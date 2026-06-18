ΑΔΜΗΕ: Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €4,05 ανά νέα μετοχή

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Με ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι δεν θα δεχθεί προσφορές σε επίπεδα κάτω των 4,05 ευρώ ανά νέα μετοχή.

Στόχος παραμένει η άντληση 530 εκατ. ευρώ με την έκδοση έως και 250.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών.

Η ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ

Σχετικά με τη Συνδυασμένη Προσφορά από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,12 εκάστη (οι «Nέες Μετοχές»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, με ανώτατη τιμή διάθεσης €4,17 ανά μετοχή με καταβολή μετρητών

Σύμφωνα με το Άρθρο 17(2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), η Εταιρία ανακοινώνει ότι:

• Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη διαδικασία βιβλίου προσφορών έως και τις 17 Ιουνίου 2026, προσφορές κάτω των €4,05 ανά Νέα Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για τους σκοπούς της κατανομής.

• Όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί, το στοχευόμενο μέγεθος της προσφοράς αναμένεται να ανέλθει σε €530.000.000 ευρώ.

• Οι εντολές που ελήφθησαν έως και τις 17 Ιουνίου 2026 αντιπροσωπεύουν ζήτηση πολλαπλάσια του αριθμού των Νέων Μετοχών που είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω τιμή και για αυτό το μέγεθος προσφοράς.

Η Εταιρία θα ενημερώσει δεόντως όλους τους επενδυτές για οποιαδήποτε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της Συνδυασμένης Προσφοράς.