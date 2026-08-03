ΗΠΑ: Συμφωνία 3 δισ. μεταξύ Πενταγώνου – Lockheed Martin και Northrop για Patriot και THAAD

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Το αμερικανικό Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνία άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Lockheed Martin και τη Northrop Grumman, με στόχο να αυξηθεί η παραγωγή εξαρτημάτων πυραύλων αναχαίτισης Patriot και THAAD, καθώς οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία εξαντλούν τα αμερικανικά αποθέματα.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε από το Πεντάγωνο και την Northrop τη Δευτέρα, έρχεται μετά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας για συμβόλαιο με την Lockheed αξίας έως και 58,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παραγωγή πυραύλων αναχαίτισης Patriot.

Οι ΗΠΑ έχουν προμηθεύσει μεγάλες ποσότητες όπλων σε συμμάχους, ενώ παράλληλα έχουν χρησιμοποιήσει πολλά πυρομαχικά στον πόλεμο με το Ιράν , προκαλώντας ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα αεράμυνας και όπλων ακριβείας.

Το Πεντάγωνο ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα ότι η συμφωνία – πλαίσιο θα επιτρέψει τον τριπλασιασμό της παραγωγής των Patriot και τον τετραπλασιασμό των συστημάτων THAAD.

Όπως αναφέρει τοReuters, το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών, think tank με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτίμησε πρόσφατα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει λιγότερους από 1.000 Patriot και λιγότερους από 250 THAAD, τα δύο βασικά συστήματα αεράμυνας που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς στη Μέση Ανατολή.

Το Πεντάγωνο έχει πιέσει τις εταιρείες εργολάβους να κινηθούν ταχύτερα, με προσωρινές συμφωνίες που επιτεύχθηκαν νωρίτερα φέτος για την αύξηση της παραγωγής πυραύλων.

Η Ουκρανία έχει χρόνια προβλήματα στις προμήθειες των Patriot, οι οποίοι παραμένουν το μόνο όπλο στο οπλοστάσιό της ικανό να καταρρίψει βαλλιστικούς πυραύλους.

Το Πεντάγωνο δήλωσε ότι η συμφωνία θα δημιουργήσει μια δεύτερη πηγή για πυραυλοκινητήρες στερεού καυσίμου PAC-3 και θα αυξήσει την παραγωγή συσκευών ασφαλείας ανάφλεξης.

Οι ΗΠΑ έχουν συνάψει παρόμοια συμφωνία – πλαίσιο με τη μητρική εταιρεία της Raytheon, την RTX να ενισχύσει την παραγωγή πυραύλων κρουζ Tomahawk από τον τρέχοντα ρυθμό των περίπου 60 ετησίως για τις ΗΠΑ σε τελικά 1.000 μονάδες ετησίως.