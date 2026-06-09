Κιμ και Σι συμφώνησαν να διευρύνουν την στρατιωτική και οικονομική συνεργασία τους

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Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα στην Πιονγιάνγκ και συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε διάφορους τομείς, σύμφωνα με ανακοίνωση των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας KCNA την Τρίτη.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις, ανέφερε το KCNA. Ο Κιμ δήλωσε στον Σι ότι θα υποστηρίξει πλήρως την «αρχή της Μίας Κίνας», την οποία το Πεκίνο θεωρεί ότι σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές του Στενού της Ταϊβάν ανήκουν σε μία χώρα, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην διεθνή κατάσταση, σύμφωνα με το KCNA.

Ο Σι, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Βόρεια Κορέα μετά από επτά χρόνια, είπε στον Κιμ ότι θα αξιοποιήσει το ταξίδι του ως ευκαιρία για να επιτύχει σημαντική πρόοδο στις διμερείς σχέσεις, ανέφερε το KCNA.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να εμβαθύνουν τη στρατηγική επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών μέσω επισκέψεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων, πρόσθεσε το KCNA. Τα βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης δεν ανέφεραν αν οι ηγέτες συζήτησαν το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Πιονγιάνγκ.

Τι συζήτησαν οι Σι και Κιμ

Το Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων της Κορέας (KCNA) μετέδωσε ότι οι Κιμ Γιονγκ-ουν και Σι Τζινπίνγκ πραγματοποίησαν συνομιλίες κορυφής την προηγούμενη ημέρα, κατά τις οποίες συμφώνησαν να εδραιώσουν την παραδοσιακή φιλία τους και να διευρύνουν τη συνεργασία στους τομείς της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού, της επιστήμης και των ενόπλων δυνάμεων.

«Οι δύο ηγέτες συζήτησαν σημαντικά ζητήματα για να θέσουν τις παραδοσιακές φιλικές σχέσεις μεταξύ της ΛΔΚ και της Κίνας σε πιο σταθερή βάση», ανέφερε η έκθεση, προσθέτοντας ότι «κατέληξαν σε συμφωνία για να ανοίξουν μια νέα εποχή» στις σχέσεις τους. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία και να υπερασπιστούν αμοιβαία την κυριαρχία και την ασφάλειά τους.

Ο Κιμ δήλωσε ότι η ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα αποτελεί την πιο σημαντική στρατηγική αποστολή της χώρας του και ότι είναι αποφασισμένος να την φέρει εις πέρας. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ο Σι ζήτησε ισχυρότερη συνεργασία με τη Βόρεια Κορέα στους τομείς της διπλωματίας, της επιβολής του νόμου και των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Σι αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στον Πύργο της Φιλίας, ένα μνημείο προς τιμήν των Κινέζων στρατιωτών που πολέμησαν στο πλευρό των βορειοκορεατικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Κορεατικού Πολέμου (1950-1953) και σύμβολο της συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών, πριν αναχωρήσει για το Πεκίνο αργότερα την ίδια μέρα.

Πηγή: in.gr