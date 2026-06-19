Πόσο κοστίζουν οι δραστηριότητες για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων

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Τα σχολεία έκλεισαν, όμως για χιλιάδες γονείς τα δύσκολα τώρα ξεκινούν. Οι οικογένειες καλούνται να λύσουν έναν γρίφο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο: Ποιος θα κρατήσει τα παιδιά όσο εκείνοι βρίσκονται στη δουλειά; Και, κυρίως, πόσο θα κοστίσει αυτή η λύση;

Σχεδόν τον μισό βασικό μισθό κοστίζει ένα θερινό πρόγραμμα δύο εβδομάδων για δύο παιδιά

Παππούδες και γιαγιάδες επιστρατεύονται, οι άδειες προγραμματίζονται με ακρίβεια ημερών και οι γονείς αναζητούν διαθέσιμες θέσεις σε κατασκηνώσεις και θερινά προγράμματα απασχόλησης. Ομως δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Οπως προκύπτει από έρευνα των «ΝΕΩΝ», για μια οικογένεια με δύο παιδιά η συμμετοχή σε κάποιο καλοκαιρινό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων μπορεί να κοστίσει όσο σχεδόν ο μισός βασικός μισθός, ενώ οι παιδικές κατασκηνώσεις, παρά τις επιδοτήσεις, παραμένουν για αρκετούς μια οικονομικά δυσπρόσιτη λύση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε σε 2000 γονείς στη Μεγάλη Βρετανία, σχεδόν οι μισοί χαρακτήρισαν το καλοκαίρι ως την πιο στρεσογόνα εποχή του έτους. Το 48% ανέφερε ότι αισθάνεται οικονομικό άγχος λόγω του υψηλού κόστους που σχετίζεται με τη φροντίδα των παιδιών το καλοκαίρι, ενώ έκθεση της οργάνωσης Pregnant Then Screwed έχει αποκαλύψει ότι το 45,9% των γονέων αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις του ή ακόμα και να χρεωθεί για να καλύψει τα σχετικά έξοδα.

Στην Ελλάδα, παρότι πολλοί δήμοι προσφέρουν summer camps για τους μικρούς τους δημότες έναντι συμβολικού ποσού ή ακόμη και δωρεάν, οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες. Είναι ενδεικτικό ότι στον Δήμο Αθηναίων προσφέρονται μόλις 1.540 θέσεις για προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, μια ματιά στα ιδιωτικά summer camps δείχνει ότι το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί εύκολα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400-500 ευρώ για μόλις δύο εβδομάδες συμμετοχής. Σε ορισμένα μουσεία της Αθήνας, το κόστος διαμορφώνεται στα 120 ευρώ την εβδομάδα ανά παιδί για απασχόληση ως τη μία το μεσημέρι και στα περίπου 150 ευρώ για διευρυμένο ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι για δύο παιδιά που θα παραμείνουν έως τις 4 μ.μ. για δύο εβδομάδες η συνολική δαπάνη προσεγγίζει τα 540 ευρώ, ακόμη και μετά τις εκπτώσεις που παρέχονται για αδέλφια.

Σε γνωστό πολυχώρο δραστηριοτήτων στο Χαλάνδρι, όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε κηπουρική, εικαστικά, μαγειρική και θεατρικό παιχνίδι, το εβδομαδιαίο κόστος φτάνει τα 230 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ η σίτιση χρεώνεται με 65 ευρώ επιπλέον. Για δύο παιδιά και δύο εβδομάδες ο λογαριασμός μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ…

Στο ΟΑΚΑ προσφέρονται αθλητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν κολύμβηση, τένις και άλλες δραστηριότητες έναντι 110 ευρώ την εβδομάδα ανά παιδί, με επιπλέον χρέωση για διευρυμένο ωράριο. Αντίστοιχα, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και θεάτρου ξεκινούν από περίπου 120 ευρώ εβδομαδιαίως – με πρόσθετες χρεώσεις για τη μεταφορά των παιδιών, που φτάνουν τα 80-90 ευρώ, και για σίτιση. Για τους εφήβους, θεατρικές ή κινηματογραφικές δράσεις διάρκειας δύο εβδομάδων κοστίζουν από 300 έως 320 ευρώ. Ακόμη και για τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 3 έως 5 ετών, τα ποσά παραμένουν υψηλά.

Σε οργανωμένο θερινό πρόγραμμα σε μεγάλο χώρο στα βόρεια της Αττικής, η συμμετοχή κοστίζει 180 ευρώ την εβδομάδα, ενώ οι προαιρετικές εκδρομές και η μεταφορά από και προς το σπίτι προσθέτουν άλλα 150 ευρώ. Ετσι, για δύο αδέλφια που θα συμμετάσχουν για δύο εβδομάδες το συνολικό κόστος μπορεί να προσεγγίσει τα 800 ευρώ.

Στα camps των ιδιωτικών σχολείων

Αρκετά υψηλότερα διαμορφώνεται το κόστος στα summer camps ιδιωτικών σχολείων. Στο Deree, για παράδειγμα, μία εβδομάδα με αθλητισμό, τέχνες, αγγλικά και δραστηριότητες τεχνολογίας κοστίζει 390 ευρώ την εβδομάδα ή 700 ευρώ για δύο εβδομάδες για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω.

Και όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης ή τα έξοδα των καλοκαιρινών διακοπών για ολόκληρη την οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα της εταιρείας Hellosafe, η Ελλάδα κατατάσσεται αυτή τη στιγμή μέσα στους πέντε ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης για διακοπές, ενώ οι έλληνες εργαζόμενοι έχουν τον δεύτερο χαμηλότερο ετήσιο μισθό στη Γηραιά Ηπειρο. Πίσω από τις διαφημιστικές εικόνες της ανεμελιάς, των διακοπών και της ξεκούρασης, κρύβεται μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα: το καλοκαίρι στην Ελλάδα γίνεται ολοένα ακριβότερο για εκείνους που το ζουν καθημερινά.

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