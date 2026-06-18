Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του ot.gr στην Google
Έντονη δυναμική παρουσιάζουν τα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο, με τη Μύκονο και την Πάρο να οδηγούν την κούρσα.
Οι βίλες με θέα στο Αιγαίο, οι πισίνες, η ιδιωτικότητα, η εγγύτητα στα beach clubs και η διεθνής πελατεία κρατούν τις τιμές σε επίπεδα που θυμίζουν ώριμους προορισμούς πολυτελείας της Μεσογείου.
Τα στοιχεία για τα ακίνητα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ReDataset για το πρώτο πεντάμηνο του 2026 (Ιανουάριος – Μάιος), η ζήτηση για αγορά ακινήτου παραμένει στα ύψη, με τις μονοκατοικίες και τα σπίτια να αποτελούν τη μερίδα του λέοντος στις διαθέσιμες αγγελίες
Στο σύνολο των 4.726 ενεργών αγγελιών της περιφέρειας, οι παραδοσιακές κατοικίες και οι μονοκατοικίες κυριαρχούν απόλυτα, καταλαμβάνοντας το 59,8% της αγοράς.
Τα διαμερίσματα ακολουθούν με 21,3%, ενώ οι μεζονέτες συμπληρώνουν το υπόλοιπο ποσοστό με 18,9%.
Γεωγραφικά, η καρδιά των αγοραπωλησιών χτυπά στις Κυκλάδες, οι οποίες συγκεντρώνουν το εντυπωσιακό 78,9% της συνολικής προσφοράς
Η Πάρος αναδεικνύεται σε απόλυτο «ρυθμιστή» της αγοράς, καθώς από μόνη της κατέχει σχεδόν το 1/5 των αγγελιών (18,79%), ξεπερνώντας παραδοσιακές δυνάμεις όπως η Ρόδος (16%) και η Μύκονος (12%).
H διάμεση τιμή μιας μονοκατοικίας στη Μύκονο αγγίζει το αστρονομικό ποσό των €7.070/τ.μ., όταν στην Πάρο διαμορφώνεται στα €5.810/τ.μ..
Η ψαλίδα ανοίγει ακόμα περισσότερο σε σύγκριση με τη Ρόδο, καθώς ένα σπίτι στη Μύκονο κοστίζει πάνω από 2,5 φορές περισσότερο ανά τετραγωνικό.
Η Μύκονος και η Πάρος έχουν πλέον αποκοπεί από την υπόλοιπη αγορά, σχηματίζοντας μια ξεχωριστή, πολυτελή κατηγορία με τιμές που ξεπερνούν κατά 50% έως 80% τον περιφερειακό διάμεσο όρο των €3.660 ανά τετραγωνικό μέτρο. Η Μύκονος παραμένει το ακριβότερο νησί, ούσα κατά 21% ακριβότερη από την Πάρο