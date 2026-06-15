Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε τροχιά ρεκόρ – Άλμα για τον Stoxx 600

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύει το επενδυτικό κλίμα στις διεθνείς αγορές, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν απότομα.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 1,28% στις 641 μονάδες και σε νέο ιστορικό υψηλό. Ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,76% στις 10.551 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει άνοδο 1,71% στις 25.056 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται υψηλότερα κατά 1,67% στις 8.490 μονάδες.

Η ανακοίνωση για τη Μ. Ανατολή

Η θετική αντίδραση των επενδυτών ακολούθησε την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump την Κυριακή, σύμφωνα με την οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη κατέληξαν σε συμφωνία για την άμεση παύση των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

Την επίτευξη της συμφωνίας επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Kazem Gharibabadi, ο οποίος δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ότι η συμφωνία έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την προσεχή Παρασκευή.

Δείκτες

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου λειτουργεί ως καταλύτης για τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος βελτιώνει τις προοπτικές κερδοφορίας του κλάδου. Η μετοχή της Air France-KLM ενισχύεται κατά 5,2%, η μητρική της British Airways, International Consolidated Airlines Group, καταγράφει άνοδο 4,6%, ενώ η Lufthansa σημειώνει κέρδη 5,6%.

Η επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία θεωρείται σημείο καμπής για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες μόλις στα μέσα Μαρτίου είχαν εισέλθει σε ζώνη επίσημης διόρθωσης, καταγράφοντας απώλειες άνω του 10% από τα πρόσφατα υψηλά τους.

Οι αγορές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας και της επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ θα συμβάλει στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας από τη Μέση Ανατολή.

Κεντρικές τράπεζες

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές περιορίζουν τα στοιχήματα για πιο επιθετική νομισματική πολιτική από τις κεντρικές τράπεζες. Οι προσδοκίες για νέες αυξήσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve έχουν υποχωρήσει, γεγονός που ευνοεί ιδιαίτερα τους κλάδους που είναι ευαίσθητοι στο κόστος δανεισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές ακινήτων καταγράφουν σημαντικά κέρδη, με τη Segro να ενισχύεται κατά 2,6% και τη Unibail-Rodamco-Westfield κατά 1,4%.

Σε επίπεδο επιμέρους μετοχών, η Saint-Gobain σημειώνει άνοδο 5,4% μετά την πώληση της δραστηριότητας DAHL στην Kesko έναντι 1,7 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, η Renault Group ενισχύεται σχεδόν κατά 6%, μετά την ανακοίνωση συνεργασίας με την Thales