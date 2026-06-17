Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει στηρίγματα έναντι του profit taking

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Στη μέγγενη των αντίρροπων δυνάμεων βρίσκεται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο παρά τις πιέσεις από την πλειονότητα των τίτλων του, βρίσκει τα στηρίγματα προκειμένου να διατηρηθεί πάνω από τη ζώνη των 2.470 μονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,02% στις 2.475,92 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 122 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 17 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,04% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.299,74 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 0,16% στις 2.863,38 μονάδες.

Βρίσκει στηρίγματα

Μπορεί το αρνητικό πρόσημο να κυριαρχεί στο ταμπλό, ωστφόσο οι στηρίξεις που προσφέρουν μετοχές υψηλής βαρύτητας, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η Helleniq Energy, η Eurobank και η ΔΕΗ, αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές για τη συνολική εικόνα της αγοράς.

Η τρέχουσα πίεση στο ΧΑ έχει περισσότερο χαρακτήρα χρονικής διόρθωσης παρά ουσιαστικής μεταβολής της επενδυτικής τάσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε αρκετά χαρτοφυλάκια να προχωρήσουν στις απαραίτητες αναδιαρθρώσεις θέσεων μετά το μίνι ανοδικό ράλι των τεσσάρων προηγούμενων συνεδριάσεων.

Η συμπεριφορά των επενδυτών υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν προς το παρόν διαθέσεις για εκτεταμένες ρευστοποιήσεις ή μαζικό κλείσιμο θέσεων, στοιχείο που λειτουργεί καθησυχαστικά για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.

Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένουν στο επίκεντρο της προσοχής, με την αγορά να παρακολουθεί τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης των εντάσεων και τη μερική εξομάλυνση των τιμών του πετρελαίου, εξέλιξη που συμβάλλει στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Εφόσον οι γεωπολιτικές και οικονομικές συνθήκες συνεχίσουν να εξελίσσονται ομαλά, η αγορά αναμένεται να περάσει σταδιακά σε μια φάση πιο επιλεκτικών τοποθετήσεων. Σε αυτό το περιβάλλον, καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η αξιολόγηση των επιπτώσεων που είχε η άνοδος του ενεργειακού κόστους στα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, με τους επενδυτές να αναζητούν τις εταιρείες που επέδειξαν μεγαλύτερες αντοχές απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, Cenergy και Aktor σημειώνουν απώλειες 3,26% και 3,77% αντίστοιχα, με τις ΔΑΑ, Motor Oil, Optima και ΕΛΧΑ να σημειώνουν πτώση άνω του 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Πειραιώς, ΕΥΔΑΠ, Βιοχάλκο, ΟΤΕ, Alpha Bank, Jumbo, Aegean, Metlen, Κύπρου και Λάμδα.

Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σημειώνει κέρδη 2,96%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Helleniq Energy, ΔΕΗ και Τιτάν. Ήπια ανοδικά κινούνται οι Eurobank, Coca Cola και Σαράντης, με τις Εθνική και Allwyn να μη έχου μεταβολή.