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Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή

Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026

Ναυτιλία 17.06.2026, 18:44
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Ποσειδώνια 2026: Πάνω από 100 εκατ. ευρώ η οικονομική συμβολή
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Οικονομική δραστηριότητα που ξεπέρασε τα 100 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αττικής δημιούργησαν τα Ποσειδώνια 2026, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τον ρόλο της κορυφαίας ναυτιλιακής έκθεσης παγκοσμίως όχι μόνο ως σημείου συνάντησης της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και ως σημαντικού μοχλού ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες πέρασαν από τους χώρους του Athens Metropolitan Expo κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, η οποία συγκέντρωσε τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλίας σε μια περίοδο γεωπολιτικών προκλήσεων, ενεργειακής μετάβασης και μετασχηματισμού των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Παράλληλα, στα περίπτερα και τις συνεδριακές εκδηλώσεις της έκθεσης ανακοινώθηκαν σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες, επενδυτικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές συνεργασίες, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε.

Αναδεικνύοντας τη σημασία της διοργάνωσης, ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, ο οποίος συμμετείχε στα Posidonia και απηύθυνε χαιρετισμό στην τελετή έναρξης, υπογράμμισε τον ξεχωριστό ρόλο της Έκθεσης στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των φορέων του κλάδου.

«Τα Ποσειδώνια είναι μια έκθεση που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό για τη ναυτιλιακή κοινότητα», δήλωσε ο κ. Dominguez. «Η συνεργασία και ο διάλογος αποτελούν τη βάση της παγκόσμιας ναυτιλιακής δραστηριότητας. Οι ειλικρινείς και ανοιχτές συζητήσεις, καθώς και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, βρίσκονται στον πυρήνα των διαπραγματεύσεων στον IMO, συμβάλλοντας στην εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων μέσα από την κατανόηση των διαφορετικών προσεγγίσεων και αναγκών».

Οι συζητήσεις αυτές εξελίχθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις αίθουσες συνεδρίων, στα περίπτερα των εκθετών και στις εκδηλώσεις δικτύωσης, όπου πλοιοκτήτες, ρυθμιστικές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής και πάροχοι τεχνολογίας εξέτασαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας. Παράλληλα, ο εκθεσιακός χώρος μετατράπηκε σε πεδίο έντονης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με εκθέτες να ανακοινώνουν στρατηγικές συνεργασίες, να υπογράφουν συμφωνίες και να παρουσιάζουν σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.

Σχολιάζοντας την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος της Εκθέσεις Ποσειδώνια Α.Ε., δήλωσε: «Οι συμφωνίες που ανακοινώθηκαν στα Ποσειδώνια 2026 αντανακλούν συνολικά την αποφασιστικότητα της ναυτιλιακής βιομηχανίας να επενδύσει σε στόλους προσανατολισμένους στο μέλλον, σε βιώσιμες λειτουργίες, προηγμένες τεχνολογίες και ανθεκτικές υποδομές. Από σημαντικά ναυπηγικά συμβόλαια και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες έως πρωτοποριακά ψηφιακά έργα και συνεργασίες στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, η Έκθεση επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως κορυφαίας διεθνούς πλατφόρμας για τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη διεθνή συνεργασία».

Νέες επενδύσεις σε υποδομές για την έκθεση

Παρότι η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, τα αριθμητικά ρεκόρ ανέδειξαν παράλληλα την ανάγκη για συνεχή επένδυση σε υποδομές που θα μπορούν να υποστηρίξουν διοργανώσεις τέτοιου μεγέθους, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών. Τα Ποσειδώνια 2028, η 30ή διοργάνωση της σημαντικότερης ναυτιλιακής έκθεσης στον κόσμο, θα πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 9 Ιουνίου στον ίδιο εκθεσιακό χώρο.

«Κάθε διοργάνωση των Ποσειδωνίων ανεβάζει τον πήχη ακόμη ψηλότερα, όχι μόνο για την ίδια την έκθεση, η οποία αναγνωρίζεται διεθνώς ως η κορυφαία συνάντηση της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και για τη συνολική εικόνα της Ελλάδας ως προορισμού διεθνών συνεδρίων και εκθέσεων», δήλωσε ο κ. Βώκος.

Τα Ποσειδώνια 2026 διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Επιτροπής Ελληνικής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

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