 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(16) "Political Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 16.06.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Ρεπορτάζ Κώστας Παπαδής

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προχωρεί το υπουργείο Εργασίας με νομοθετική διάταξη που ενσωματώνει στο νομοσχέδιο για την διασφάλιση ίσων αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στον e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο την επιστροφή χρηματικών ποσών στο ασφαλιστικό ταμείο, τα οποία δόθηκαν με λανθασμένο τρόπο στον ασφαλισμένο ή στον συνταξιούχο.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η νομοθετική ρύθμιση καθορίζει – για πρώτη φορά – συγκεκριμένο  τρόπο αποπληρωμής των οφειλών που προκύπτουν όταν διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί συντάξεις ή άλλες ασφαλιστικές παροχές, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενοποίηση των κανόνων που εφαρμόζονται σήμερα και στην εξάλειψη διαφοροποιήσεων μεταξύ ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, ο e-ΕΦΚΑ θα μπορεί να εκδίδει απόφαση με την οποία τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως θα παρακρατούνται από τις μελλοντικές συντάξεις του δικαιούχου μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής.

Η παρακράτηση θα πραγματοποιείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα ανέρχεται στο 10% του ποσού της μηνιαίας σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

Παράλληλα τίθεται κατώτατο όριο παρακράτησης τα 50 ευρώ τον μήνα, ακόμη και στις περιπτώσεις που το 10% της σύνταξης οδηγεί σε μικρότερο ποσό.

Οι αιτίες

Να σημειωθεί ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές μπορεί να προκύψουν από διάφορες αιτίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λάθη στον υπολογισμό της σύνταξης, μεταβολές στην ασφαλιστική ή οικογενειακή κατάσταση που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, καθυστερήσεις στις διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ υπηρεσιών ή διοικητικά σφάλματα που οδηγούν στην καταβολή υψηλότερων ποσών από τα προβλεπόμενα.
Ιδιαίτερη πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συνταξιούχος δικαιούται αναδρομικά ποσά από σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή.

Η νέα διαδικασία θα αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβλήθηκαν υψηλότερα ποσά από τα δικαιούμενα, είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού συντάξεων και επιδομάτων είτε εξαιτίας μεταγενέστερων ελέγχων. Παράλληλα, θεσπίζεται δυνατότητα συμψηφισμού τυχόν αναδρομικών ποσών με τις υφιστάμενες οφειλές προς τον Φορέα. Εφόσον παραμένει υπόλοιπο χρέους, αυτό θα εξακολουθεί να εξοφλείται μέσω της παρακράτησης, ενώ σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης η οφειλή θα αναζητείται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani
Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς
Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Εργασιακά – Ασφαλιστικά
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα μαθητείας της ΔΥΠΑ

Ποιες ειδικότητες περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθητείας της ΔΥΠΑ - Οι ηλικίες και οι προϋποθέσεις

Φοροδιαφυγή: Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο μικροσκόπιο τα φοροκίνητρα για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το βασικό δίλημμα είναι αν πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αντικατασταθούν από πιο στοχευμένες παρεμβάσεις σε κλάδους όπου η φοροδιαφυγή καταγράφεται σε υψηλά ποσοστά

Κάρτα εργασίας: Μεγάλος αριθμός παραβάσεων παρά την εφαρμογή της
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η e-κάρτα επεκτείνεται, η παραβατικότητα στην εργασία ανθεί...

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται αλλά τα στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας δείχνουν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας

Κώστας Παπαδής
Επίδομα αδείας: Τι θα ισχύσει για φέτος
Tax

Τι θα ισχύσει για φέτος με το επίδομα αδείας

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα αδείας, με τη νομοθεσία να καθορίζει επακριβώς τα ποσά, τις προϋποθέσεις αλλά και τον ακριβή χρόνο καταβολής του

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση 3% – Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε λήγει η προθεσμία για έκπτωση φόρου 3% - Τα SOS μέχρι 15 Ιουνίου

Εως τις 10 Ιουνίου 2026, είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις Ε1, καθώς 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες

e – ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πληρωμές 50,4 εκατ. ευρώ από 15 έως 19 Ιουνίου

Οι δικαιούχοι και τα ποσά που καταβάλλονται ανά κατηγορία από e - ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies