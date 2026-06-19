Ρωσία: Η κεντρική τράπεζα μειώνει τα επιτόκια

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Σε μείωση των επιτοκίων προχωρά η κεντρική τράπεζα στης Ρωσία σε μια προσπάθεια να τονώσει την αποδυναμωμένη οικονομία.

Το βασικό επιτόκιο θα μειωθεί κατά 25 μονάδες βάσης στο 14,25%, ανακοίνωσε η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα στη Μόσχα την Παρασκευή.

Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει σε ένα εύρος από τέσσερα έως πέντε τοις εκατό σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, η κεντρική τράπεζα προειδοποίησε για κινδύνους: Ο δανεισμός έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες και η δημοσιονομική πολιτική είναι πιθανό να είναι πιο επεκτατική κατά την τριετία από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως .

Με τη μείωση των επιτοκίων, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας υποκύπτει στις πιέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν, σημειώνει η γερμανική Handelsblatt. Ο Ρώσος πρόεδρος απαιτεί νέα κίνητρα ανάπτυξης εδώ και εβδομάδες.

Στο πρώτο τρίμηνο, η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 0,2%. Το υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης αναμένει ελάχιστη ανάπτυξη 0,4% για ολόκληρο το έτος.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση της Ναμπιουλίνα εδώ και εβδομάδες. Είχε ακυρώσει αρκετές σημαντικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας εμφάνισης στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

Η απουσία της οφειλόταν προφανώς σε ασθένεια, αλλά είχε οδηγήσει σε εικασίες για το μέλλον της. Συζητούνταν ήδη πιθανοί διάδοχοι και υπήρχε λόγος για μια μάχη εξουσίας στο Κρεμλίνο.

Μειώσεις επιτοκίων

Οπως αναφέρει το ρωσικό πρακτορείο Tass «η Κεντρική Τράπεζα θα αξιολογήσει την ανάγκη για περαιτέρω μειώσεις των βασικών επιτοκίων σε προσεχείς συνεδριάσεις, ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιβράδυνσης του πληθωρισμού, τη δυναμική των πληθωριστικών προσδοκιών και την αξιολόγησή της για τους κινδύνους που προκύπτουν από εγχώριες και εξωτερικές συνθήκες.

Ακόμα, αναφέρεται ότι «οι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας βελτιώθηκαν όπως αναμενόταν το δεύτερο τρίμηνο του 2026, μετά από πτώση το πρώτο τρίμηνο, ενώ η επενδυτική δραστηριότητα επίσης αυξήθηκε, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της Τράπεζας της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Tass, η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι η ανεργία στη Ρωσία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η χαλάρωση της πίεσης στην αγορά εργασίας έχει επιβραδυνθεί.