Κρασί: Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα

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Τα κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αμπελουργία και οινοποιία, με βασικό στόχο το ελληνικό κρασί να ενισχύσει τη θέση του στις διεθνείς αγορές, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης εργασίας που πραγματοποίησε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, παρουσία του γενικού γραμματέα Σπύρου Πρωτοψάλτη.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε εν συντομία, το φάσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός αμπελώνας, όπως η συρρίκνωση των εκμεταλλεύσεων, η έλλειψη εργατικών χεριών, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι μεταβολές στις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς και η θεσμική ενίσχυση και ουσιαστική στήριξη του κλάδου.

Ανάγκη εκπόνησης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ελληνική αμπελουργία

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της ΕΔΟΑΟ καθώς και οι πρόεδροι της ΚΕΟΣΟΕ και του ΣΕΟ.

Εθνικό στρατηγικό σχέδιο

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη εκπόνησης Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ελληνική αμπελουργία, ως ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων και διασφάλισης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αμπελώνα.

Ο υπουργός εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη του τόσο ως προς τη σημασία και την αναγκαιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού για την αμπελουργία όσο και ως προς τη χρηματοδότησή του από το ΥΠΑΑΤ, επ’ ευκαιρίας μάλιστα έναρξης της διαβούλευσης για τη νέα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Ο πρόεδρος της ΕΔΟΑΟ Ιωάννης Σκούτας, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου πολιτικών που θα διασφαλίσει το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα και θα ενισχύσει τόσο τη θέση του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές όσο και την επιβίωση του Έλληνα αμπελουργού.