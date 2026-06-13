Data4: Περισσότερες από 100 νέες προσλήψεις σε όλη την Ευρώπη

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Tην έναρξη νέας εκστρατείας προσλήψεων, με στόχο την υποστήριξη της συνεχούς αναπτυξιακής της πορείας στην Ευρώπη ανακοίνωσε η Data4, εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας data centers. Μετά από αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 46% το 2025, ο Όμιλος σχεδιάζει να προχωρήσει σε περισσότερες από 100 νέες προσλήψεις στην Ευρώπη τους επόμενους μήνες.

Η Data4, η οποία φέτος γιορτάζει 20 χρόνια παρουσίας στην αγορά, προχωρά στη νέα αυτή πρωτοβουλία εν μέσω της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα μέσω της δημιουργίας νέων data center campuses στην Ελλάδα και τη Γερμανία.

Αυτή η στρατηγική απόκτησης εργαζομένων συνοδεύεται επίσης από μια νέα οργανωτική δομή, συμπεριλαμβανομένης της αποκέντρωσης των εξειδικευμένων και διοικητικών ρόλων / C-Level στις διάφορες χώρες όπου δραστηριοποιείται η Data4, προκειμένου να ενισχυθούν οι ομάδες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά και έλλειψη ειδικών στα κέντρα δεδομένων, η Data4 προσαρμόζει επίσης τη στρατηγική προσλήψεων ανοίγοντας τις πόρτες της σε υποψηφίους από όλους τους κλάδους, όχι μόνο σε αυτούς που παραδοσιακά συνδέονται με τα κέντρα δεδομένων.

Τέλος, ο όμιλος, ο οποίος έχει εφαρμόσει μια πιο συμπεριληπττική διαδικασία προσλήψεων εδώ και αρκετά χρόνια, επιδιώκει την εφαρμογή της δέσμευσής του για ισορροπία μεταξύ των φύλων, ιδίως συνεργαζόμενος με εξειδικευμένες εταιρείες προσλήψεων. Ενδεικτικά, σήμερα στη Γαλλία η Data4 απασχολεί 34% γυναίκες, ποσοστό που έχει αυξηθεί κατά 10% την τελευταία τριετία και πλέον υπερβαίνει τους μέσους όρους τόσο στον βιομηχανικό τομέα (30%) όσο και στον ψηφιακό τομέα (29%).

Η διαρκής ανάπτυξη της Data4 είναι ένας σημαντικός μοχλός μακροπρόθεσμης, διαφοροποιημένης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε όλες τις περιοχές. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία κέντρων δεδομένων επόμενης γενιάς απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων: από ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, ΙΤ, οικονομολόγους, καθώς και ειδικούς στην ψύξη, την καλωδίωση και τις τηλεπικοινωνίες. Κάθε ρόλος στην Data4 είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση ισχυρών ψηφιακών υπηρεσιών, που χρησιμοποιούνται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις πρόσληψης, ο όμιλος δομεί τη νέα του καμπάνια γύρω από τρεις κύριες κατηγορίες θέσεων εργασίας:

Επιχειρησιακές ομάδες, που αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των αναγκών, με ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος,

Ρόλοι που σχετίζονται με τις κατασκευές, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη νέων campuses,

Λειτουργίες υποστήριξης επιχειρήσεων: οικονομικά, πωλήσεις, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, μάρκετινγκ, προμήθειες, ποιότητα και πιστοποίηση.

Αυτή η δυναμική ανάπτυξης υποστηρίζεται επίσης από το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης των εργαζομένων κατά 90% (+2% σε σύγκριση με το 2024), καθώς και από ισχυρές ευκαιρίες εσωτερικής κινητικότητας. Το 2025, η Data4 επέτρεψε σχεδόν στο 19% των εργαζομένων της να προοδεύσουν εντός του ομίλου. Για να υποστηρίξει αυτή την πορεία και να προσφέρει πραγματικές προοπτικές εξέλιξης σταδιοδρομίας, ο όμιλος ενίσχυσε την ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού του, διπλασιάζοντας το μέγεθός του και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, την υποστήριξη σταδιοδρομίας και την πρόσληψη τοπικών ταλέντων.

«Σε ένα πλαίσιο έντονου ανταγωνισμού για την προσέλκυση εργαζομένων, επιλέξαμε να διευρύνουμε την προσέγγισή μας προσλαμβάνοντας προφίλ από όλα τα υπόβαθρα, με τεχνική εξειδίκευση που δεν περιορίζεται μόνο στον κλάδο των κέντρων δεδομένων. Προτεραιότητά μας είναι να εντοπίσουμε αφοσιωμένα άτομα ικανά να ευδοκιμήσουν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και να τα υποστηρίξουμε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Αυτή η καμπάνια αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε ισχυρές, σταθερές ομάδες για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη του ομίλου μας στην Ευρώπη», λέει η Marion Enjolras, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Data4.