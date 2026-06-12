Πόλεμος Ιράν: Πολύ κοντά σε συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

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Κοντά στην υπογραφή συμφωνίας βρίσκονται οι ΗΠΑ και το Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, καθώς πλησιάζει η συνάντηση των μελών της G7, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg, που επικαλείται ανώτερους αξιωματούχους.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος υπέδειξε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι είναι πιθανή μια συμφωνία, δήλωσε ένας αξιωματούχος της G7, που μίλησε υπό το καθεστώς της ανωνυμίας. Ένας άλλος αξιωματούχος της G7 ανέφερε ότι πιθανότατα θα λάβει τη μορφή μνημονίου κατανόησης και όχι τελικής συμφωνίας.

Τι λένε οι πηγές για τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν

Η φετινή σύνοδος κορυφής θα πραγματοποιηθεί στο Εβιάν, στις Γαλλικές Άλπεις, από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου. Η Γενεύη, στην Ελβετία, βρίσκεται κοντά και προτείνεται ως πιθανή τοποθεσία για την υπογραφή την Κυριακή, σύμφωνα με πηγές.

Ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι είναι έτοιμο για μια τελετή υπογραφής και οι επικοινωνίες μεταξύ της κυβέρνησής του και των ΗΠΑ είναι αργές από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος της G7 επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ήταν κοντά στην υπογραφή, αλλά προειδοποίησε επίσης ότι δεν έχει υλοποιηθεί προηγούμενη διπλωματική πρόοδος.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «δεν έχουμε ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα επί του θέματος». Σήμανε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς τον τερματισμό του πολέμου που έχει προκαλέσει χάος σε όλη τη Μέση Ανατολή και έχει οδηγήσει σε άνοδο τις τιμές της ενέργειας.

Ένας άλλος διπλωμάτης που ενημερώθηκε ξεχωριστά για το θέμα εξήγησε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές έδωσαν το οκ σε μια συμφωνία. Δεν είναι σαφές εάν έχει υπογραφεί από τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στρατιωτικού χαρακτήρα, και κρύβεται από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν και οι μετοχές σημείωσαν άνοδο αργά την Πέμπτη, όταν ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε τις επικείμενες αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και ισχυρίστηκε εκ νέου ότι μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν κατά 60 ημέρες, καθώς και για την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά το Ορμούζ και την Ουάσινγκτον να τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων έχει σχεδόν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν περαιτέρω την Παρασκευή.