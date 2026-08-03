Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ

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Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 72.873 ευρώ που θα προέλθουν από κεφαλαιοποίηση διανεμητών αποθεματικών, καθώς και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας ως Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) ενέκρινε μεταξύ άλλων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor.

Eιδικότερα, η κεφαλαιοποίηση του παραπάνω αποθεματικού θα πραγματοποιηθεί εντός τεσσάρων μηνών από την καταχώρηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Κατόπιν της απόφασης για ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Trastor ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., τροποποιείται το καταστατικό και σκοπός της εταιρείας είναι αποκλειστικά η διενέργεια επενδύσεων.

Εν τω μεταξύ, στα 867 εκατ. ευρώ ανήλθε η αξία του χαρτοφυλακίου της TRASTOR Property Investments, αυξημένη κατά 44,4 εκατ. ευρώ (+5,4%) σε σχέση με την 31/12/2025 και κατά 169,7 εκατ. ευρώ (+24,3%) έναντι της 30/06/2025, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Η αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες αναμένεται να συνεισφέρει κέρδη ύψους περίπου 18,3 εκατ. ευρώ στα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2026, ενισχύοντας σημαντικά τη χρηματοοικονομική επίδοση της εταιρείας σε ενοποιημένη βάση.

Κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, η εταιρεία ολοκλήρωσε την απόκτηση τριών ακινήτων συνολικού τιμήματος 38,6 εκατ. ευρώ, σε κομβικές τοποθεσίες στο κέντρο της Αθήνας, επιταχύνοντας την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά την 30.06.2026, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιελάμβανε 66 ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας 867 εκατ. ευρώ, έναντι 65 ακινήτων συνολικής εύλογης αξίας 822,6 εκατ. ευρώ την 31.12.2025 και 64 ακινήτων συνολικής εύλογης αξίας 697,3 εκατ. ευρώ την 30.06.2025. Από τα ακίνητα του χαρτοφυλακίου, 65 βρίσκονται στην Ελλάδα και 1 στην Κύπρο.

Η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους αντανακλά την επιτυχημένη υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας και την ταχεία εκτέλεση των επενδύσεων που είχαν γνωστοποιηθεί στο πλαίσιο της πρόσφατης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.