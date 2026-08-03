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Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία

Η σιωπή του Γουόρς και οι κίνδυνοι από την υποχώρησης των μετοχών AI και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

World 03.08.2026, 22:00
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Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία
Επιμέλεια Τζούλη Καλημέρη

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Η ιδιαιτέρως εχέμυθη στάση του νέου προέδρου της Federal Reserve, Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 29 Ιουλίου προκάλεσε αναταραχή στις αγορές.

Προς το παρόν αυτή η αναταραχή, κυρίως στην αγορά ομολόγων, βοήθησε εν μέρει το πρόεδρο της Fed αναλαμβάνοντας την σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής χωρίς να χρειαστεί η κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια. Ωστόσο η σιωπή του κεντρικού τραπεζίτη όσον αφορά την οικονομία και τις μελλοντικές κινήσεις ενδέχεται να λειτουργήσουν σαν λάδι στη φωτιά αν συμβεί κάτι δυσάρεστο, αναφέρει ανάλυση του Economist.

Ο Γουόρς ελπίζει ότι, αν παραμείνει σιωπηλός σχετικά με τις επομένες κινήσεις της Fed, οι αγορές θα διατυπώσουν τη δική τους, χρήσιμη και ανεξάρτητη, κρίση για την οικονομία.

Πιθανότατα μπορεί να αντέξει οικονομικά αυτό το πείραμα, καθώς μερικές μικρές διαταραχές δεν θα προκαλέσουν μεγάλη ζημιά αν δεν συμβεί τελικά τίποτα. Στη χειρότερη περίπτωση, θα ωθήσουν ελαφρώς προς τα πάνω το κόστος δανεισμού, για να αποζημιώσουν τους δανειστές για την επιπλέον αβεβαιότητα.

Αν όμως συμβεί κάτι δυσάρεστο, τότε η σύγχυση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει η Fed θα μπορούσε να επιδεινώσει το χάος που θα προκύψει. Αντί να μειώσει τη μεταβλητότητα η Fed θα την ενέτεινε. Ακόμη και ο ίδιος ο Γουόρς παραδέχεται ότι, σε περίπτωση κρίσης, η σαφής επικοινωνία είναι «συνετή».

Πώς θα χάσει η Fed το περιθώριο των ελιγμών της

Ποιες είναι οι πιθανότητες η Fed να χάσει το περιθώριο ελιγμών που της παρέχει η ασάφεια; Να εμφανιστούν ταυτόχρονα Αρκετοί μεσαίου μεγέθους κίνδυνοι. Ο πιο εμφανής είναι η πώληση μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, τόσο στην Αμερική όσο και, ειδικά, στη Νότια Κορέα.

Το φάντασμα της φούσκα των των dotcom το 2000 βαραίνει ακόμα τις ανησυχίες. Σήμερα υπάρχουν ήδη ενδείξεις ότι ορισμένες μεγάλες επενδύσεις αποτυγχάνουν και προκαλούν ταλαντώσεις στις εταιρείες επενδύσεων.

Προς το παρόν, η ζημιά φαίνεται να έχει περιοριστεί. Ορισμένες μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης έχουν ανακάμψει ελαφρώς. Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο κυριαρχούν οι τεχνολογικές εταιρείες, αν και έχει υποχωρήσει κατά 6% από το υψηλό του Ιουνίου, εξακολουθεί να καταγράφει κέρδη από την αρχή του έτους.

Ωστόσο, αν οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας χάσουν περαιτέρω τη λάμψη τους, η οικονομία της χώρας θα μπορούσε να βρεθεί σε δύσκολη θέση.

Η πικρή γεύση του sell America

Αυτές τις μέρες, η θέση του δολαρίου ως «ασφαλούς καταφυγίου» οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έντονη ζήτηση των ξένων επενδυτών για αμερικανικές μετοχές. Τα κρατικά ομόλογα δεν φαίνονται τόσο ελκυστικά μετά από χρόνια τεράστιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων και με τον πληθωρισμό να αυξάνεται και πάλι.

Ωστόσο η αμερικανική κυβέρνηση έχει δοκιμάσει την πικρή γεύση του Sell America όταν οι επενδυτές ξεπουλούσαν ταυτόχρονα περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια μετά την ανακοίνωση των αμοιβαίων δασμών από τον Αμερικανό πρόεδρο. Μια παρατεταμένη επανάληψη παραμένει μακρινή προοπτική, αλλά θα μπορούσε γρήγορα να πάρει άσχημη τροπή.

Ένας άλλος κίνδυνος κρύβεται στα Στενά του Ορμούζ.

Ένα βαρέλι αργού πετρελαίου Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, κοστίζει πλέον 88 δολάρια, από περίπου 70 δολάρια στις αρχές Ιουλίου. Οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 δολάρια το γαλόνι, από περίπου 3 δολάρια πριν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Και λίγες τιμές απασχολούν περισσότερο τους Αμερικανούς καταναλωτές από αυτή της βενζίνης. Οι απότομες αυξήσεις μπορούν εύκολα να αποσταθεροποιήσουν τις δαπάνες, τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό και την εμπιστοσύνη στην Federal Reserve.

Οι δασμοί Τραμπ

Το χειρότερο είναι ότι ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να δυσκολέψει τη ζωή του Γουόρς. Ο Λευκός Οίκος έχει επιβάλει νέα, ευρείας εμβέλειας εμπορικά εμπόδια για να αντικαταστήσει αυτά που έληξαν, και έχει ανακοινώσει βαρύτερους δασμούς σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Βραζιλία.

Οι εταιρείες δεν έχουν ακόμη μετακυλήσει πλήρως στους καταναλωτές τις αυξήσεις των τιμών που προκλήθηκαν από τους προηγούμενους δασμούς. Τυχόν περαιτέρω αυξήσεις θα μπορούσαν να αντιστρέψουν τις πρόσφατες μειώσεις του πληθωρισμού των αγαθών.

Υπάρχει λοιπόν μεγάλη πιθανότητα όχι απλώς να συμβεί κάτι, αλλά να συμβούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Ίσως ο πιο δύσκολος συνδυασμός θα ήταν να ηρεμήσουν οι χρηματιστηριακές αγορές, αλλά το πετρέλαιο και οι νέοι δασμοί να ωθήσουν τον πληθωρισμό ακόμη υψηλότερα. Συνήθως, αυτό θα αποτελούσε σαφή λόγο για τους διοικητές της Fed να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων.

Ήδη φάνηκε και στην τελευταία συνεδρίαση, που τρεις ψήφισαν υπέρ της αυστηροποίησης της πολιτικής. Ωστόσο, η σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής ακριβώς πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου θα έθετε σε κίνδυνο τη σχέση του Γουόρς με τον Λευκό Οίκο, αναζωπυρώνοντας τις άσχημες διαμάχες σχετικά με την ανεξαρτησία της Fed.

Είναι πιθανό ότι, σε μια προσπάθεια να αποφύγει κάτι τέτοιο, ο Γουόρς προσπαθεί ήδη να πείσει την αγορά να αναλάβει τη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής για λογαριασμό του.

Επαναλαμβάνοντας δυναμικά τη δέσμευσή του στον στόχο πληθωρισμού της Fed, χωρίς να δηλώσει ρητά ότι θα αυξήσει τα επιτόκια, ίσως ελπίζει ότι οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων θα αυξηθούν και θα τον απαλλάξουν από την ανάγκη να το πράξει ο ίδιος. Ο προσεκτικός παρατηρητής θα το διάβαζε ανάμεσα στις γραμμές των τοποθετήσεων του στη συνέντευξη Τύπου.

Ο κίνδυνος είναι ότι οι υψηλότερες αποδόσεις ενδέχεται αντίθετα να αντανακλούν τον κίνδυνο να αποτύχει το πείραμα του Γουόρς. Το «τίποτα δεν συμβαίνει ποτέ» μπορεί να είναι μια καλή επιλογή. Όμως, η φήμη των κεντρικών τραπεζιτών χτίζεται όταν κάτι συμβαίνει, τονίζει ο Economist.

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