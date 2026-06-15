Deutsche Bank: Γιατί προτιμά τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα

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Τα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα είναι ευάλωτα στους μετασεισμούς του πολέμου στο Ιράν, με τα spreads τόσο για τα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας όσο και για τα junk να αναμένεται να διευρυνθούν μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με στρατηγικούς αναλυτές της Deutsche Bank.

Οι αναλυτές πιστωτικών τίτλων, με επικεφαλής τον Steve Caprio, έχουν πλέον μειώσει το βάρος των πιστωτικών τίτλων σε ευρώ σε σχέση με τους αντίστοιχους σε δολάρια ΗΠΑ στο πλαίσιο των παγκόσμιων επενδυτικών τους κατανομών. Ενώ το θέμα των αναταραχών που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί κίνδυνο για τους αμερικανικούς πιστωτικούς τίτλους, «οι επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν εκδηλώνονται ταχύτερα», έγραψαν σε σημείωμα προς τους πελάτες τους τη Δευτέρα.

Οι εκτιμήσεις της Deutsche Bank

«Ο ασταθής πληθωρισμός, η αύξηση του κόστους αποστολής, οι ελλείψεις τσιπ μνήμης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν βασικούς κυκλικούς τομείς και η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τους δασμούς είναι όλα αντίξοοι άνεμοι, ιδιαίτερα στην Ευρώπη», έγραψαν. «Τουλάχιστον, οι προοπτικές μέχρι το τέλος του έτους απαιτούν μεγαλύτερη διασπορά και κάποια διεύρυνση των spread».

Για τα ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας του ευρώ, τα spreads πιθανότατα θα διευρυνθούν κατά σχεδόν 20 μονάδες βάσης, στις 95 μονάδες βάσης, μέχρι το τέλος του έτους, σύμφωνα με τους στρατηγικούς αναλυτές. Τα ομόλογα junk της περιοχής αναμένεται να δουν διεύρυνση 77 μονάδων βάσης, στις 345 μονάδες βάσης, έγραψαν.

Οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές κατάφεραν να ξεπεράσουν την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας το 2022 χάρη στην ανάκαμψη των αγορών εργασίας μετά την πανδημία και σε μια διευκολυντική Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά «κανένα από αυτά δεν ισχύει σήμερα», έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα

Για τα ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας σε δολάρια ΗΠΑ, αναμένουν μια πιο μέτρια διεύρυνση 10 μονάδων βάσης μέχρι το τέλος του έτους, στις 82 μονάδες βάσης. Τα ομόλογα junk αναμένεται να προσθέσουν 39 μονάδες βάσης.

«Στις ΗΠΑ, η ανησυχία μας είναι λιγότερο έντονη, αλλά πιο διαρθρωτική. Οι ΗΠΑ παρουσιάζουν ένα μείγμα ευνοϊκών και δυσμενών παραγόντων όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, και αυτή τη στιγμή οι ευνοϊκοί παράγοντες είναι ισχυρότεροι από ό,τι περιμέναμε», έγραψαν.

Στον ευρωπαϊκό χώρο υποεπενδυτικής βαθμίδας, οι εταιρείες με αξιολόγηση single-B αντιμετωπίζουν λήξεις ομολόγων και δανείων που είναι «πολύ πάνω από τους ιστορικούς μέσους όρους» τα επόμενα δύο έως τρία χρόνια, με το 44% αυτών να μετατρέπεται σε αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή εάν το συνολικό κόστος χρηματοδότησης αυξηθεί κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, έγραψαν οι στρατηγικοί αναλυτές.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν δήλωσαν ότι κατέληξαν σε ενδιάμεση συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με αξιωματούχους να πρόκειται να συναντηθούν στην Ελβετία την Παρασκευή για να υπογράψουν επίσημα τη συμφωνία.