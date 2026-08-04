Κατάρ: Στέλνει σήμα προόδου για συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν

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Μια πιθανή συμφωνία για την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει συνταχθεί, ανακοίνωσε το Κατάρ, καθώς οι μεσολαβητές πιέζουν για μια βραχυπρόθεσμη λύση για την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Η πρόταση ψηφίσματος «κυκλοφορεί μεταξύ των μερών», δήλωσε εκπρόσωπος του Κατάρ την Τρίτη, προειδοποιώντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία. Είπε ότι δεν μπορεί να δώσει χρονοδιάγραμμα για αυτό. Το Κατάρ είναι ένας από τους κύριους μεσολαβητές μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η έμφαση, είπε, δίνεται στην εύρεση μιας βραχυπρόθεσμης οδού για την αποφυγή μιας περαιτέρω αντιπαράθεσης, αναφέρει το Bloomberg.

Δεν είναι σαφές εάν το Κατάρ αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν για την είσοδο περισσότερων πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

Μπέσεντ: Τρίτη με Τετάρτη ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας στην εκπομπή «Squawk Box» του CNBC υποστήριξε ότι ΗΠΑ και Ιράν θα καταλήξουν σε συμφωνία την Τρίτη ή την Τετάρτη για να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ με ελεύθερη κυκλοφορία για τα εμπορικά πλοία, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς» υποστήριξε ο Μπέσεντ «Υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μια συμφωνία σήμερα ή αύριο για να ανοίξουμε τα Στενά και να προχωρήσουμε προς μια πιο ομαλοποιημένη θέση σε αυτή τη σύγκρουση».

Εξήγησε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει την ελεύθερη κυκλοφορία στα Στενά όταν ρωτήθηκε αν το Ιράν θα μπορούσε να χρεώνει διόδια.

«Θα είναι ελεύθερη κυκλοφορία» είπε ο Μπέσεν ψύχραιμος. «Παρόλο που τα πράγματα είναι ακόμα λίγο επικίνδυνα εκεί τις τελευταίες ημέρες, είδαμε αρκετά πλοία να βγαίνουν ακόμη και τώρα».

Υποχωρεί το πετρέλαιο

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε ελαφρώς στα 83,64 δολάρια το βαρέλι, σβήνοντας τα προηγούμενα κέρδη. Έχει μειωθεί περίπου 5% αυτή την εβδομάδα, αφότου ο Τραμπ, το Σάββατο, δήλωσε ότι θα αναβάλει νέες επιθέσεις και θα δώσει περισσότερο χρόνο στη διπλωματία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για το Ορμούζ το συντομότερο την Τρίτη, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει καταστροφικές αεροπορικές επιδρομές.

«Θέλω να τους δώσω κάθε τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό» είπε μιλώντας στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Θα το μάθετε σήμερα ή αύριο. Θέλω να πω, θα φύγουν γρήγορα, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν είναι πολύ περίπλοκο».

Αυτή είναι μια «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία, αυπογράμμισε, αφού ακύρωσε αυτό που χαρακτήρισε ως μεγάλη επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία το Σαββατοκύριακο, στην οποία πιθανότατα θα εμπλεκόταν και το Ισραήλ.

Η διπλωματική επίλυση φαίνεται να εξαρτάται από τις συνομιλίες μεταξύ του Ομάν και του Ιράν για να διασχίσουν περισσότερα πλοία τα Στενά του Ορμουζ.

Υπάρχουν ελάχιστα σημάδια προόδου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και το Ιράν συνεχίζει να κρατά σκληρή γραμμή στην πλωτή οδό. Επιμένει ότι έχει το δικαίωμα να διαχειρίζεται τη θαλάσσια κυκλοφορία και να επιτίθεται σε πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν το σημείο συμφόρησης χωρίς να ζητήσει την άδειά του.

Το Bloomberg ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι το Μουσκάτ και η Τεχεράνη συζητούσαν την επαναλειτουργία του λεγόμενου μεσαίου περάσματος μέσω του Ορμούζ. Ωστόσο, έχει ναρκοθετηθεί από το Ιράν, σύμφωνα με πηγές και μπορεί να χρειαστεί να καθαριστεί πριν τα πλοία το χρησιμοποιήσουν σε τακτική βάση.

Το σημείο συμφόρησης, ένας ζωτικός αγωγός για την προμήθεια πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου και άλλων προϊόντων όπως λιπάσματα, παραμένει σχεδόν κλειστό. Σχεδόν κανένα πλοίο δεν διαπλέει, τουλάχιστον με τους αναμεταδότες τους ενεργοποιημένους. Τα περισσότερα που το κάνουν ακολουθούν μια βόρεια διαδρομή κοντά στις ακτές του Ιράν με ιρανική άδεια ή μια νότια διαδρομή κοντά στο έδαφος του Ομάν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν θα υπάρχει χρέωση» για την πρόσβαση στο στενό, κάτι που η Τεχεράνη έχει θέσει ως βασική προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας.