Wall Street: Κινήθηκαν ήπια ανοδικά οι δείκτες

O Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,45% φτάνοντας τις 51.307 μονάδες, ο S&P 500 έφτασε τις 7.609 μονάδες αυξημένος κατά 0,13% και ο Nasdaq έκλεισε τελικά στο +0,03% και τις 27.093 μονάδες

Wall Street 02.06.2026, 23:08
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Wall Street: Κινήθηκαν ήπια ανοδικά οι δείκτες
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Ανοδικά κινήθηκαν οι αμερικανικές μετοχές στη συνεδρίαση της Τρίτης στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 0,45% φτάνοντας τις 51.307 μονάδες, ο S&P 500 έφτασε τις 7.609 μονάδες αυξημένος κατά 0,13% και ο Nasdaq έκλεισε τελικά στο +0,03% και τις 27.093 μονάδες.

Ο κλάδος της τεχνολογίας

Η Alphabet επηρέασε αρνητικά τον S&P 500, με τις μετοχές της να σημειώνουν πτώση 2% αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συγκεντρώσει 80 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση μετοχών για τη χρηματοδότηση της επέκτασης των δραστηριοτήτων της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται επένδυση ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Berkshire Hathaway.

«Όταν παίρνεις ένα υπολογιστικό πρόβλημα, το χωρίζεις σε πολλά μέρη και το κατανέμεις σε ολόκληρο το κέντρο δεδομένων, αυτό που χρειάζεται είναι συνδεσιμότητα», είπε ο Χουάνγκ, ο οποίος πρόσθεσε: «Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Marvell είναι τόσο απαραίτητη».

Σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας, ιδίως εκείνες στον τομέα των ημιαγωγών, κράτησαν τον δείκτη σε υψηλά επίπεδα. Η Marvell Technology
σημείωσε άνοδο 15% αφού ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε ότι η εταιρεία ημιαγωγών θα μπορούσε να γίνει η επόμενη εταιρεία αξίας ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων. Ο Δείκτης Ημιαγωγών της Φιλαδέλφεια
σημείωσε άνοδο 4%.

Επιπλέον, οι μετοχές της Hewlett Packard Enterprise σημείωσαν άνοδο 29% αφού η εταιρεία τεχνολογίας δημοσιοποίησε αισιόδοξες προοπτικές για το τρέχον τρίμηνο και αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις της Wall Street. Τα αποτελέσματα της HPE για το δεύτερο τρίμηνο σηματοδότησαν επίσης τη μεγαλύτερη υπέρβαση των κερδών από το 2018.

«Η αγορά κρατάει», δήλωσε ο David Krakauer, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Mercer Advisors, σημειώνοντας: «Όλοι εξακολουθούν προφανώς να ελπίζουν σε κάποιο είδος συμφωνίας με το Ιράν, αλλά όλα φαίνονται αρκετά σταθερά».

Το πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την άνοδό τους από την προηγούμενη συνεδρίαση της Τρίτης, αντιστρέφοντας τις προηγούμενες απώλειες. Τη Δευτέρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές της χώρας θα σταματήσουν να ανταλλάσσουν μηνύματα με τις ΗΠΑ μέσω μεσαζόντων. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, Tasnim, ανέφερε επίσης ότι η χώρα θα προχωρήσει σε πλήρη αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ.

Η αναφορά πρόσθεσε ότι «δεν θα πραγματοποιηθεί κανένας διάλογος» έως ότου το Ισραήλ σταματήσει πλήρως όλες τις επιθέσεις τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γάζα και αποσυρθεί πλήρως από τις κατεχόμενες περιοχές στο Λίβανο.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Eamon Javers του CNBC σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι «δεν τον νοιάζει καθόλου» αν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν έχουν τελειώσει. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».

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