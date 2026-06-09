Unicredit: Έχει το 40,9% της Commerzbank

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Στο 10,9% αυξήθηκε το ποσοστό των μετοχών της Commerzbank που απέκτησε η UniCredit στο πλαίσιο της εχθρικής προσφοράς εξαγοράς της γερμανικής ανταγωνίστριας, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της ιταλικής τράπεζας στο 37,7%.

Η άμεση συμμετοχή της UniCredit, σε συνδυασμό με τις προσφερόμενες μετοχές, ανέρχεται σε 40,9% εφόσον συμπεριληφθούν και τα παράγωγα που μπορούν να διακανονιστούν με την παράδοση μετοχών. Η UniCredit κατέχει επίσης παράγωγα που διακανονίζονται σε μετρητά.

Και στις δύο περιπτώσεις υπερβαίνουν το όριο του 30% που είχε θέσει ως στόχο η UniCredit με την προσφορά της, αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Η Commerzbank, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ανακοίνωσε ποσοστό αποδοχής 7,85% του κεφαλαίου της για την προσφορά εξαγοράς της UniCredit ύψους 40 δισ. ευρώ, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με ανταλλαγή μετοχών.

Αιχμηρές δηλώσεις UniCredit και η Commerzbank

Η UniCredit και η Commerzbank αντάλλαξαν αιχμηρές δηλώσεις σχετικά με την ακρίβεια των στοιχείων αποδοχής, με την Commerzbank να υποστηρίζει ότι οι μετοχές που έχουν προσφερθεί μέχρι στιγμής δεν αντανακλούν την πραγματική υποστήριξη των επενδυτών προς την προσφορά, καθώς προέρχονται από τράπεζες οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, είναι επίσης αντισυμβαλλόμενοι της UniCredit σε συναλλαγές παραγώγων.

Η ιταλική τράπεζα ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση την Τρίτη ότι η διοίκηση της Commerzbank είχε κάθε δικαίωμα να συστήσει την απόρριψη της προσφοράς εξαγοράς της UniCredit.

«Ωστόσο, δεν έχει το δικαίωμα να υπονομεύει την ακεραιότητα της διαδικασίας της προσφοράς, προβαίνοντας σε αβάσιμους ισχυρισμούς ότι οι υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις της UniCredit είναι παραπλανητικές, τεχνητά διογκωμένες ή ότι παρεμβαίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αδικαιολόγητα στη διαδικασία της προσφοράς» ανέφερε η ιταλική τράπεζα.

Η Commerzbank διερευνά τα στοιχεία αποδοχής και ζήτησε από τη γερμανική ρυθμιστική αρχή BaFin να πράξει το ίδιο, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει οικονομικό νόημα για τους επενδυτές να υποβάλουν προσφορά όταν η υπονοούμενη αξία της προσφοράς ανταλλαγής είναι χαμηλότερη από τις τιμές της αγοράς.

Θα ήταν πιο λογικό να πουλήσουν τις μετοχές της Commerzbank στην αγορά και να αγοράσουν μετοχές της UniCredit, δήλωσε η διευθύνουσα σύμβουλος Bettina Orlopp.

Η UniCredit δήλωσε ότι η γνωστοποίησή της ήταν σύμφωνη με τους κανονισμούς και δεν μπορούσε να θεωρηθεί παραπλανητική.

«Οποιαδήποτε υπόνοια ότι η UniCredit συνδύασε σκόπιμα κατηγορίες γνωστοποίησης για να διογκώσει τεχνητά την αντιληπτή υποστήριξη της προσφοράς εξαγοράς της στερείται πραγματικής ή νομικής βάσης», δήλωσε η UniCredit.

Η UniCredit πρόσθεσε ένα τμήμα στην ανακοίνωση που υπέβαλε αυτή την εβδομάδα, αναφέροντας ότι τα λοιπά παράγωγα που κατείχε προορίζονταν για την αντιστάθμιση των κινδύνων πτώσης της θέσης της στην Commerzbank.