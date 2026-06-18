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Σόλομον: Πώς καλωσόρισε τους ασκούμενους του καλοκαιριού

Το μήνυμα του CEO της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, για την IPO της SpaceX και οι συμβουλές στους ασκούμενους της τράπεζας

World 18.06.2026, 08:40
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Σόλομον: Πώς καλωσόρισε τους ασκούμενους του καλοκαιριού
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«Αυτή είναι μια μοναδική περίοδος για να βρίσκεται κανείς στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – και μια εξαιρετική στιγμή για να βρίσκεται στη Goldman Sachs». Αυτό είπε ο CEO της Goldman Sachs Ντέιβιντ Σόλομον, καλωσορίζοντας τους ασκούμενους που θα εργαστούν το καλοκαίρι στην τράπεζα.

«Η εταιρεία μας έχει μακρά ιστορία στην εξυπηρέτηση των πελατών μας με ασυμβίβαστη αριστεία, συμβουλεύοντας εταιρείες σε όλο τον κόσμο για τις πιο σημαντικές συναλλαγές τους».

Για την IPO της SpaceX

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ιστορική IPO της SpaceX, στην οποία η Goldman ήταν κύριος ανάδοχος, επισημαίνοντας: «Αυτή η εβδομάδα σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή στην οικονομική ιστορία. Χθες, ο πελάτης μας SpaceX τιμολόγησε την αρχική δημόσια προσφορά του (IPO) ύψους 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τη μεγαλύτερη που έχει εισαχθεί ποτέ στην αγορά. Είναι τιμή μας που υπηρετήσαμε ως κύριος ανάδοχος στη συναλλαγή, συνεχίζοντας μια μακρά παράδοση να αποτελούμε κρίσιμο μέρος του ταξιδιού των πελατών μας καθώς επιδιώκουν να επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους».

Υπερκύκλος καινοτομίας

Πρόσθεσε, επίσης, ότι «με τον όγκο των παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών να υπερβαίνει ήδη τα 2,6 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η στρατηγική ενοποίηση αναδιαμορφώνουν ολόκληρους κλάδους, καθώς και με τους όγκους συναλλαγών να φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα καθώς οι πελάτες πλοηγούνται σε μια σειρά από γεγονότα κινδύνου, λειτουργούμε σε έναν υπερκύκλο καινοτομίας».

Για τη Goldman Sachs

Αναφορικά με την ίδια την τράπεζα, ο Ντέιβιντ Σόλομον είπε μεταξύ άλλων ότι «αυτό που μας διαφοροποιούσε πάντα ως εταιρεία είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται οι άνθρωποί μας – ενεργώντας με ακεραιότητα και ευελιξία, συνεργαζόμενοι αποτελεσματικά και ολοκληρωμένα, και αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της στιγμής κατά πρόσωπο. Συγκεκριμένα, έχουμε την ευθύνη να διατηρούμε μια ευρύτερη προοπτική για το πώς μπορεί να μετατοπιστεί το τοπίο, με τον καθένα από εμάς να προβλέπει τις εξελίξεις και να παραμένει σε εγρήγορση για τη διαχείριση του κινδύνου, καθώς παραμένουμε προσηλωμένοι στην τοποθέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων των πελατών μας και της εταιρείας σε πρώτη προτεραιότητα».

Συμβουλές

Κλείνοντας το μήνυμά του ο Ντέιβιντ Σόλομον απηύθυνε μια σειρά από συμβουλές προς του ασκούμενους της Goldman Sachs. Συγκεκριμένα, συνέστησε:

  • Να παρουσιάζεστε με πρόθεση (Show up with intent): Να είστε παρόντες, να αναλαμβάνετε την ευθύνη και να αντιμετωπίζετε την κάθε μέρα ως μια ευκαιρία να μάθετε την εταιρεία.
  • Να είστε περίεργοι, καινοτόμοι και δεκτικοί στην καθοδήγηση (Be curious, innovative, and coachable): Κάντε ερωτήσεις, αναζητήστε το πλαίσιο των πραγμάτων, ακούστε ενεργά και μείνετε ανοιχτοί σε νέες ιδέες υιοθετώντας μια νοοτροπία ανάπτυξης (growth mindset) – από το να μαθαίνετε από τους ανθρώπους γύρω σας μέχρι το να πειραματίζεστε με τις λύσεις AI που διαθέτουμε για να βελτιώσετε τις ροές εργασίας των ομάδων σας, να αναζητάτε τρόπους βελτίωσης κάθε μέρα.
  • Καλλιεργήστε τη συνεργασία (Cultivate partnership): Η ατομική προσπάθεια έχει σημασία, αλλά ο αντίκτυπος πολλαπλασιάζεται μέσω της ομαδικής εργασίας.
  • Χτίστε ισχυρούς δεσμούς με τους ανθρώπους γύρω σας και συνεισφέρετε σε μια κουλτούρα όπου πετυχαίνουμε αποτελέσματα μαζί.
  • Ανεβάστε τον πήχη: Συνδυάστε τα υψηλά πρότυπα με τη συνετή διαχείριση κινδύνου. Να είστε προνοητικοί, να αναφέρετε τα ζητήματα νωρίς (escalate early) και να παίρνετε την ακρίβεια στα σοβαρά. Φέρτε μια νοοτροπία αριστείας σε κάθε εργασία, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.
  • Διαχειριστείτε την ενέργειά σας: Δουλέψτε σκληρά, μείνετε πειθαρχημένοι και βρείτε χρόνο για να απολαύσετε την εμπειρία. Τώρα μόλις ξεκινάτε.

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