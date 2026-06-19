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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,22% στις 635 μονάδες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 19.06.2026, 19:24
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Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Με ήπιες απώλειες έκλεισαν οι ευρωαγορές 
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Πτωτικά έκλεισαν σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την επιφυλακτικότητα σχετικά με την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή να επανέρχεται, μετά και να νέα ισραηλινά πλήγματα στο Λίβανο.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε απώλειες 0,22% στις 635 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,35% στις 10.363 μονάδες, ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 0,01% στις 25.025 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 έκλεισε χαμηλότερα κατά 0,55% στις 8.421 μονάδες.

Οι τίτλοι

Σε επίπεδο τίτλων, η Vestas Wind Systems ξεχώρισε σήμερα με τα κέρδη 5,3% που σημείωσε, μετά την απόφαση των αναλυτών της JPMorgan Chase να εντάξουν τη δανέζικη κατασκευάστρια ανεμογεννητριών στη λίστα θετικών επενδυτικών καταλυτών (positive catalyst watch). Οι αναλυτές της JPMorgan επισήμαναν μια σειρά από θετικές εξελίξεις, οι οποίες, όπως εκτιμούν, δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στην τιμή της μετοχής της Vestas Wind Systems.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων (gilts) αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 7 μονάδες βάσης, φθάνοντας στο 4,8247%, μετά τη δημοσιοποίηση επίσημων στοιχείων που έδειξαν ότι ο κρατικός δανεισμός τον Μάιο ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2019, με το δημοσιονομικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 23,3 δισ. στερλίνες (30,8 δισ. δολάρια).

Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πιθανή εσωκομματική αμφισβήτηση, καθώς ο πολιτικός του αντίπαλος στους Εργατικούς, Άντι Μπέρναμ, επιστρέφει στο βρετανικό κοινοβούλιο μετά τη νίκη του σε αναπληρωματική εκλογική αναμέτρηση την Πέμπτη.

Στο μέτωπο της οικονομίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της γερμανικής στατιστικής υπηρεσίας Destatis, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 2,2% τον Μάιο σε ετήσια βάση, ενώ σε μηνιαία βάση κατέγραψαν άνοδο 0,3%, ελαφρώς χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Στον ενεργειακό κλάδο, οι τιμές των προϊόντων διύλισης πετρελαίου εκτινάχθηκαν κατά 34,9%, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αντίθετα, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά 1,3% και 4,6% αντίστοιχα.

Θετικά μηνύματα έστειλαν τα στοιχεία για τη βρετανική οικονομία, καθώς ο όγκος των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση τον Μάιο, ενώ σε σύγκριση με τον Απρίλιο σημείωσε άνοδο 1,2%. Σε ορίζοντα τριμήνου, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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