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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Οι 7 αλλαγές για 1,5 εκατ. οφειλέτες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας δίνει δεύτερη ευκαιρία σε 1,5 εκατ. οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις 17.06.2026, 07:00
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Ληξιπρόθεσμα χρέη: Οι 7 αλλαγές για 1,5 εκατ. οφειλέτες
Ρεπορτάζ Ανδρομάχη Παύλου

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Ανάσα σε 1,5 εκατ. πολίτες με ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορία, ΕΦΚΑ παρέχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Με το ιδιωτικό χρέος να ξεπερνά τα 240 δισ. ευρώ, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή ένα ευρύ πλέγμα μέτρων για τη διαχείριση των οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ειδικότερα, η νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων αφορά οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τον ΕΦΚΑ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει έως τα μέσα Ιουλίου.

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν οφειλέτες που:

  • δεν έχουν λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, στο σύνολό τους, τακτοποιούνται με βάση την πάγια ρύθμιση,
  • έχουν υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2025,
  • δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30 ευρώ ενώ επιτόκιο είναι σταθερό 5,84% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η ρύθμιση παύει να ισχύει εάν ο οφειλέτης δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, καθυστερήσει για περισσότερο από δύο μήνες την πληρωμή των δύο τελευταίων δόσεων, δεν τακτοποιήσει εντός ενός μήνα άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση, δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές και δεν τις εξοφλήσει ή δεν τις ρυθμίσει μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής τους.

Ο ακατάσχετος λογαριασμός

Φορολογούμενοι και επιχειρήσεις με δεσμευμένους λογαριασμούς λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορούν να τους «ξεμπλοκάρουν» καταβάλλοντας το 25% της συνολικής οφειλής και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται άπαξ και αποσκοπεί στη διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου ρευστότητας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, ιδίως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Επίσης, αυξάνεται το ακατάσχετο ποσό καταθέσεων σε τραπεζικούς λογαριασμούς από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ για όλα τα χρέη προς Δημόσιο και τράπεζες.

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