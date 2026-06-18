Copa-Cogeca: «Ορόσημο» ο κανονισμός για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές

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Απόφαση-ορόσημο χαρακτηρίζουν οι ευρωπαϊκές οργανώσεις Copa-Cogeca, την τελική έγκριση του κανονισμού για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGTs), η οποία όπως αναφέρουν «ανοίγει την πόρτα για την επόμενη γενιά ποικιλιών καλλιεργειών για την ευρωπαϊκή γεωργία».

Οι αγρότες, όπως σημειώνουν, υποστηρίζουν το νέο πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη βελτιωμένων φυτικών ποικιλιών που είναι πιο ανθεκτικές σε παράσιτα και ασθένειες, καλύτερα προσαρμοσμένες στις κλιματικές πιέσεις, όπως η ξηρασία και η ζέστη, και ικανές να προσφέρουν πιο σταθερές και υψηλότερες αποδόσεις.

«Η πρόσβαση σε ποικιλίες καλλιεργειών με καλύτερες επιδόσεις είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας»

«Σε μια εποχή που η ευρωπαϊκή γεωργία αντιμετωπίζει αυξανόμενες κλιματικές, περιβαλλοντικές και αγοραίες προκλήσεις, η πρόσβαση σε ποικιλίες καλλιεργειών με καλύτερες επιδόσεις είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας, της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας», υπογραμμίζουν οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές οργανώσεις.

Με την ολοκλήρωση πλέον της νομοθετικής διαδικασίας, η προσοχή πρέπει να στραφεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία των εκτελεστικών πράξεων, των κατευθυντήριων γραμμών και του Κώδικα Δεοντολογίας που είναι απαραίτητα για την πρακτική εφαρμογή του Κανονισμού.

Τεκμηριωμένη διαδικασία υλοποίησης

Οι Copa – Cogeca ζητούν μια έγκαιρη, ρεαλιστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία υλοποίησης, η οποία θα αναπτυχθεί σε στενή διαβούλευση με τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς, τους δημιουργούς ποικιλιών (βελτιωτές) και την ευρύτερη αγροδιατροφική αλυσίδα.

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός των επόμενων δύο ετών. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δευτερογενή νομοθεσία χωρίς καθυστέρηση, παρέχοντας νομική σαφήνεια και διασφαλίζοντας ότι η καινοτομία μπορεί να φτάσει στους αγρότες και τους γεωργικούς συνεταιρισμούς το συντομότερο δυνατό.

«Η ψηφοφορία αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Η εστίαση πρέπει τώρα να στραφεί στην παροχή των κανόνων και των κατευθυντήριων γραμμών που θα επιτρέψουν αποτελεσματικά στους Ευρωπαίους αγρότες να αποκτήσουν πρόσβαση στην επόμενη γενιά ποικιλιών καλλιεργειών και να συνειδητοποιήσουν πλήρως τα οφέλη αυτής της καινοτομίας».