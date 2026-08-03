Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο

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Το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να αποδειχθεί σαφώς πιο απαιτητικό για την ελληνική οικονομία, καθώς η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανατρέπουν τις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίστηκε μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζουν ήδη νέα σενάρια ενόψει του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2027, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας συνεχιστούν, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, από το 3,2% κοντά στο 4%, ενώ η εκτίμηση για την ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το όριο του 2%. Οι τελικές παραδοχές θα ενσωματωθούν στο προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού, το οποίο θα αποτυπώνει πλέον το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις συνέπειές του στην ελληνική οικονομία.

Ελληνική οικονομία: Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Ακόμη και πριν από την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούσαν ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα θα είναι πιο αργή από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δείχνουν ότι ο ΟΟΣΑ εμφανίζεται ο πιο απαισιόδοξος, προβλέποντας πληθωρισμό 4,2% για το 2026. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 3,7%, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με 3,5%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 3,2% και η Τράπεζα της Ελλάδος με 3,1%.

Για το 2027 όλοι οι οργανισμοί προβλέπουν περαιτέρω αποκλιμάκωση, χωρίς όμως επιστροφή στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκλίνουν σε πληθωρισμό 2,4%, το ΔΝΤ εκτιμά 2,7%, ενώ ο ΟΟΣΑ προβλέπει 2,6%.

Η αβεβαιότητα παραμένει

Οι αποκλίσεις στις προβλέψεις αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η πορεία των τιμών της ενέργειας, η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι δευτερογενείς επιπτώσεις στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα συντηρούν τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων.

Η παραμονή του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο και το 2027 σημαίνει ότι οι πιέσεις στο κόστος ζωής δύσκολα θα εκλείψουν σύντομα. Παράλληλα, περιορίζονται τα περιθώρια για πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, καθώς η κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Προειδοποιήσεις από ΔΝΤ και ESM

Το δυσμενέστερο σκηνικό αποτυπώνεται και στις τελευταίες εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη νέα έκδοση του World Economic Outlook, επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν τους κινδύνους τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ανάλογη είναι και η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο οποίος εκτιμά ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη και να αυξήσει εκ νέου τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και στο δημόσιο χρέος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποστηρίζουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, θεωρώντας ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία.