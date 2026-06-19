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Ντουμπάι: Σημαντική μείωση στις πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Οι πωλήσεις στο Ντουμπάι μειώθηκαν κατά 19% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα - Ασαφές παραμένει πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει η αγορά

World 19.06.2026, 06:00
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Ντουμπάι: Σημαντική μείωση στις πωλήσεις ακινήτων από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή
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«Γκρεμοτσακίστηκαν» οι πωλήσεις ακινήτων στο Ντουμπάι δήλωσε κορυφαίος παρατηρητής της αγοράς, μετά την δραματική επιβράδυνση που προκάλεσε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε μια από τις πιο ακριβές αγορές ακινήτων στον κόσμο.

Οι πωλήσεις στην πόλη μειώθηκαν κατά 19% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, επιταχύνοντας από την πτώση 4% τον Απρίλιο, διαπίστωσε η ερευνητική ValuStrat.

Οι συναλλαγές βρίσκονται τώρα κάτω από το μισό του επιπέδου τους σε σύγκριση με το ίδιο σημείο πέρυσι, ανέφερε η εταιρεία.

«Η αγορά έτοιμων κατοικιών δεν έχει καταγράψει ετήσια μείωση αυτού του μεγέθους από την πανδημία», δήλωσε στον Guardian ο Χάιντερ Τουάιμα, επικεφαλής έρευνας ακινήτων στην ValuStrat, μια συμβουλευτική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, η οποία παρακολουθεί την αγορά ακινήτων της πόλης από το 2014.

Μια ξεχωριστή μελέτη από την ερευνητική εταιρεία Reidin με έδρα το Ντουμπάι διαπίστωσε ότι ακίνητα αξίας 22,5 δισεκατομμυρίων ντιρχάμ (6,1 δισεκατομμύρια δολάρια) πουλήθηκαν τον Μάιο, 42% κάτω από το αντίστοιχο ποσοστό του Απριλίου. Ήταν περίπου τα μισά από τα 46,6 δισεκατομμύρια ντιρχάμ τον μήνα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα οποία αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από το Bloomberg.

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Το Ντουμπάι, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Αραβικής χερσονήσου, είχε μια φρενήρη εμπορική δραστηριότητα ακινήτων τα τελευταία χρόνια, ενισχυμένη από ένα κύμα υψηλόμισθων που προσελκύστηκαν από την πολιτική μηδενικού φόρου εισοδήματος της πόλης.

Ωστόσο, το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου έχει συγκλονίσει την αγορά, με έναν ιρανικό πύραυλο να χτυπά το πεντάστερο ξενοδοχείο στην περίφημη περιοχή Palm Jumeirah του Ντουμπάι τον Μάρτιο.

Παραμένει ασαφές πόσο γρήγορα μπορεί να ανακάμψει η αγορά εάν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρηθεί.

Οι πωλητές πολυτελών βιλών και διαμερισμάτων στην πόλη έχουν εξαλείψει δεκάδες εκατομμύρια λίρες από τις τιμές ζήτησης, σύμφωνα με μεσίτες ακινήτων.

Ο Γιασίν Βαλιμουλά, ένας μεσίτης αγορών στο Ντουμπάι που ειδικεύεται σε ακίνητα αξίας τουλάχιστον 10 εκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στον Guardian ότι οι λίγες πωλήσεις κατοικιών που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται είχαν έκπτωση 20%-25% σε σχέση με την αξία τους πριν από τη σύγκρουση.

«Υπήρξε πολύς πανικός τον Μάρτιο και δεν υπάρχει ακόμη μεγάλη σαφήνεια μέχρι σήμερα», είπε. «Οι αγοραστές της Δυτικής Ευρώπης είναι πλέον πιο απρόθυμοι να αγοράσουν ακίνητα εδώ. Νομίζω ότι θέλουν να περιμένουν ίσως ένα χρόνο, ακόμη και δύο χρόνια. Εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Ο πόλεμος σηματόδοτησε μια απότομη διόρθωση σε μια φρενήρη αγορά

Σηματοδοτεί μια απότομη διόρθωση για το Ντουμπάι, το οποίο ήταν η πιο πολυσύχναστη πόλη στον κόσμο πέρυσι για πολυτελή ακίνητα. Ο διεθνής μεσίτης ακινήτων Knight Frank διαπίστωσε ότι περισσότερα σπίτια αξίας 2,5 εκατομμυρίων έως 10 εκατομμυρίων δολαρίων αγοράστηκαν στο Ντουμπάι από οποιαδήποτε άλλη πόλη στον κόσμο στα τέλη του 2025 – μπροστά από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Χονγκ Κονγκ.

Στην κατηγορία των άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων, υπήρξαν 9.050 πωλήσεις στο Ντουμπάι σε σύγκριση με 6.577 στη Νέα Υόρκη και 3.089 στο Λονδίνο.

Ωστόσο, η αγορά τώρα αυτοδιορθώνεται, δήλωσε ο Βαλιμουλά. «Οι αριθμοί ήταν τόσο υψηλοί εξαρχής, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Η αγορά σε αυτό το επίπεδο δεν ήταν βιώσιμη ούτως ή άλλως.

«Θα υπάρξει μια διόρθωση στις τιμές, απλώς δεν γνωρίζουμε τον αντίκτυπο αυτής της διόρθωσης μέχρι να έχουμε [γεωπολιτική] σαφήνεια».

Εν τω μεταξύ, η νομαδική τάξη των υπερπλούσιων στρέφεται σε άλλους διεθνείς κόμβους, όπως το Μιλάνο, το Λονδίνο και η Σιγκαπούρη.

Ο Ρίτσαρντ Γουάιντ, του ομίλου ακινήτων Cencorp, πρόσθεσε ότι αρκετοί μεσίτες στην κάποτε ακμάζουσα αγορά ακινήτων του Ντουμπάι θα αναγκαστούν τώρα να κλείσουν.

«Ο πόλεμος ήταν ένα γεγονός-μαύρος κύκνος που ήταν τεράστιο και γρήγορο», είπε στον Guardian. «Η επιβράδυνση των πωλήσεων ασκεί πίεση σε εκείνα τα μικρότερα πρακτορεία που ιδρύονται σε μια αφρώδη αγορά». Υπήρχαν περίπου 1.000 μεσίτες στην αγορά πριν από μια δεκαετία – τώρα είναι περίπου 10.000. Αυτός ο αριθμός θα μειωθεί.

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