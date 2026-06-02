Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ωθηση διά… χειρός Τζένσεν Χουάνγκ έλαβε η μετοχή της Marvell Technology, η οποία στις προσυνεδριακές συναλλαγέw της Τρίτης σημείωσε άλμα έως 25%, φτάνοντας σε άνοδο 158% σε ετήσια βάση.

Δεν χρειαζόταν να πει πολλά: ο επικεφαλής της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο που πρόσφατα έσπασε το φράγμα των 5 τρισ. δολ., εξήρε τις προσπάθειες της εταιρείας για δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι θα μπορούσε αυτή να είναι η επόμενη εταιρεία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, οδηγώντας τις μετοχές της σε κατακόρυφη άνοδο.

«Είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ.»

Η Marvell πρόκειται να είναι η «επόμενη εταιρεία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Χουάνγκ, προσθέτοντας ότι τα τσιπ δικτύωσης και συνδεσιμότητας της εταιρείας είναι απαραίτητα για τα κέντρα δεδομένων, όπου οι υπολογιστικές εργασίες κατανέμονται σε χιλιάδες συνδεδεμένα τσιπ που πρέπει να μοιράζονται δεδομένα γρήγορα.

«Όταν παίρνεις ένα υπολογιστικό πρόβλημα, το αποσυνθέτεις σε πολλά κομμάτια και το κατανέμεις σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η συνδεσιμότητα», δήλωσε ο Χουάνγκ κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης στη σκηνή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marvell, Matthew Murphy, στο Computex Week στην Ταϊπέι τη Δευτέρα. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Matt τα πάει τόσο καλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Marvell είναι τόσο απαραίτητη».

«Έχουμε κατανείμει και αποσυνθέσει την υπολογιστική ισχύ έτσι ώστε να εκτελείται σε αυτά τα τεράστια συμπλέγματα (clusters), προκειμένου να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τη συνολική υπολογιστική ισχύ, τη συνολική μνήμη, το συνολικό εύρος ζώνης (bandwidth) που διαθέτουμε, και αυτό που το καθιστά δυνατό είναι η συνδεσιμότητα», πρόσθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia.

Η Marvell εξειδικεύεται στον σχεδιασμό τσιπ υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιες υποδομές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της εταιρικής δικτύωσης, των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G και των συστημάτων αυτοκινήτων.

Η Nvidia δεσμεύτηκε πρόσφατα για μια επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Marvell. Η Nvidia επενδύει επίσης δισεκατομμύρια σε άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία φωτονικής, η οποία χρησιμοποιεί το φως για τη μεταφορά δεδομένων. Η διαδικασία αυτή θεωρείται πιο αποδοτική από την τρέχουσα μέθοδο μεταφοράς δεδομένων μέσω ηλεκτρισμού.