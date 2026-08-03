ΕΕ: Στον «αέρα» ο προϋπολογισμός για την Υγεία

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το «ψαλίδι» στην χρηματοδότηση ΜΚΟ έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ για την Υγεία.

Η δεύτερη αποτυσημένη ψηφοφορία την περασμένη Παρασκευή, έχει εμβαθύνει το χάσμα μεταξύ των πρωτευουσών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο κατανομής του προϋπολογισμού, με έναν αυξανόμενο αριθμό να εκφράζει ανοιχτά δυσαρέσκεια με την προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις λειτουργικές επιχορηγήσεις για τις ΜΚΟ υγείας.

Η Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ συναντήθηκαν την Παρασκευή για δεύτερη φορά για να εξετάσουν μια αναδιατυπωμένη έκδοση του προγράμματος εργασίας EU4Health για το 2026, το οποίο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δαπανηθεί ο φετινός προϋπολογισμός για την υγεία.

Ούτε πέρυσι, η Επιτροπή μπόρεσε να εγκρίνει το ετήσιο σχέδιό της μέχρι τα μέσα του έτους.

Ωστόσο, παρά τις προσαρμογές, η Επιτροπή δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την έγκριση, καθώς μια μειοψηφία οκτώ χωρών ψήφισε κατά του αναθεωρημένου κειμένου, μία περισσότερες από ό,τι κατά την ψηφοφορία της περασμένης εβδομάδας.

Τα δύο στρατόπεδα

Μεταξύ εκείνων που αντιτίθενται στην πρόταση είναι η Μάλτα, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ισπανία, ενώ τώρα προστίθενται η Τσεχία, η Κροατία και η Λιθουανία, δήλωσε διπλωμάτης της ΕΕ στο Euractiv.

Το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία, οι οποίες προηγουμένως ψήφισαν κατά του προγράμματος, δεν αντιτίθενται πλέον στο κείμενο.

Η υποστήριξη για το αναθεωρημένο πρόγραμμα EU4Health αυξήθηκε σε 14 κράτη μέλη (από 10), ενώ οι αποχές μειώθηκαν από 10 σε πέντε.

Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν ήταν αρκετές για να επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να βρίσκεται σε αδιέξοδο για δεύτερη φορά.

Μετά τη δεύτερη αποτυχημένη ψηφοφορία, ένας διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε στο Euractiv ότι «δεν υπήρξε περαιτέρω δέσμευση από την πλευρά της Επιτροπής».

Η διαμάχη εξακολουθεί να επικεντρώνεται στο σχέδιο της Επιτροπής να μειώσει τις λειτουργικές επιχορηγήσεις για οργανισμούς υπεράσπισης της υγείας, μια κίνηση που αρκετές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι θα αποδυνάμωνε τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ για την υγεία.

Ένας άλλος διπλωμάτης της ΕΕ δήλωσε στο Euractiv ότι το «κριτήριο» είναι η κατάργηση της βασικής χρηματοδότησης, όπως οι προτεινόμενες από την Επιτροπή περικοπές στις λειτουργικές επιχορηγήσεις για τους οργανισμούς υγείας της κοινωνίας των πολιτών.

Αυξανόμενες εντάσεις

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται εν μέσω ευρύτερης αναδιάρθρωσης. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το αυτόνομο πρόγραμμα EU4Health, ύψους 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα ενταχθεί στο νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ECF), παράλληλα με τη χρηματοδότηση για τη γεωργία, τη βιοτεχνολογία και τη βιοοικονομία.

Οι εντάσεις στη χρηματοδότηση έχουν αυξηθεί αφότου η Επιτροπή μείωσε το κονδύλιο του EU4Health από 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ – μείωση σχεδόν 20% – επικαλούμενη μεταβαλλόμενες προτεραιότητες όπως η άμυνα και η ασφάλεια. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας καθορίζει τον τρόπο κατανομής αυτού του προϋπολογισμού.

Τον Ιούλιο του 2025, η Επιτροπή δημοσίευσε το καθυστερημένο πρόγραμμα εργασίας της για το 2025 και επιβεβαίωσε ότι θα αποσύρει τις λειτουργικές επιχορηγήσεις για πολλές ομάδες ασθενών και οργανώσεις υπεράσπισης της υγείας.

Η απόφαση προκάλεσε μήνες ανησυχίας μεταξύ ΜΚΟ, ευρωβουλευτών και αρκετών κυβερνήσεων, οι οποίες προειδοποιούν ότι χωρίς προβλέψιμη βασική χρηματοδότηση, οι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών που επικεντρώνονται στην υγεία κινδυνεύουν να κατακερματιστούν, να αποδυναμωθούν και να τεθούν ολοένα και περισσότερο στο περιθώριο της χάραξης πολιτικής της ΕΕ.

Ορισμένες οργανώσεις έχουν ήδη αναγκαστεί να απολύσουν προσωπικό ή να κλείσουν τα γραφεία τους στις Βρυξέλλες.

Ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής επανέλαβε τη δήλωση της περασμένης εβδομάδας, εκφράζοντας τη λύπη του που τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να υποστηρίξουν το πρόγραμμα και λέγοντας ότι το θεσμικό όργανο θα «εξετάσει ξανά την καταλληλότερη πορεία προς τα εμπρός».

Οι δύο διαδικαστικές επιλογές παραμένουν αμετάβλητες: η Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα εργασίας για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες των κρατών μελών και να συγκαλέσει εκ νέου την Επιτροπή Προγράμματος για νέα ψηφοφορία εντός δύο μηνών, αν και αυτή η προσέγγιση έχει ήδη αποδειχθεί ανεπιτυχής.

Εναλλακτικά, το θέμα μπορεί να παραπεμφθεί σε επιτροπή προσφυγών αποτελούμενη από ανώτερους εκπροσώπους των κρατών μελών, δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής στο Euractiv.

Αυτό το βήμα μπορεί να γίνει εντός ενός μηνός από την απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος.