοση από δραστηριότητες trading, βασικό λόγο για την υστέρηση στα προ προβλέψεων κέρδη. Το κόστος παρέμεινε εντός εκτιμήσεων, ενώ το κόστος κινδύνου (CoR) διαμορφώθηκε χαμηλότερα του αναμενόμενου στις 32 μονάδες βάσης, έναντι στόχου περίπου 50 μ.β. για το σύνολο του έτους.

Παράλληλα, οι υποκείμενες τάσεις κρίνονται ισχυρές, με καθαρή πιστωτική επέκταση 1,3 δισ. ευρώ, σταθερά περιθώρια δανείων και καθαρές εισροές υπό διαχείριση κεφαλαίων (AUM) ύψους 0,5 δισ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Jefferies εκτιμά ότι η τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης των στόχων για το 2026, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) στο 14,6%, έναντι στόχου περίπου 15%.

Κερδοφορία και βασικά μεγέθη

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 281 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς (280 εκατ. ευρώ). Τα προ προβλέψεων κέρδη διαμορφώθηκαν 5% χαμηλότερα, κυρίως λόγω ασθενέστερων εσόδων από trading και λοιπές δραστηριότητες.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας την ενίσχυση των όγκων δανείων και ομολόγων (αύξηση 2,1 δισ. ευρώ στο τρίμηνο), ενώ το κόστος καταθέσεων παρέμεινε σταθερό. Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, με τα δάνεια να αυξάνονται κατά 11% σε ετήσια βάση. Τα περιθώρια δανείων παρέμειναν ανθεκτικά, υποχωρώντας οριακά κατά 1 μονάδα βάσης στις 237 μ.β.

Οι προμήθειες ξεπέρασαν οριακά τις εκτιμήσεις και κατέγραψαν άνοδο 32% σε ετήσια βάση, με ισχυρή συμβολή από τη διαχείριση κεφαλαίων και το bancassurance, καθώς και από τις αυξημένες εκταμιεύσεις δανείων. Στο τρίμηνο περιλαμβάνεται και συνεισφορά 20 εκατ. ευρώ από την Εθνική Ασφαλιστική.

Κόστη, ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή επάρκεια

Τα λειτουργικά έξοδα κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 37%, επηρεασμένος από τα χαμηλότερα έσοδα trading λόγω μεταβλητότητας στις αγορές. Ο στόχος για το 2026 παραμένει κάτω από το 35%.

Σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ενεργητικού, το κόστος κινδύνου διαμορφώθηκε στις 32 μονάδες βάσης (από 51 μ.β. στο τέταρτο τρίμηνο του 2025), χαμηλότερα από τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) αυξήθηκε οριακά στο 2,1%, με την κάλυψη να υποχωρεί στο 70%, ενώ το συνολικό υπόλοιπο παρέμεινε σταθερό στα 0,9 δισ. ευρώ.

Τέλος, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 διαμορφώθηκε στο 12,6%, ελαφρώς χαμηλότερα των εκτιμήσεων και μειωμένος κατά 10 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η οργανική δημιουργία κεφαλαίου αντισταθμίστηκε από την πιστωτική επέκταση και τις διανομές.