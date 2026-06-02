Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Μια κουβέντα του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εκτόξευσε την Nvidia, ήταν αρκετή για να ανέβει 25% η μετοχή της Marvell

Tεχνητή νοημοσύνη 02.06.2026, 14:18
Σχολιάστε
Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ωθηση διά… χειρός Τζένσεν Χουάνγκ έλαβε η μετοχή της Marvell Technology, η οποία στις προσυνεδριακές συναλλαγέw της Τρίτης σημείωσε άλμα έως 25%, φτάνοντας σε άνοδο 158% σε ετήσια βάση.

Δεν χρειαζόταν να πει πολλά: ο επικεφαλής της πιο πολύτιμης εταιρείας στον κόσμο που πρόσφατα έσπασε το φράγμα των 5 τρισ. δολ., εξήρε τις προσπάθειες της εταιρείας για δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και είπε ότι θα μπορούσε αυτή να είναι η επόμενη εταιρεία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων, οδηγώντας τις μετοχές της σε κατακόρυφη άνοδο.

«Είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ.»

Η Marvell πρόκειται να είναι η «επόμενη εταιρεία του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων», δήλωσε ο Χουάνγκ, προσθέτοντας ότι τα τσιπ δικτύωσης και συνδεσιμότητας της εταιρείας είναι απαραίτητα για τα κέντρα δεδομένων, όπου οι υπολογιστικές εργασίες κατανέμονται σε χιλιάδες συνδεδεμένα τσιπ που πρέπει να μοιράζονται δεδομένα γρήγορα.

«Όταν παίρνεις ένα υπολογιστικό πρόβλημα, το αποσυνθέτεις σε πολλά κομμάτια και το κατανέμεις σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που είναι απαραίτητο είναι η συνδεσιμότητα», δήλωσε ο Χουάνγκ κατά τη διάρκεια μιας κοινής εμφάνισης στη σκηνή με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Marvell, Matthew Murphy, στο Computex Week στην Ταϊπέι τη Δευτέρα. «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Matt τα πάει τόσο καλά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Marvell είναι τόσο απαραίτητη».

«Έχουμε κατανείμει και αποσυνθέσει την υπολογιστική ισχύ έτσι ώστε να εκτελείται σε αυτά τα τεράστια συμπλέγματα (clusters), προκειμένου να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε τη συνολική υπολογιστική ισχύ, τη συνολική μνήμη, το συνολικό εύρος ζώνης (bandwidth) που διαθέτουμε, και αυτό που το καθιστά δυνατό είναι η συνδεσιμότητα», πρόσθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia.

Η Marvell εξειδικεύεται στον σχεδιασμό τσιπ υψηλής απόδοσης που χρησιμοποιούνται σε παγκόσμιες υποδομές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογιστικού νέφους (cloud computing), της τεχνητής νοημοσύνης (AI), της εταιρικής δικτύωσης, των δικτύων κινητής τηλεφωνίας 5G και των συστημάτων αυτοκινήτων.

Η Nvidia δεσμεύτηκε πρόσφατα για μια επένδυση ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Marvell. Η Nvidia επενδύει επίσης δισεκατομμύρια σε άλλες εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογία φωτονικής, η οποία χρησιμοποιεί το φως για τη μεταφορά δεδομένων. Η διαδικασία αυτή θεωρείται πιο αποδοτική από την τρέχουσα μέθοδο μεταφοράς δεδομένων μέσω ηλεκτρισμού.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ
Ναυτιλία

Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ
Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Ακίνητα

Έκρηξη 85% στις τιμές ακινήτων βλέπει το ΔΝΤ
ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για υα καλωδιακά έργα διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για καλωδιακά έργα - Ποια νησιά αφορά
Ταμείο Ανάκαμψης: Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα
AGRO

Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα
Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Χουάνγκ: Αυτή είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέση Ανατολή: Η γεωπολιτική μεταβλητή στις αποφάσεις της ΕΚΤ
World

Τα Στενά του Ορμούζ «χαράσσουν» πορεία στην ΕΚΤ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο και το νέο δύσκολο στοίχημα της Ευρώπης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Tεχνητή νοημοσύνη
Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Χουάνγκ: Αυτή είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Μια κουβέντα του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εκτόξευσε την Nvidia, ήταν αρκετή για να ανέβει 25% η μετοχή της Marvell

SoftBank: Εκθρονίζει την Toyota και γίνεται η πολυτιμότερη εταιρεία της Ιαπωνίας
World

Η SoftBank γίνεται η πολυτιμότερη της Ιαπωνίας - Εκθρονίζει Toyota

Η ζήτηση για μετοχές τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί τις μετοχές του τεχνολογικού γίγαντα SoftBank, καθώς κατακτά την πρώτη θέση σε κεφαλαιοποίηση αγοράς

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Nvidia: Αποκάλυψε «υπερτσίπ» για υπολογιστές, κοντάροντας την Apple και την Intel
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Αποκάλυψε υπερτσίπ για PC - Πρόκληση για Apple και Intel

Το νέο τσιπ της Nvidia σε συνδυασμό με τα Microsoft Windows θα επιτρέψει στους υπολογιστές να εκτελούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης

SoftBank: Επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center
Tεχνητή νοημοσύνη

Η SoftBank επενδύει 75 δισ. ευρώ στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό data center

Το έργο στη Γαλλία αποτελεί μέρος του αναπτυσσόμενου χαρτοφυλακίου υποδομών AI της SoftBank

Σάτια Ναντέλα: Ο νέος, μικρότερος επιχειρηματικός κύκλος στη Microsoft
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί αλλάζει τα πάντα το αφεντικό της Microsoft

Ο Σάτια Ναντέλα προσπαθεί να κάνει μια επανεκκίνηση στον τομέα της AI, αφού πρώτα έκανε μερικές μεγάλες αλλαγές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τεχνητή νοημοσύνη: Αντώνογλου και Γερμανίδης στην κορυφή της διεθνούς κούρσας της AI
Startups

Δύο Έλληνες που χτίζουν παγκόσμιους παίκτες στην AI

Ο Ιωάννης Αντώνογλου της Reflection AI και ο Αναστάσης Γερμανίδης της Runway έχουν συγκεντρώσει αποτιμήσεις 30 δισ. δολαρίων και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
Nvidia: Επένδυσε 6,5 δισ. δολάρια στη φωτονική τεχνολογία – Τι αλλαγές θα φέρει στις υποδομές AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Nvidia: Ποντάρει σε νέα τεχνολογία για υποδομές ΑΙ

Η φωτονική θεωρείται αποτελεσματικότερη από την «κλασική» χρήση ηλεκτρικής ενέργειας - Ποιες είναι οι τεχνικές προκλήσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ
Ναυτιλία

Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ

Η εισαγωγή στο ΧΑ της Safe Bulkers είναι το πρώτο βήμα, σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Ακίνητα

Έκρηξη 85% στις τιμές ακινήτων βλέπει το ΔΝΤ

Έκθεση του ΔΝΤ για τα ακίνητα βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos - Το πρόβλημα στη στέγαση

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για υα καλωδιακά έργα διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για καλωδιακά έργα - Ποια νησιά αφορά

Η σύναψη συμφωνίας-πλαισίου αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα διασυνδέσεων των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων

Ταμείο Ανάκαμψης: Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα
AGRO

Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα

Τι προβλέπουν τροποποιητικές αποφάσεις δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Χουάνγκ: Αυτή είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Μια κουβέντα του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εκτόξευσε την Nvidia, ήταν αρκετή για να ανέβει 25% η μετοχή της Marvell

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αγορά ισορροπεί εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων ισορροπεί το ΧΑ

Σε φάση σταθεροποίησης εισέρχεται η αγορά μετά από έναν ιδιαίτερα θετικό Μάιο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται

Τα πάνω - κάτω στα αυτοκίνητα και την φορολόγησή τους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
Business

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil

Η συμφωνία με τη Motor Oil επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον

UniCredit: Άνω του 30% η συμμετοχή της στην Commerzbank, ισχυροποιεί τη θέση εξαγοράς
World

Πιο κοντά στην εξαγορά της Commerzbank η UniCredit

Η UniCredit έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για να αυξήσει το μερίδιό της στην Commerzbank πολύ πάνω από 30%, δίνοντας ώθηση στην προσφορά εξαγοράς της

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα

Τουρισμός: Μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα στο α’ τρίμηνο 2026
Τουρισμός

«Φρένο» στις διανυκτερεύσεις στο α΄ τρίμηνο - Πόσο υποχώρησαν

Η Ελλάδα ωστόσο συγκαταλέγεται στην ομάδα των 9 κρατών που κατέγραψαν μείωση διανυκτερεύσεων έστω και οριακά

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια και τις καταθέσεις

Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Κοινωνία

Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
Κοινωνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο

Οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών, σύμφωνα με την S&P Global

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies