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Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ινδία αναφέρουν αύξηση των πωλήσεων καθώς αυξάνονται τα κόστη καυσίμων

Ηλεκτροκίνηση 19.06.2026, 21:30
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Ινδία: Η πετρελαϊκή κρίση στον Κόλπο δίνει… φτερά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
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Οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Ινδία αναφέρουν επιτάχυνση στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και στις ερωτήσεις στους εκθεσιακούς χώρους, καθώς η αύξηση του κόστους των καυσίμων που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν πατάει… γκάζει στη μετάβαση της χώρας σε καθαρότερες μορφές μεταφοράς.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 65% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο Όμιλος Mahindra και η Tata Motors, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα των αγορών ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία και περίπου το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων, εξετάζουν το ενδεχόμενο να αυξήσουν την παραγωγική τους ικανότητα καθώς η ζήτηση αυξάνεται.

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 65% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις 55.000 μονάδες, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Η ραγδαία αυτή αύξηση συμπίπτει με την έκκληση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι προς τους Ινδούς πολίτες να εξοικονομούν καύσιμα, να εργάζονται από το σπίτι και να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή με ηλεκτρικά οχήματα.

Ευπάθεια στα καύσιμα για την Ινδία

Η σύγκρουση με το Ιράν ανέδειξε μια σημαντική ευπάθεια για τον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, ο οποίος εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες ορυκτών καυσίμων από τη Μέση Ανατολή. Η Ινδία έχει αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου.

Ο Anish Shah, διευθύνων σύμβουλος της Mahindra, δήλωσε στους Financial Times ότι η εταιρεία θα μπορούσε, κατά τους επόμενους έξι μήνες, να επιταχύνει την προγραμματισμένη επέκταση της παραγωγικής ικανότητας για ηλεκτρικά αυτοκίνητα από 8.000 αυτοκίνητα το μήνα σε 12.000, στόχο που αρχικά είχε θέσει να επιτύχει μέχρι τον επόμενο Μάρτιο.

Ο τελικός στόχος της Mahindra είναι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αντιπροσωπεύουν το 30% του χαρτοφυλακίου της έως το 2030, από περίπου 10% που είναι σήμερα. Ο Shah πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επιτύχει αυτόν τον στόχο νωρίτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.

«Αυξάνουμε την παραγωγική μας ικανότητα», δήλωσε ο Shah σε συνέντευξη στη Βομβάη. «Αυτή τη στιγμή αναρωτιόμαστε: μήπως θα έπρεπε να την αυξήσουμε ταχύτερα, με βάση τα δεδομένα που παρατηρούμε; Έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε περισσότερες γραμμές παραγωγής.»

Ο κλάδος επιβατικών οχημάτων της Tata Motors, μέρος του ινδικού ομίλου που κατέχει επίσης την Jaguar Land Rover, ανέφερε ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων έχουν σημειώσει άνοδο έως και 30% από την έναρξη της σύγκρουσης στον Κόλπο.

«Η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχει αυξηθεί σημαντικά από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή», δήλωσε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος Shailesh Chandra σε αναλυτές, προσθέτοντας ότι η μηνιαία παραγωγή αναμένεται να αυξηθεί από 9.000 οχήματα σε περισσότερα από 10.000.

Παρά την πρόσφατη δυναμική, η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων της Ασίας εξακολουθεί να υστερεί όσον αφορά την υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Αν και οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ινδία αυξήθηκαν κατά 75% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τις 165.000 το 2025, αντιπροσώπευαν λίγο λιγότερο από το 4% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), πολύ πίσω από τον στόχο του Νέου Δελχί για 30% έως το 2030.

Σημείο καμπής

Ωστόσο, σύμφωνα με την Nomura, η Ινδία ενδέχεται να βρίσκεται σε «σημείο καμπής», λόγω της ενεργειακής κρίσης.

Η εταιρεία ανέφερε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσώπευαν το 6,4% των συνολικών πωλήσεων στην κατηγορία των επιβατικών οχημάτων τον Μάιο, σημειώνοντας αύξηση από μόλις 0,2% πριν από πέντε χρόνια. Οι αγορές ηλεκτρικών μοτοσικλετών και σκούτερ έφτασαν το 8,9%, σε σύγκριση με το 0,4% το 2021.

«Οι έρευνές μας στους αντιπροσώπους δείχνουν ότι οι παραγγελίες ηλεκτρικών οχημάτων έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων», έγραψαν τον περασμένο μήνα οι αναλυτές της Nomura, επισημαίνοντας τις προσπάθειες της κεντρικής και των περιφερειακών κυβερνήσεων να επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση, συμπεριλαμβανομένων των προτεινόμενων απαγορεύσεων για τα δίκυκλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης τα επόμενα χρόνια.

«Πολλοί καταναλωτές πιστεύουν ότι θα πρέπει να αποκτήσουν ένα ηλεκτρικό όχημα», έγραψαν οι αναλυτές.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος της αυτονομίας αντιμετωπίζονται, ιδίως καθώς βελτιώνεται η τεχνολογία των μπαταριών, δήλωσε ο Shah, επισημαίνοντας τα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων της εταιρείας που μπορούν πλέον να διανύσουν 500 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση.

Η υποδομή παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο για την ευρύτερη υιοθέτηση, ιδίως όσον αφορά τις μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Πολλοί οδηγοί συνεχίζουν να βασίζονται σε βενζινοκίνητα ή ντιζελοκίνητα οχήματα, λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας σταθμών φόρτισης εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, παραδέχτηκε ο Shah.

Η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά διάδοσης δημόσιων σταθμών φόρτισης, με μόνο έναν στα 235 ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με την ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα India Data Map, υπολείποντας του ιδανικού προτύπου που, όπως ανέφερε, είναι περίπου ένας στα 20 οχήματα.

«Αυτή η υποδομή πρέπει να αναπτυχθεί ταχύτερα», δήλωσε ο Shah, προσθέτοντας ότι προστίθενται περισσότεροι σταθμοί φόρτισης καθώς αυξάνονται οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. «Αυτό, κατά κάποιον τρόπο, είναι μια κατάσταση του τύπου “το αυγό ή η κότα”, όπου η υποδομή δημιουργείται όταν υπάρχει ζήτηση για αυτήν.»

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