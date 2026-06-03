Πανελλαδικές 2026: Mαθήματα προσανατολισμού σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά, Βιολογία

Κοινωνία 03.06.2026, 07:15
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Πανελλαδικές 2026: Mαθήματα προσανατολισμού σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ
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Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται από σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων.

Πιο αναλυτικά, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00.

Συνέχεια εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια

Από χθες, Τρίτη 2 Ιουνίου, άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

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