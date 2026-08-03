 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(13) "National News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο

Ακόμη και πριν από την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούσαν για τον πληθωρισμό

Economy 03.08.2026, 21:00
Σχολιάστε
Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο
Ανάλυση Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να αποδειχθεί σαφώς πιο απαιτητικό για την ελληνική οικονομία, καθώς η νέα γεωπολιτική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και η εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ανατρέπουν τις παραδοχές πάνω στις οποίες βασίστηκε μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εξετάζουν ήδη νέα σενάρια ενόψει του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2027, καθώς η ενεργειακή κρίση απειλεί να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και να περιορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον οι αναταράξεις στις αγορές ενέργειας συνεχιστούν, η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό του 2026 αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα πάνω, από το 3,2% κοντά στο 4%, ενώ η εκτίμηση για την ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει κάτω από το όριο του 2%. Οι τελικές παραδοχές θα ενσωματωθούν στο προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού, το οποίο θα αποτυπώνει πλέον το αυξημένο ενεργειακό κόστος και τις συνέπειές του στην ελληνική οικονομία.

Ελληνική οικονομία: Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό

Ακόμη και πριν από την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούσαν ότι η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα θα είναι πιο αργή από ό,τι αρχικά αναμενόταν. Τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δείχνουν ότι ο ΟΟΣΑ εμφανίζεται ο πιο απαισιόδοξος, προβλέποντας πληθωρισμό 4,2% για το 2026. Ακολουθούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με 3,7%, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με 3,5%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με 3,2% και η Τράπεζα της Ελλάδος με 3,1%.

Για το 2027 όλοι οι οργανισμοί προβλέπουν περαιτέρω αποκλιμάκωση, χωρίς όμως επιστροφή στον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η Τράπεζα της Ελλάδος, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκλίνουν σε πληθωρισμό 2,4%, το ΔΝΤ εκτιμά 2,7%, ενώ ο ΟΟΣΑ προβλέπει 2,6%.

Η αβεβαιότητα παραμένει

Οι αποκλίσεις στις προβλέψεις αποτυπώνουν το υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Η πορεία των τιμών της ενέργειας, η διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και οι δευτερογενείς επιπτώσεις στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα συντηρούν τον κίνδυνο νέων ανατιμήσεων.

Η παραμονή του πληθωρισμού πάνω από τον στόχο και το 2027 σημαίνει ότι οι πιέσεις στο κόστος ζωής δύσκολα θα εκλείψουν σύντομα. Παράλληλα, περιορίζονται τα περιθώρια για πιο επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, καθώς η κυβέρνηση θα πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων και στη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Προειδοποιήσεις από ΔΝΤ και ESM

Το δυσμενέστερο σκηνικό αποτυπώνεται και στις τελευταίες εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στη νέα έκδοση του World Economic Outlook, επισημαίνει ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν τους κινδύνους τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ανάλογη είναι και η προειδοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), ο οποίος εκτιμά ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα μπορεί να επιβραδύνει την οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη και να αυξήσει εκ νέου τις πιέσεις στα δημόσια οικονομικά και στο δημόσιο χρέος. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποστηρίζουν πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, θεωρώντας ότι ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο
Economy

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Τα καμπανάκια ΔΝΤ και ESM
Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη METLEN στα 64,40 ευρώ – «Κλειδί» η επένδυση στο γάλλιο
Business

Metlen: Στα 64,40 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Pireaus Securities
«Τειρεσίας ενοικιαστών»: Γιατί καθυστερεί
Ακίνητα

Στον «πάγο» ο «Τειρεσίας ενοικιαστών»
ΠΟΜΙΔΑ: Πώς θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»
Ακίνητα

Πώς θα μπουν τα «κλειστά» σπίτια στο «Ανακαίνιση Κατοικίας»
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»
Economy

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»
Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Markets

Γιατί μπήκε ξανά στην παγκόσμια ελίτ το ΧΑ - Πώς ξεχώρισε

Τι λέει η Deutsche Bank για τις επιδόσεις του Euronext Athens - Πώς αντέδρασαν οι ελληνικές μετοχές στη διεθνή αβεβαιότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία
Business

Κλειδώνει (;) η ΔΕΗ τον Αμερικανό επενδυτή για το data center

Η ΔΕΗ κοντά στο deal με αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας για το Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία - Τα σχέδια για hubs AI εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Société Générale: Η «Οδύσσεια του πετρελαίου»… οι ανατροπές στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Η «Οδύσσεια του πετρελαίου» και οι ανατροπές στην Ερυθρά

Τι αναφέρει η Société Générale για την πορεία των τιμών του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
World

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Economy
Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο
Economy

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Τα καμπανάκια ΔΝΤ και ESM

Ακόμη και πριν από την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούσαν για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
«Τειρεσίας ενοικιαστών»: Γιατί καθυστερεί
Ακίνητα

Στον «πάγο» ο «Τειρεσίας ενοικιαστών»

Ο «Τειρεσίας ενοικιαστών» δεν περιλαμβάνεται σε πρώτη φάση στο νέο κρατικό σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης

Αφροδίτη Τζιαντζή
ΠΟΜΙΔΑ: Πώς θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»
Ακίνητα

Πώς θα μπουν τα «κλειστά» σπίτια στο «Ανακαίνιση Κατοικίας»

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρει πως είναι απόλυτα αναγκαία η δίμηνη παράταση της προθεσμίας για την έκδοση της «βεβαίωσης επιλεξιμότητας» για τα «κλειστά σπίτια»

Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»
Economy

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση»

Το έργο συνιστά μια ολοκληρωμένη δράση παρέμβασης για παιδιά 0-6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακή καθυστέρηση ή διαταραχή ή αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτών

Πόθεν έσχες: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις – Οι παγίδες
Economy

Άνοιξε η πλατφόρμα για το πόθεν έσχες - Οι παγίδες

Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες - Τα βήματα

Διαθέσιμο εισόδημα: Στην προτελευταία θέση η Ελλάδα στην Ευρωζώνη [γραφήματα]
Economy

Στον... πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα στο διαθέσιμο εισόδημα [γραφήματα]

Σε πλήρη αντίθεση η θέση της Ελλάδας στους δείκτες εισοδήματος και πλούτου στην Ευρωζώνη - Το διαθέσιμο εισόδημα

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα
Economy

S&P Global: Ανάκαμψη του τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα

Τι δείχνει έρευνα της S&P Global για τη μεταποίηση τον Ιούλιο

Latest News
ΕΕ: Στον «αέρα» ο προϋπολογισμός για την Υγεία
World

Στον «αέρα» ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την Υγεία

Αδιέξοδο στη χρηματοδότηση της Υγείας μετά και τη δεύτερη αποτυχημένη ψηφοφορία

Ψάθα: Τα σενάρια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων
Επικαιρότητα

Ψάθα: Τα σενάρια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων

Την τελική απάντηση για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων αναμένεται να δώσει η επίσημη έρευνα, την οποία κατόπιν εισαγγελική εντολής έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, και η οποία θα αξιολογήσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τις μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα από τη μοιραία πτήση.

Ελληνική οικονομία: Έρχονται τα δύσκολα στο δεύτερο εξάμηνο
Economy

Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Τα καμπανάκια ΔΝΤ και ESM

Ακόμη και πριν από την αναζωπύρωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούσαν για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ: Πρόστιμο 125 εκ. δολαρίων για «ξέπλυμα» χρήματος, με ρωσικό και ιρανικό «άρωμα»
World

Πρόστιμο 125 εκ. δολαρίων για «ξέπλυμα» χρήματος στην UBS

Οι αμερικανικές αρχές λένε ότι η τράπεζα δεν εφάρμοσε το πρόγραμμα κατά του «ξεπλύματος» χρήματος από παράνομες δραστηριότητες

Banco BPM: Αποσύρεται από τις συνομιλίες συγχώνευσης με την Monte Paschi
World

Τέρμα οι συνομιλίες συγχώνευσης Banco BPM με Monte Paschi

Η Banco BPM δήλωσε ότι δεν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με την τράπεζα

EE: Ο νέος χάρτης χρηματοδότησής της
World

Ο νέος χάρτης χρηματοδότησης της ΕΕ

Η στοχευμένη φορολόγηση του ακραίου πλούτου, των κρυπτονομισμάτων και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα μπορούσε να αποφέρει δισ. στην ΕΕ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fatal Copter Collision Overshadows Wildfire Battle as Criminal Probe Expands
English Edition

Fatal Copter Collision Overshadows Wildfire Battle as Criminal Probe Expands

As firefighters continue battling scattered flare-ups along the Attica-Boeotia front, investigators are examining new video evidence and pursuing felony charges over the blaze's suspected origin

Μόσχα: Απειλεί με πρόστιμο την Apple εάν δεν συμπεριλάβει ρωσικές εφαρμογές στο IOS
World

Η Ρωσία ενεργοποίησε τις αντιμονοπωλιακές αρχές κατά της Apple

Οι BRICS εξετάζουν καταγγελίες από καταναλωτές και εταιρίες για μεροληπτικές ενέργειες της Apple

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ
Business

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών για πρόγραμμα κινήτρων

Enterprise Greece: Οι επόμενες διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Business

Enterprise Greece: Οι διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας

ΟΙ δράσεις της Enterprise Greece εντάσσονται στο πλαίσιο αξιοποίησης νέων ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού

ΗΠΑ: Συμφωνία 3 δισ. μεταξύ Πενταγώνου – Lockheed Martin και Northrop για Patriot και THAAD
World

Συμφωνία 3 δισ. μεταξύ Πενταγώνου - Lockheed και Northrop για Patriot

Το αμερικανικό Πεντάγωνο πιέζει για αύξηση της παραγωγής, καθώς τα αποθέματα πυραύλων εξαντλούνται ταχύτατα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρή άνοδος – Αδύναμος ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρή άνοδος στις ευρωαγορές - Αδύναμος ο FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζει την Ισπανία για τη Θέουτα
Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζει την Ισπανία για τη Θέουτα

Με επιστολή της, με αφορμή τη Θέουτα, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών είναι εκ των ουκ άνευ.

JPMorgan: Επένδυση – «μαμούθ» 750 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης
World

Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι - Το American Dream της JPMorgan

Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ εντάσσει τη χρηματοδότηση της ιδιοκατοίκησης στην «Πρωτοβουλία Αμερικανικού Ονείρου»

Amazon: Ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση
Τεχνολογία

Έσπασε τα κοντέρ η Amazon - Ξεπέρασε σε αξία τα 3 δισ.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη του cloud τροφοδοτούν την άνοδο της μετοχής της Amazon

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς αντικατάσταση τα αμερικανικά cloud και AI στο νέο ψηφιακό εργαλείο προσλήψεων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ ψάχνει εναλλακτικές λύσεις στα αμερικανικά cloud και AI

Η ΕΕ εξετάζει ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις cloud και AI

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies