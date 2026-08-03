 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(5) "Other"
    [1]=>
    string(19) "Technology Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Enterprise Greece: Οι επόμενες διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας

ΟΙ δράσεις της Enterprise Greece εντάσσονται στο πλαίσιο αξιοποίησης νέων ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού

Business 03.08.2026, 19:30
Σχολιάστε
Enterprise Greece: Οι επόμενες διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τις επόμενες διεθνείς εκθεσιακές δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχει η Ελλάδα παρουσιάζει, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Enterprise Greece, καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο τετράμηνο του 2026.

Όπως αναφέρει στην σχετική ανάρτηση, η Enterprise Greece προετοιμάζει τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς διοργανώσεις που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, στην ανάπτυξη συνεργασιών και στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για την επενδυτική και εξαγωγική κοινότητα.

Τι προετοιμάζει η Enterprise Greece

Η αρχή γίνεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση ψηφιακής ψυχαγωγίας Gamescom 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Κολωνία της Γερμανίας, προσφέροντας ευκαιρίες δικτύωσης και προβολής για τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου των ψηφιακών τεχνολογιών και του gaming.

Ακολουθεί η συμμετοχή στη Big 5 Construct Saudi 2026, από τις 30 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου στο Ριάντ, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις για τον κατασκευαστικό κλάδο και τα δομικά υλικά στη Μέση Ανατολή, με στόχο την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων σε μία αγορά με υψηλές επενδυτικές προοπτικές.

Η Enterprise Greece σημειώνει ότι αυτές οι δράσεις εντάσσονται στον προγραμματισμό της για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση νέων ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού.

Εν τω μεταξύ, την θέση της Ελλάδας στο νέο βιομηχανικό χάρτη της Ευρώπης και τις μεγάλες προοπτικές της χώρας στην προσέλκυση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, αυτοματοποίησης και Industry 4.0, ανέδειξε πρόσφατα η Enterprise Greece, με τη συμμετοχή της στο Global Smart Manufacturing Summit 2026.

Η Enterprise Greece παρουσίασε την ελληνική επενδυτική πρόταση για τη βιομηχανία νέας γενιάς, αναδεικνύοντας τη χώρα ως σημείο εγκατάστασης και ανάπτυξης για εταιρείες που αναζητούν παραγωγική ευελιξία, πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, περιφερειακή κάλυψη και δυνατότητες συνεργασίας με τοπικά βιομηχανικά, τεχνολογικά και ερευνητικά οικοσυστήματα.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ
Business

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ
Enterprise Greece: Οι επόμενες διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Business

Enterprise Greece: Οι διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη METLEN στα 64,40 ευρώ – «Κλειδί» η επένδυση στο γάλλιο
Business

Metlen: Στα 64,40 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Pireaus Securities
Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ.
Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους
Εταιρική ευθύνη

Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους
Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Μεταφορές

Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Euronext Athens: Στην πρώτη «πεντάδα» των αποδόσεων και τον Ιούλιο 
Markets

Γιατί μπήκε ξανά στην παγκόσμια ελίτ το ΧΑ - Πώς ξεχώρισε

Τι λέει η Deutsche Bank για τις επιδόσεις του Euronext Athens - Πώς αντέδρασαν οι ελληνικές μετοχές στη διεθνή αβεβαιότητα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΔΕΗ: Κλειδώνει (;) τον hyperscaler για το Mega Data Center στη Δ. Μακεδονία
Business

Κλειδώνει (;) η ΔΕΗ τον Αμερικανό επενδυτή για το data center

Η ΔΕΗ κοντά στο deal με αμερικανικό κολοσσό τεχνολογίας για το Mega Data Center στη Δυτική Μακεδονία - Τα σχέδια για hubs AI εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
ΔΕΘ: Τι μπαίνει – τι βγαίνει από το καλάθι
Economy

Τι μπαίνει - τι βγαίνει από το καλάθι της ΔΕΘ

Η κυβέρνηση διαβουλεύεται με το σύνολο σχεδόν του φάσματος της οικονομικής και κοινωνικής ζωής του τόπου εν όψει ΔΕΘ

Ντίνος Σιωμόπουλος
Société Générale: Η «Οδύσσεια του πετρελαίου»… οι ανατροπές στην Ερυθρά Θάλασσα
World

Η «Οδύσσεια του πετρελαίου» και οι ανατροπές στην Ερυθρά

Τι αναφέρει η Société Générale για την πορεία των τιμών του πετρελαίου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ακίνητα: Ποιοι ξένοι επενδύουν στην Ελλάδα – Οι περιοχές που προτιμούν
Economy

Ποιοι αγοράζουν ακίνητα - Οι περιοχές που προτιμούν

Ξένοι και εγχώριοι επενδυτές στρέφονται στην Ελλάδα για επενδύσεις στα ακίνητα

Ανδρομάχη Παύλου
Γιεν: Η ιστορική παρέμβαση Τόκιο – Ουάσιγκτον δίνει καύσιμα ανόδου
Συνάλλαγμα

Γιατί οι ΗΠΑ στηρίζουν το γιεν - Σενάρια για νέα παρέμβαση

Οι επενδυτές κλείνουν τις short θέσεις - Σκαρφαλώνει το γιεν και έναντι των άλλων νομισμάτων όπως το ευρώ και η στερλίνα

Τζούλη Καλημέρη
Πυρκαγιές: Ξεπερνούν ήδη τα 3 δισ. ευρώ σε κόστος στην Ευρώπη
World

Βαρύς ο λογαριασμός των πυρκαγιών - Ξεπερνά ήδη τα 3 δισ. το κόστος

Ανάλυση των Financial Times δείχνει το τεράστιο οικονομικό κόστος στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τις πυρκαγιές

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita
World

Puig: Αύξηση πωλήσεων για τη μητρική της Apivita

Οι πωλήσεις της Puig κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκαν κατά 2,4%, αλλά τα κέρδη μειώθηκαν κατά 4,4%

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Περισσότερα από Business
Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ
Business

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών για πρόγραμμα κινήτρων

Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη METLEN στα 64,40 ευρώ – «Κλειδί» η επένδυση στο γάλλιο
Business

Metlen: Στα 64,40 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Pireaus Securities

H έκθεση της METLEN στις κρίσιμες πρώτες ύλες εξακολουθεί να προσφέρει πρόσθετα περιθώρια ανόδου, λέει η Piraeus Securities

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ.

Η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωση ο Όμιλος ΑΒΑΞ

Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους
Εταιρική ευθύνη

Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους

Η Εθνική Ασφαλιστική ενεργοποιεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο και δεσμεύεται για ταχεία διαχείριση των αποζημιώσεων

Ολυμπία Οδός: Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης
Μεταφορές

Διακοπή νυχτερινής κυκλοφορίας στον κόμβο Γαστούνης

Η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 21:00 της Τρίτης 4 Αυγούστου έως τις 06:00 της Τετάρτης 5 Αυγούστου

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών
Τράπεζες

Μέτρα στήριξης οικογενειών θυμάτων πυρκαγιών από τις τράπεζες

Οι πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών

ΟΑΣΘ: Επιπλέον 171 οδηγοί στο επόμενο διάστημα
Μεταφορές

Επιπλέον 171 οδηγοί στον ΟΑΣΘ στο επόμενο διάστημα

Στόχος οι νέοι οδηγοί να αρχίσουν να εργάζονται σταδιακά στον ΟΑΣΘ, από τα μέσα Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο

Latest News
EE: Ο νέος χάρτης χρηματοδότησής της
World

Ο νέος χάρτης χρηματοδότησης της ΕΕ

Η στοχευμένη φορολόγηση του ακραίου πλούτου, των κρυπτονομισμάτων και των χρηματοοικονομικών συναλλαγών θα μπορούσε να αποφέρει δισ. στην ΕΕ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fatal Copter Collision Overshadows Wildfire Battle as Criminal Probe Expands
English Edition

Fatal Copter Collision Overshadows Wildfire Battle as Criminal Probe Expands

As firefighters continue battling scattered flare-ups along the Attica-Boeotia front, investigators are examining new video evidence and pursuing felony charges over the blaze's suspected origin

Μόσχα: Απειλεί με πρόστιμο την Apple εάν δεν συμπεριλάβει ρωσικές εφαρμογές στο IOS
World

Η Ρωσία ενεργοποίησε τις αντιμονοπωλιακές αρχές κατά της Apple

Οι BRICS εξετάζουν καταγγελίες από καταναλωτές και εταιρίες για μεροληπτικές ενέργειες της Apple

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ
Business

Trastor: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 72.873 ευρώ

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Trastor ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου μέσω κεφαλαιοποίησης διανεμητών αποθεματικών για πρόγραμμα κινήτρων

Enterprise Greece: Οι επόμενες διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας
Business

Enterprise Greece: Οι διεθνείς δράσεις για την προώθηση της επιχειρηματικότητας

ΟΙ δράσεις της Enterprise Greece εντάσσονται στο πλαίσιο αξιοποίησης νέων ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού

ΗΠΑ: Συμφωνία 3 δισ. μεταξύ Πενταγώνου – Lockheed Martin και Northrop για Patriot και THAAD
World

Συμφωνία 3 δισ. μεταξύ Πενταγώνου - Lockheed και Northrop για Patriot

Το αμερικανικό Πεντάγωνο πιέζει για αύξηση της παραγωγής, καθώς τα αποθέματα πυραύλων εξαντλούνται ταχύτατα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Ισχυρή άνοδος – Αδύναμος ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ισχυρή άνοδος στις ευρωαγορές - Αδύναμος ο FTSE 100

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν τον προηγούμενο μήνα με αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζει την Ισπανία για τη Θέουτα
Κόσμος

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Στηρίζει την Ισπανία για τη Θέουτα

Με επιστολή της, με αφορμή τη Θέουτα, η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρει ότι η ΕΕ πρέπει να δράσει για να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό. Ωστόσο, επισημαίνει ότι η αλληλεγγύη μεταξύ των μελών είναι εκ των ουκ άνευ.

JPMorgan: Επένδυση – «μαμούθ» 750 δισ. δολαρίων για την ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης
World

Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι - Το American Dream της JPMorgan

Η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ εντάσσει τη χρηματοδότηση της ιδιοκατοίκησης στην «Πρωτοβουλία Αμερικανικού Ονείρου»

Amazon: Ξεπέρασε τα 3 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση
Τεχνολογία

Έσπασε τα κοντέρ η Amazon - Ξεπέρασε σε αξία τα 3 δισ.

Η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάπτυξη του cloud τροφοδοτούν την άνοδο της μετοχής της Amazon

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς αντικατάσταση τα αμερικανικά cloud και AI στο νέο ψηφιακό εργαλείο προσλήψεων
Tεχνητή νοημοσύνη

Η ΕΕ ψάχνει εναλλακτικές λύσεις στα αμερικανικά cloud και AI

Η ΕΕ εξετάζει ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις cloud και AI

Τουρισμός για Όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Τουρισμός

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για το Τουρισμός για Όλους

Πώς θα υποβληθούν οι αιτήσεις - Τα εισοδηματικά κριτήρια για το νέο Τουρισμός για Όλους

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Κατέκτησε» και τις 2.600 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Κατέκτησε» και τις 2.600 μονάδες το ΧΑ

Ο Αύγουστος άρχισε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων με το Χρηματιστήριο Αθηνών να ακολουθεί το θετικό κλίμα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Piraeus Securities: Ανεβάζει τον πήχη για τη METLEN στα 64,40 ευρώ – «Κλειδί» η επένδυση στο γάλλιο
Business

Metlen: Στα 64,40 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Pireaus Securities

H έκθεση της METLEN στις κρίσιμες πρώτες ύλες εξακολουθεί να προσφέρει πρόσθετα περιθώρια ανόδου, λέει η Piraeus Securities

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ
Business

Όμιλος ΑΒΑΞ: Νέα σύμβαση με το ΑΝΑΤΟΛΙΑ για κτίριο 4.500 τμ.

Η συμφωνία αυτή συμβάλλει στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε ανακοίνωση ο Όμιλος ΑΒΑΞ

Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους
Εταιρική ευθύνη

Εθνική Ασφαλιστική: Γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο για τους ασφαλισμένους πυρόπληκτους

Η Εθνική Ασφαλιστική ενεργοποιεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο και δεσμεύεται για ταχεία διαχείριση των αποζημιώσεων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies