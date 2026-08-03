Enterprise Greece: Οι επόμενες διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας

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Τις επόμενες διεθνείς εκθεσιακές δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η Ελλάδα παρουσιάζει, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Enterprise Greece, καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο τετράμηνο του 2026.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανάρτηση, η Enterprise Greece προετοιμάζει τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στην ανάπτυξη συνεργασιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την επενδυτική και εξαγωγική κοινότητα.

Τι προετοιμάζει η Enterprise Greece

Η αρχή γίνεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση ψηφιακής ψυχαγωγίας Gamescom 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Κολωνία της Γερμανίας, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών και του gaming.

Ακολουθεί η συμμετοχή στη Big 5 Construct Saudi 2026, από τις 30 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου στο Ριάντ, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο και τα δομικά υλικά στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε μία αγορά με υψηλές επενδυτικές προοπτικές.

Η Enterprise Greece σημειώνει ότι αυτές οι δράσεις εντάσσονται στον προγραμματισμό της για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού.

Εν τω μεταξύ, την θέση της Ελλάδας στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης και τις μεγάλες προοπτικές της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, αυτοματοποίησης και Industry 4.0, ανέδειξε πρόσφατα η Enterprise Greece, με τη συμμετοχή της στο Global Smart Manufacturing Summit 2026.

Η Enterprise Greece παρουσίασε την ελληνική επενδυτική πρόταση για τη βιομηχανία νέας γενιάς, αναδεικνύοντας τη χώρα ως σημείο εγκατάστασης και ανάπτυξης για εταιρείες που αναζητούν παραγωγική ευελιξία, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, περιφερειακή κάλυψη και δυνατότητες συνεργασίας με τοπικά βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά οικοσυστήματα.