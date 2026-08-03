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Ψάθα: Τα σενάρια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων

Την τελική απάντηση για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων αναμένεται να δώσει η επίσημη έρευνα, την οποία κατόπιν εισαγγελική εντολής έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, και η οποία θα αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τις μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα από τη μοιραία πτήση.

Επικαιρότητα 03.08.2026, 21:15
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Ψάθα: Τα σενάρια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων
Newsroom

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Τις κινήσεις των δύο ελικοπτέρων, αλλά και τις επικοινωνίες των πιλότων πριν από τη μοιραία σύγκρουση στη περιοχή της Ψάθας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή του δύο άτομα ένας Δανός πιλότος και ένας Έλληνας συντονιστής, ερευνούν οι Αρχές.

«Ποιος είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό; Γιατί τα δύο ελικόπτερα βρέθηκαν στο ίδιο ύψος; Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας; Μήπως δόθηκαν λανθασμένες οδηγίες; Αυτά είναι ορισμένα από τα κρίσιμα ερωτήματα που αναζητούν απαντήσεις μετά το τραγικό δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα.»

«Βλέπουμε το ελικόπτερο ερχόμενο προς το πρώτο να προσπαθεί να πιάσει σχηματισμό; Να προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια κατάσταση κάποιο ανοδικό και καθοδικό ρεύμα ή μία πλευρική ριπή ανέμου; Ακόμα και ένα μηχανικό πρόβλημα θα μπορούσε να είναι να έχει εξελιχθεί», είπε ο Φαίδων Καραηωσιφίδης, αεροναυπηγός και ερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων.

Μήπως υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας; Ή εξελίχθηκαν όλα τόσο γρήγορα, που δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης; Στο μικροσκόπιο μπαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας, οι διαδικασίες συντονισμού, οι επικοινωνίες και το ενδεχόμενο τεχνικής βλάβης.

«Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά και βέβαια ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να περιλαμβάνεται σε αυτά τα σενάρια. Εδώ δύο ελικόπτερα μέσης κατηγορίας που έπρεπε να βρισκόντουσαν σε σχηματισμό και τον σχηματισμό των ελέγχει ο κυβερνήτης του νούμερο ένα ελικοπτέρου αυτός που προηγείται, ο οποίος καθορίζει το ύψος, την ταχύτητα, τον άξονα προσβολής, το σημείο ρίψης, τι θα γίνει στη συνέχεια και έχει πάντοτε τη δυνατότητα να ακυρώσει την διαδικασία», πρόσθεσε ο κ. Καραηωσιφίδης.

Ένα ακόμη σενάριο για την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τύπου Bell, είναι να βρίσκονταν σε θέσεις, όπου ο ένας χειριστής δεν μπορούσε να δει το άλλο αεροσκάφος. Μία κατάσταση που αποκαλείται «νεκρός τομέας» στη γλώσσα των ιπτάμενων.

«Γι’ αυτό και όταν γίνεται σχηματισμός ελικοπτέρων το δεύτερο ελικόπτερο που ακολουθεί, το νούμερο δύο του σχηματισμού πάντα είναι λίγο πιο πίσω και πιο χαμηλά, δεν είχε γίνει καν σχηματισμός γιατί σχηματισμός και αυτό που μας λείπει είναι ηχογραφήσεις αν υπάρχουνε από τους ασυρμάτους», είπε εμπειρογνώμονας, Κώστας Λακαφώσης.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται πλέον και οι επικοινωνίες. Υπήρξαν οδηγίες μέσω ασυρμάτου; Καταγράφηκαν συνομιλίες που μπορούν να αποκαλύψουν τι συνέβη λίγο πριν από τη σύγκρουση;

Ποιος είχε τον τελικό συντονισμό της επιχείρησης;

Και ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Ποιος είχε τον τελικό συντονισμό της επιχείρησης;

«Κάτι πήγε στραβά, φοβάμαι πολύ μήπως επειδή υπήρχαν πολλά εναέρια μέσα και σε διάφορα μέτωπα κατανεμημένα μήπως τα συγκεκριμένα τα είχε αναλάβει να τα συντονίσει από τον επίγειο επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και δεν τα συντόνιζε ο εναέριος συντονιστής. Είναι διαφορετικά να συντονίζεις από αέρος διαφορετικά από τη γη. Το γεγονός ότι βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση κάτι δεν πήγε καλά με την εντολή που πήρανε», δήλωσε ο Ανδριανός Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος και Υπαρχηγός ΠΣ ε.α.

Την τελική απάντηση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος αναμένεται να δώσει η επίσημη έρευνα, την οποία κατόπιν εισαγγελική εντολής έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, και η οποία θα αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τις μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα από τη μοιραία πτήση.

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