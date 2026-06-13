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Ακίνητα: Ποια είναι τα δικαιώματα των ιδιοκτητών έναντι του ενοικιαστή

Τι μπορεί να κάνει ο ιδιοκτήτης που κατέχει ακίνητα - Η διαδικασία

Ακίνητα 13.06.2026, 19:00
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Ακίνητα: Ποια είναι τα δικαιώματα των ιδιοκτητών έναντι του ενοικιαστή
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Πολλοί ιδιοκτήτες με ακίνητα  δεν γνωρίζουν επακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια μιας μίσθωσης και ποιες ενέργειες μπορούν να ακολουθήσουν σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων από τον ενοικιαστή.

Ζητήματα όπως η πρόσβαση στο ακίνητο, οι απλήρωτες οφειλές, οι φθορές ή η άρνηση αποχώρησης μετά τη λήξη της μίσθωσης απασχολούν συχνά τους εκμισθωτές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει ότι ο ιδιοκτήτης έχει συγκεκριμένα δικαιώματα που απορρέουν από τη μισθωτική σχέση. Μεταξύ αυτών είναι η δυνατότητα να επισκέπτεται το ακίνητο, στον χρόνο και με τον τρόπο που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο.

Ακίνητα και ενοίκια

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της ενημερώνει για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων όταν νοικιάζουν το ακίνητό τους, τι γίνεται όταν θέλουν να επιβλέψουν το ακίνητο και τι να κάνουν αν ο ενοικιαστής προκαλεί ζημιές ή αρνείται να αποχωρήσει.

Ακολουθούν τα βασικά δικαιώματα του ιδιοκτήτη:

  • Πρόσβαση στο ακίνητο: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να επισκέπτεται το ακίνητο που νοικιάζει κατά τον χρόνο που έχει συμφωνηθεί στο μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Καθυστέρηση πληρωμών: Αν ο ενοικιαστής δεν εξοφλεί το ενοίκιο ή τα κοινόχρηστα, ο ιδιοκτήτης μπορεί να κινηθεί νομικά, διεκδικώντας τα οφειλόμενα ενοίκια καθώς και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου του ακινήτου.
  • Ζημιές – Φθορές: Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε (εκτός από τη φυσιολογική φθορά). Αν υπάρχουν ζημιές, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει αποζημίωση, εκτός αν υπάρχει άλλη συμφωνία.
  • Λήξη συμβολαίου: Μετά τη λήξη του μισθωτηρίου, αν ο ενοικιαστής δεν αποχωρεί, ο ιδιοκτήτης μπορεί να ζητήσει την έξωσή του από το ακίνητο, με δικαστικές ενέργειες, καθώς και αποζημίωση για τη χρήση του ακινήτου από τον ενοικιαστή για το διάστημα μετά τη λήξη, έως την τελική απόδοσή του.
  • Εγγύηση: Αν έχει δοθεί εγγύηση (π.χ. ένα ενοίκιο), αυτή μπορεί να συμψηφισθεί για οφειλόμενα μισθώματα, για κάλυψη ζημιών ή οφειλών (κοινόχρηστα κλπ.). Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτει την περίπτωση της αποζημίωσης χρήσης, δηλαδή το ποσό με το οποίο πρέπει να αποζημιώσει ο μισθωτής τον εκμισθωτή αν παραμένει στο ακίνητο μετά τη λήξη της μίσθωσης.

Η ΕΕΚΕ συμβουλεύει:

  • Να υπάρχει πάντα γραπτή σύμβαση με τους πραγματικούς και συμφωνημένους όρους, για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις.
  • Να καταγράφεται η κατάσταση του σπιτιού στην αρχή και το τέλος της μίσθωσης.

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