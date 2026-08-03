 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(9) "Economics"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κίνα: Το δίκοπο μαχαίρι του εμπορικού πλεονάσματος

Το εμπορικό πλεόνασμα είναι ταυτόχρονα ένδειξη δύναμης και σύμπτωμα διαρθρωτικής ανισορροπίας για την Κίνα

World 03.08.2026, 22:32
Σχολιάστε
Κίνα: Το δίκοπο μαχαίρι του εμπορικού πλεονάσματος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Tο εμπορικό πλεόνασμα παραμένει βασικό πλεονέκτημα της κινεζικής οικονομίας και αποτυπώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της μεταποίησής της, λόγω της τεχνολογικής υπεροχής και της δυνατότητας ανακατεύθυνσης των εμπορικών της ροών μετά την επιβολή των υψηλότερων αμερικανικών δασμών, επισημαίνει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank.

Ταυτόχρονα αντανακλά και σημαντικές εσωτερικές ανισορροπίες: αδύναμη κατανάλωση, υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα και εξάρτηση από την εξωτερική ζήτηση.

Με αυτή την έννοια, αποτελεί ταυτόχρονα ένδειξη ισχύος, αλλά και υπενθύμιση των διαρθρωτικών προκλήσεων που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η χώρα. Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι η παρατεταμένη αδυναμία της εγχώριας ζήτησης μπορεί να παγιώσει αποπληθωριστικές πιέσεις και να αυξήσει περαιτέρω την εξάρτηση της ανάπτυξης από τις εξαγωγές.

Το εμπορικό πλεόνασμα είναι ταυτόχρονα ένδειξη δύναμης και σύμπτωμα διαρθρωτικής ανισορροπίας: όσο η Κίνα δεν μεταβαίνει σε ένα πιο καταναλωτικό μοντέλο ανάπτυξης, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος εμπορικών αντιδράσεων από τους εταίρους της.

Πόσο μπορεί η Κίνα να διατηρήσει το εξαγωγικό μοντέλο της

Η κινεζική οικονομία, ενώ διατηρεί τον θετικό ρυθμό ανάπτυξής της, παρουσιάζει ταυτόχρονα ενδείξεις σταδιακής επιβράδυνσης. Η εξωτερική ζήτηση και οι εξαγωγές συνεχίζουν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, ενώ η εγχώρια κατανάλωση παραμένει ασθενής, αναφέρει το Δελτίο.

Την ίδια στιγμή, το εμπορικό της πλεόνασμα κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αν και παρουσιάζει σημάδια κόπωσης. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζονται τόσο από τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, όσο και από το παγκόσμιο εμπόριο. Το ερώτημα είναι κατά πόσο το εξαγωγικό μοντέλο της Κίνας μπορεί να διατηρήσει την ίδια δυναμική τα επόμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, η Κίνα διατήρησε χαμηλούς διπλωματικούς τόνους, αποφεύγοντας την άμεση εμπλοκή και δίδοντας έμφαση στην αποκλιμάκωση και τη διατήρηση της περιφερειακής σταθερότητας.  Διάφορες αναλύσεις επισημαίνουν ότι η Κίνα απέφυγε να χρησιμοποιήσει την οικονομική ή την αμυντική της ισχύ υπέρ του Ιράν. Επομένως,επισημαίνουν οι οικονομολόγοι της Alpha Bank, η κινεζική στάση βασίζεται σε μια γεωοικονομική στρατηγική που στοχεύει στη διατήρηση καλών σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής, στην αποφυγή στρατηγικής σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, αλλά πρωτίστως στην προστασία των ενεργειακών και εμπορικών συμφερόντων της.

H εξωτερική ζήτηση

Η οικονομία της Κίνας παραμένει ανθεκτική, με ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ωστόσο οι ανισορροπίες παραμένουν εμφανείς. Η ανάπτυξη το 2026 στηρίζεται κυρίως στις εξαγωγές και τις επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας, ενώ η ιδιωτική κατανάλωση και η αγορά ακινήτων εξακολουθούν να κινούνται υποτονικά. Επιπλέον, ο πληθωρισμός είναι σχεδόν μηδενικός. Ως αποτέλεσμα, το κινεζικό αναπτυξιακό μοντέλο εξακολουθεί να εξαρτάται περισσότερο από την εξωτερική ζήτηση, παρά από την εγχώρια κατανάλωση

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας , ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 επιβραδύνθηκε στο 4,3% σε ετήσια βάση από 5,0% το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η επίδοση του δεύτερου τριμήνου ήταν η ασθενέστερη από το 2022 και χαμηλότερη από το εύρος-στόχο της τάξης του 4,5% με 5% της κυβέρνησης του Πεκίνου για το τρέχον έτος . Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτιμά ότι η ανάπτυξη της Κίνας το 2026 θα επιβραδυνθεί στο 4,6%  εξαιτίας των επιπτώσεων από τους δασμούς και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Παρόμοια είναι και η τελευταία πρόβλεψη της Παγκόσμιας Τράπεζας (4,4% το 2026).

Το 2025, το εμπορικό της πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο ιστορικό επίπεδο των 1,2 τρισ. δολαρίων  καθώς οι εξαγωγές προς αγορές εκτός ΗΠΑ —ιδίως Ασία, Αφρική και Λατινική Αμερική— αντιστάθμισαν τις αρνητικές επιπτώσεις από τους αμερικανικούς δασμούς.

Παρά τα ιστορικά υψηλά επίπεδα, υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμπορικό πλεόνασμα ενδέχεται να έχει φθάσει στο υψηλότερο σημείο του. Ενδεικτικά, τον Ιούνιο οι εισαγωγές σε δολάρια αυξήθηκαν κατά 36% περισσότερο σε σχέση με τις εξαγωγές. Ταυτόχρονα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας το πρώτο εξάμηνο του 2026 ήταν χαμηλότερο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί τον πρώτο παράγοντα που μπορεί να εξηγήσει, εν μέρει, την επιβράδυνση του εμπορικού πλεονάσματος της Κίνας, καθώς το αυξημένο κόστος του ιρανικού πετρελαίου επιβάρυνε συνολικά την αξία των εισαγωγών της σε σχέση με πέρυσι.

Ο δεύτερος παράγοντας, και ίσως ο πιο σημαντικός, είναι ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά επειδή η Κίνα πληρώνει υψηλότερες τιμές για τους ημιαγωγούς, καθώς είναι ταυτόχρονα μεγάλος εξαγωγέας, αλλά και εισαγωγέας ημιαγωγών.

Ενδεικτικά, οι εισαγωγές ημιαγωγών τον Μάιο αυξήθηκαν κατά περίπου 70% σε ετήσια βάση (σε δολάρια), αποκλειστικά λόγω των υψηλότερων τιμών των τσιπ.

Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι η εξωτερική θέση της Κίνας δεν βελτιώνεται πλέον με τον ίδιο ρυθμό. Σε σχέση με την ευρωπαϊκή οικονομία και τις ανησυχίες της για το «κινεζικό σοκ» βιομηχανικών εξαγωγών αυτό σημαίνει ότι η Κίνα, παραμένει μεν μεγάλος ανταγωνιστής στις εξαγωγές, με μια οικονομία, ωστόσο, που εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο
Βρετανία: Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες – Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες - Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων
Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία
CXMT: Σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης στο Πεκίνο
World

Η CXMT σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης
Siemens CEO: Ένα ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα απειλεί την παγκόσμια οικονομία
World

Τι απειλεί σήμερα την παγκόσμια οικονομία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία
World

Γουόρς: Τι θα κάνει αν κλυδωνιστεί η αμερικανική οικονομία

Η σιωπή του Γουόρς και οι κίνδυνοι από την υποχώρησης των μετοχών AI και της αύξησης της τιμής του πετρελαίου

Τζούλη Καλημέρη
ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία
Business

Κλειδώνει (;) η ΔΕΗ τον Αμερικανό επενδυτή για το data center

Η ΔΕΗ κοντά στο deal με αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας για το Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία - Τα σχέδια για hubs AI εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Société Générale: Η «Οδύσσεια του πετρελαίου»… οι ανατροπές στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Η «Οδύσσεια του πετρελαίου» και οι ανατροπές στην Ερυθρά

Τι αναφέρει η Société Générale για την πορεία των τιμών του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
World

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από World
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Βρετανία: Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες – Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Στο έλεος της ξηρασίας οι αγρότες - Καμπανάκι για ελλείψεις τροφίμων

Οι αγρότες στη Βρετανία δίνουν μάχη για να διασώσουν ό,τι μπορούν από τις σοδειές τους

Ιαπωνία: Προσελκύει όλο και περισσότερους νέους Νοτιοκορεάτες εργαζόμενους
World

Νέοι Νοτιοκορεάτες ψάχνουν εργασία στην Ιαπωνία

Νέοι Νοτιοκορεάτες αναζητούν εργασία στην Ιαπωνία καθώς δυσκολεύονται να βρουν στην πατρίδα τους

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
CXMT: Σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης στο Πεκίνο
World

Η CXMT σχεδιάζει δεύτερο εργοστάσιο τσιπ μνήμης

Η CXMT επεκτείνει τις δραστηριότητες της εν μέσω της κούρσας της Κίνας για τεχνολογική αυτάρκεια

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Siemens CEO: Ένα ψηφιακό σιδηρούν παραπέτασμα απειλεί την παγκόσμια οικονομία
World

Τι απειλεί σήμερα την παγκόσμια οικονομία

Εν μέσω γεωπολιτικών εμποδίων που κινδυνεύουν να επιβραδύνουν την πρόοδο και το εμπόριο, η Ευρώπη μπορεί να γίνει ένας αξιόπιστος σύνδεσμος

Χρηματιστήριο Λονδίνου: Ξένοι επενδυτές φλερτάρουν βρετανικές εταιρείες με ασφυκτικές προσφορές εξαγοράς
World

Ξένοι επενδυτές μαρκάρουν στενά βρετανικές εταιρείες

Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο του Λονδίνου επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αύξηση των ανεπιθύμητων δημόσιων προσφορών που στοχεύουν στην άσκηση πίεσης στα διοικητικά συμβούλια για αποδοχή

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Μπίρα: Τι συνέβη με την αγαπημένη Bud Light των Αμερικανών
World

Τι συνέβη με την αγαπημένη μπίρα των Αμερικανών

Η μητρική της Bud, AB InBev, μετατοπίζει τα κονδύλια μάρκετινγκ σε άλλες μάρκες - Τι οδήγησε σε μείωση πωλήσεων

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Latest News
Κλιματική αλλαγή: Ξηρασία και φωτιές δοκιμάζουν την Ευρώπη – Οι υδάτινοι πόροι μειώνονται
Κλιματική αλλαγή

Ξηρασία και φωτιές δοκιμάζουν την Ευρώπη

Το πρόβλημα της μείωσης των υδάτινων πόρων από την παρατεταμένη ξηρασία φαίνεται να επηρεάζει τις ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών και ενέργειας και να απειλεί τη βιομηχανία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Συντάξεις: Γιατί παραμένουν οι κόφτες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί παραμένουν οι κόφτες στις συντάξεις

Οι συνολικές απώλειες εισοδήματος των συνταξιούχων την περίοδο 2015 2025 ανέρχονται σε περίπου 90 δισ. ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Στις φλόγες για 5η μέρα η Δυτική Αττική – Λούμπα, Άγιος Νεκτάριος, Μονή Παναχράντου τα κρίσιμα μέτωπα
Κοινωνία

Στις φλόγες για 5η μέρα η Δυτική Αττική - Τα κρίσιμα μέτωπα

LIVE όλες οι εξελίξεις από το in - Η φωτιά έχει ήδη κάψει πάνω από 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πώς έφθασε να κατακτήσει τις 2.600 μονάδες [γράφημα]
Xρηματιστήριο Αθηνών

Πώς το ΧΑ έσπασε το φράγμα των 2.600 μονάδων [γράφημα]

Τι έφερε η εποχή του Euronext στο ελληνικό χρηματιστήριο - Τι αποκαλύπτουν οι αριθμοί για το διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
UEFA: Το ποδόσφαιρο χάρισε στην Ευρώπη μια σπάνια γεωπολιτική νίκη
World

Πώς η μπάλα έδωσε στην Ευρώπη μια γεωπολιτική νίκη

Για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παίκτες όπως ο Γιαμάλ και ο Μπέλινγκχαμ είναι οι «σπάνιες γαίες» του

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Επιχειρηματική και πολιτική ηγεσία: διαφορετικότητα ή σύγκληση
Experts

Η ηγεσία που κερδίζει

Οι κοινές αρχές και η βασική διαφορά - Ποια είναι τα χαρακτηριστικά επιτυχημένων επιχειρηματικών ηγετών

Γεώργιος Ι. Δουκίδης
Πληθωρισμός: Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια
Economy

Η μεγάλη επιμονή της ακρίβειας – Τα ανησυχητικά σενάρια

Πώς «βλέπουν» οι αναλυτές ότι θα κινηθεί ο πληθωρισμός στην Ελλάδα - Ποιες οι «παγίδες»

Γιάννης Αγουρίδης
Φορολογικές δηλώσεις: Αυτόματα εκκαθαριστικά σε…. ξεχασιάρηδες – Τα πρόστιμα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σε χρόνο dt εκκαθαριστικά σε.... ξεχασιάρηδες - Τα πρόστιμα

Πώς διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις - Τι προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Τράπεζες: Καταλύτης η ισχυρή πιστωτική επέκταση για την κερδοφορία του 2026
Τράπεζες

Οι τράπεζες πατούν γκάζι στα δάνεια – Προς νέο ρεκόρ τα έσοδα

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτουν οι τράπεζες - Τα συνολικά καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 5,66 δισ. ευρώ στο α΄ εξάμηνο του 2026,

Αγης Μάρκου
Puma: Παραμένει στο κόκκινο – Αναζητείται διέξοδος
World

Αναζητείται διέξοδος για την Puma - Γιατί παραμένει στο κόκκινο

Από τη ριζική αναδιάρθρωση της χονδρικής πώλησης της Puma μέχρι το αποτύπωμα της Μέσης Ανατολής, το πρόβλημα παραμένει

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΕ: Ισχυρότερα όπλα για τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης
Tεχνητή νοημοσύνη

Ισχυρότερα όπλα της ΕΕ για τον έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης

Anthropic, OpenAI μεταξύ των εταιρειών που αντιμετωπίζουν νέο έλεγχο στο πλαίσιο των εξουσιών επιβολής του νόμου της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη

Εμπόριο: Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια
Economy

Οι Βέλγοι τρώνε ελληνικές ελιές και αγοράζουν ελληνικά σπίτια

Το Βέλγιο είναι ο 10ος ημαντικότερος προορισμός των ελληνικών εξαγωγών στην ΕΕ

Γρηγόρης Τραγγανίδας
Η δημοκρατία της διαχείρισης τελειώνει
Experts

Η δημοκρατία της διαχείρισης τελειώνει

Οι πολίτες αισθάνονται ότι η πολιτική δεν σχεδιάζει το μέλλον. Απλώς διαχειρίζεται τις συνέπειες όσων έχουν ήδη συμβεί

Μιχάλης Σάλλας
Εξαγωγές: Τα πλέον δημοφιλή ελληνικά προϊόντα στη Σουηδία
Economy

Εισάγουμε ΙΧ, εξάγουμε φέτα - Το ισοζύγιο με Σουηδία [γραφήματα]

Από μετρητές αερίων, σύρματα, καλώδια και ενδύματα έως ελαιόλαδο και φέτα περιλαμβάνουν οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Σουηδική αγορά

Μαρία Σιδέρη
Αντιπαροχή: Πόσο πωλείται η γη στην Αττική – Οι περιοχές [πίνακας]
Ακίνητα

Το ιερό δισκοπότηρο του real estate - Οι hot περιοχές [πίνακας]

Οι αλλαγές στον ΝΟΚ επηρεάζουν άμεσα και την αγορά αντιπαροχής - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Ανδρομάχη Παύλου
Ψάχνει τη διάχυση το ΧΑ, το «δεκάρι» της Πειραιώς, αντίστροφη μέτρηση για Metlen, το double της Motor Oil, η ανατροπή στην Palirria…
Inside Stories

Ψάχνει τη διάχυση το ΧΑ, το «δεκάρι» της Πειραιώς, αντίστροφη μέτρηση για Metlen, το double της Motor Oil, η ανατροπή στην Palirria…

Μια κίνηση που έπρεπε να γίνει

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies