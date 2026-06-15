ThreatScene: Εργαλείο για απομακρυσμένη διερεύνηση περιστατικών σε πλοία

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Η ελληνική εταιρία κυβερνοασφάλειας ThreatScene ανακοίνωσε το VISMA (Vessel Investigation & Security Monitoring Appliance), μια νέα πλατφόρμα σχεδιασμένη ειδικά για τον ναυτιλιακό τομέα, με στόχο την απομακρυσμένη διερεύνηση κυβερνοπεριστατικών, την ψηφιακή εγκληματολογική ανάλυση και την ταχεία απόκριση σε περιστατικά σε πλοία και στόλους.

Το VISMA προσεγγίζει τη ναυτιλιακή κυβερνοασφάλεια ως επιχειρησιακή ανάγκη, προσφέροντας ένα onboard appliance που επικοινωνεί με τα shore-side operations μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης, ώστε οι ερευνητές να εκτελούν threat hunting, να συγκεντρώνουν forensic artefacts και να πραγματοποιούν live ή historical forensic analysis χωρίς την ανάγκη άμεσης φυσικής πρόσβασης στο πλοίο.

Η ανάπτυξη του προϊόντος ανταποκρίνεται στις ειδικές προκλήσεις της ναυτιλίας, όπου η συνδεσιμότητα είναι περιορισμένη και η καθυστέρηση στη διερεύνηση ενός συμβάντος μπορεί να μειώσει την ορατότητα και να αυξήσει τον επιχειρησιακό κίνδυνο, εξηγεί η εταιρία. Σε αντίθεση με λύσεις που επικεντρώνονται κυρίως στην παραγωγή alerts, το VISMA έχει σχεδιαστεί με έμφαση στη συλλογή, την ακεραιότητα και τον έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων, με τα forensic data να παραμένουν υπό τον έλεγχο του operator και να μεταφέρονται εκτός πλοίου μόνο στοχευμένα, περιορίζοντας την κατανάλωση bandwidth σε δορυφορικά περιβάλλοντα.

Κεντρικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας περιλαμβάνουν κεντρική διαχείριση διερευνήσεων σε επίπεδο στόλου, απομακρυσμένες επιχειρήσεις Incident Response, fleet-wide threat hunting, role-based πρόσβαση ερευνητών, έλεγχο ακεραιότητας αποδεικτικών στοιχείων και onboard indexing για ταχύτερη αναζήτηση και ανάλυση. Τα τυπικά σενάρια χρήσης είναι διερευνήσεις ransomware επί πλοίου, εντοπισμός δεικτών παραβίασης σε όλο τον στόλο, insider threat investigations, απομακρυσμένη συλλογή forensic evidence και υποστήριξη για κανονιστικές/συμμόρφωσης διερευνήσεις.

Η CEO της ThreatScene, Κατερίνα Τασιοπούλου, δηλώνει ότι «η ναυτιλία χρειάζεται σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας που βασίζονται στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί πραγματικά ένα πλοίο» και επισημαίνει ότι το VISMA δεν είναι απλώς τεχνολογία αλλά επιχειρησιακό εργαλείο που επιτρέπει ταχύτερες, τεκμηριωμένες αποφάσεις και σημαντική ενίσχυση της απόκρισης σε συμβάντα.

Η παρουσίαση του VISMA εντάσσεται στη στρατηγική επενδύσεων της ThreatScene στη ναυτιλιακή κυβερνοασφάλεια και στην παροχή λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των πλοίων, των στόλων και των shore-side operations, σύμφωνα με την εταιρία.

Επικοινωνία και πληροφορίες για το προϊόν παρέχονται μέσω του ιστότοπου της ThreatScene και της ειδικής σελίδας του VISMA, ενώ η εταιρία προσφέρει 24/7 υπηρεσία Incident Response για άμεση υποστήριξη.