Μόσχα: Απειλεί με πρόστιμο την Apple εάν δεν συμπεριλάβει ρωσικές εφαρμογές στο IOS

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Μετά από προειδοποίηση από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντιμονοπωλίου (FAS) της Ρωσίας, η Apple κατέστησε, μεν, δυνατή την προεγκατάσταση της ρωσικής μηχανής αναζήτησης στην ενημερωμένη έκδοση του iOS από τις 27 Ιουλίου, ανακοίνωσε η υπηρεσία, πλην, όμως, η απειλή προστίμου επικρέμεται πάνω από την αμερικανική εταιρεία.

Την 1η Ιουλίου, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντιμονοπωλίου (FAS) της Ρωσίας εξέδωσε προειδοποίηση προς την Apple για την εξάλειψη των μεροληπτικών όρων για τις ρωσικές μηχανές αναζήτησης και τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικά με την προεγκατάσταση της εθνικής πλατφόρμας “Max” και του καταστήματος εφαρμογών Rustore σε iPhone και iPad.

«Η Apple ανακοίνωσε ότι, από τις 27 Ιουλίου, η ενημερωμένη έκδοση του λογισμικού της θα περιλαμβάνει τη δυνατότητα προεγκατάστασης μιας ρωσικής μηχανής αναζήτησης», ανέφερε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντιμονοπωλίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε με την προειδοποίηση σχετικά με την προεγκατάσταση των Max και Rustor, γι’ αυτό και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντιμονοπωλίου (FAS) άνοιξε υπόθεση κατά της Apple.

Σε δήλωση στο Telegram, η υπηρεσία ανέφερε ότι η Apple δεν συμμορφώθηκε πλήρως με την προειδοποίηση που την υποχρεώνει να αφαιρέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εισάγουν διακρίσεις και επηρεάζουν τις ρωσικές μηχανές αναζήτησης και το λογισμικό.

«Σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας του Ανταγωνισμού και την προηγούμενη πρακτική επιβολής του νόμου σχετικά με την Apple, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από τα δικαστήρια, η FAS κίνησε διαδικασία κατά της εταιρείας», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η υπηρεσία αντιμονοπωλίου δήλωσε ότι η Apple θα αντιμετωπίσει πρόστιμο βάσει του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων της Ρωσίας εάν διαπιστωθεί ότι έχει παραβιάσει τον νόμο.

Η υπηρεσία υπενθύμισε ότι οι αντιμονοπωλιακές αρχές σε αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών BRICS, εξετάζουν επίσης επί του παρόντος καταγγελίες από καταναλωτές και προγραμματιστές εφαρμογών σχετικά με τις μεροληπτικές ενέργειες της Apple.