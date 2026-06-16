ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προχωρεί το υπουργείο Εργασίας με νομοθετική διάταξη που ενσωματώνει στο νομοσχέδιο για την διασφάλιση ίσων αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων.

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στον e-ΕΦΚΑ και έχει ως στόχο την επιστροφή χρηματικών ποσών στο ασφαλιστικό ταμείο, τα οποία δόθηκαν με λανθασμένο τρόπο στον ασφαλισμένο ή στον συνταξιούχο.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η νομοθετική ρύθμιση καθορίζει – για πρώτη φορά – συγκεκριμένο τρόπο αποπληρωμής των οφειλών που προκύπτουν όταν διαπιστώνεται ότι έχουν καταβληθεί συντάξεις ή άλλες ασφαλιστικές παροχές, χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενοποίηση των κανόνων που εφαρμόζονται σήμερα και στην εξάλειψη διαφοροποιήσεων μεταξύ ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τη διάταξη, ο e-ΕΦΚΑ θα μπορεί να εκδίδει απόφαση με την οποία τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως θα παρακρατούνται από τις μελλοντικές συντάξεις του δικαιούχου μέχρι την πλήρη εξόφληση της οφειλής.

Η παρακράτηση θα πραγματοποιείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα ανέρχεται στο 10% του ποσού της μηνιαίας σύνταξης, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις νόμιμες κρατήσεις.

Παράλληλα τίθεται κατώτατο όριο παρακράτησης τα 50 ευρώ τον μήνα, ακόμη και στις περιπτώσεις που το 10% της σύνταξης οδηγεί σε μικρότερο ποσό.

Οι αιτίες

Να σημειωθεί ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές μπορεί να προκύψουν από διάφορες αιτίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται λάθη στον υπολογισμό της σύνταξης, μεταβολές στην ασφαλιστική ή οικογενειακή κατάσταση που δεν δηλώθηκαν εγκαίρως, καθυστερήσεις στις διασταυρώσεις στοιχείων μεταξύ υπηρεσιών ή διοικητικά σφάλματα που οδηγούν στην καταβολή υψηλότερων ποσών από τα προβλεπόμενα.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη περιλαμβάνεται για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συνταξιούχος δικαιούται αναδρομικά ποσά από σύνταξη ή άλλη χρηματική παροχή.

Η νέα διαδικασία θα αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες καταβλήθηκαν υψηλότερα ποσά από τα δικαιούμενα, είτε λόγω λανθασμένου υπολογισμού συντάξεων και επιδομάτων είτε εξαιτίας μεταγενέστερων ελέγχων. Παράλληλα, θεσπίζεται δυνατότητα συμψηφισμού τυχόν αναδρομικών ποσών με τις υφιστάμενες οφειλές προς τον Φορέα. Εφόσον παραμένει υπόλοιπο χρέους, αυτό θα εξακολουθεί να εξοφλείται μέσω της παρακράτησης, ενώ σε περίπτωση διακοπής της σύνταξης η οφειλή θα αναζητείται με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.