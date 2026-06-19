 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(24) "Family and Relationships"
    [1]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(9) "Parenting"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(18) "Family & Parenting"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Πόσο κοστίζουν οι δραστηριότητες για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων

Επαναλαμβανόμενος γρίφος το ποιος θα τα κρατήσει όσο εκείνοι βρίσκονται στη δουλειά

Inbox 19.06.2026, 06:55
Σχολιάστε
Πόσο κοστίζουν οι δραστηριότητες για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων
Ρεπορτάζ Κατερίνα Ροββά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα σχολεία έκλεισαν, όμως για χιλιάδες γονείς τα δύσκολα τώρα ξεκινούν. Οι οικογένειες καλούνται να λύσουν έναν γρίφο που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο: Ποιος θα κρατήσει τα παιδιά όσο εκείνοι βρίσκονται στη δουλειά; Και, κυρίως, πόσο θα κοστίσει αυτή η λύση;

Σχεδόν τον μισό βασικό μισθό κοστίζει ένα θερινό πρόγραμμα δύο εβδομάδων για δύο παιδιά

Παππούδες και γιαγιάδες επιστρατεύονται, οι άδειες προγραμματίζονται με ακρίβεια ημερών και οι γονείς αναζητούν διαθέσιμες θέσεις σε κατασκηνώσεις και θερινά προγράμματα απασχόλησης. Ομως δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται. Οπως προκύπτει από έρευνα των «ΝΕΩΝ», για μια οικογένεια με δύο παιδιά η συμμετοχή σε κάποιο καλοκαιρινό πρόγραμμα διάρκειας δύο εβδομάδων μπορεί να κοστίσει όσο σχεδόν ο μισός βασικός μισθός, ενώ οι παιδικές κατασκηνώσεις, παρά τις επιδοτήσεις, παραμένουν για αρκετούς μια οικονομικά δυσπρόσιτη λύση.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε σε 2000 γονείς στη Μεγάλη Βρετανία, σχεδόν οι μισοί χαρακτήρισαν το καλοκαίρι ως την πιο στρεσογόνα εποχή του έτους. Το 48% ανέφερε ότι αισθάνεται οικονομικό άγχος λόγω του υψηλού κόστους που σχετίζεται με τη φροντίδα των παιδιών το καλοκαίρι, ενώ έκθεση της οργάνωσης Pregnant Then Screwed έχει αποκαλύψει ότι το 45,9% των γονέων αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις του ή ακόμα και να χρεωθεί για να καλύψει τα σχετικά έξοδα.

Στην Ελλάδα, παρότι πολλοί δήμοι προσφέρουν summer camps για τους μικρούς τους δημότες έναντι συμβολικού ποσού ή ακόμη και δωρεάν, οι διαθέσιμες θέσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες. Είναι ενδεικτικό ότι στον Δήμο Αθηναίων προσφέρονται μόλις 1.540 θέσεις για προγράμματα καλοκαιρινής απασχόλησης. Από την άλλη πλευρά, μια ματιά στα ιδιωτικά summer camps δείχνει ότι το κόστος για μια τετραμελή οικογένεια μπορεί εύκολα να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400-500 ευρώ για μόλις δύο εβδομάδες συμμετοχής. Σε ορισμένα μουσεία της Αθήνας, το κόστος διαμορφώνεται στα 120 ευρώ την εβδομάδα ανά παιδί για απασχόληση ως τη μία το μεσημέρι και στα περίπου 150 ευρώ για διευρυμένο ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι για δύο παιδιά που θα παραμείνουν έως τις 4 μ.μ. για δύο εβδομάδες η συνολική δαπάνη προσεγγίζει τα 540 ευρώ, ακόμη και μετά τις εκπτώσεις που παρέχονται για αδέλφια.

Σε γνωστό πολυχώρο δραστηριοτήτων στο Χαλάνδρι, όπου τα παιδιά συμμετέχουν σε κηπουρική, εικαστικά, μαγειρική και θεατρικό παιχνίδι, το εβδομαδιαίο κόστος φτάνει τα 230 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ η σίτιση χρεώνεται με 65 ευρώ επιπλέον. Για δύο παιδιά και δύο εβδομάδες ο λογαριασμός μπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ…

Στο ΟΑΚΑ προσφέρονται αθλητικά προγράμματα που περιλαμβάνουν κολύμβηση, τένις και άλλες δραστηριότητες έναντι 110 ευρώ την εβδομάδα ανά παιδί, με επιπλέον χρέωση για διευρυμένο ωράριο. Αντίστοιχα, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και θεάτρου ξεκινούν από περίπου 120 ευρώ εβδομαδιαίως – με πρόσθετες χρεώσεις για τη μεταφορά των παιδιών, που φτάνουν τα 80-90 ευρώ, και για σίτιση. Για τους εφήβους, θεατρικές ή κινηματογραφικές δράσεις διάρκειας δύο εβδομάδων κοστίζουν από 300 έως 320 ευρώ. Ακόμη και για τα μικρότερα παιδιά, ηλικίας 3 έως 5 ετών, τα ποσά παραμένουν υψηλά.

Σε οργανωμένο θερινό πρόγραμμα σε μεγάλο χώρο στα βόρεια της Αττικής, η συμμετοχή κοστίζει 180 ευρώ την εβδομάδα, ενώ οι προαιρετικές εκδρομές και η μεταφορά από και προς το σπίτι προσθέτουν άλλα 150 ευρώ. Ετσι, για δύο αδέλφια που θα συμμετάσχουν για δύο εβδομάδες το συνολικό κόστος μπορεί να προσεγγίσει τα 800 ευρώ.

Στα camps των ιδιωτικών σχολείων

Αρκετά υψηλότερα διαμορφώνεται το κόστος στα summer camps ιδιωτικών σχολείων. Στο Deree, για παράδειγμα, μία εβδομάδα με αθλητισμό, τέχνες, αγγλικά και δραστηριότητες τεχνολογίας κοστίζει 390 ευρώ την εβδομάδα ή 700 ευρώ για δύο εβδομάδες για παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω.

Και όλα αυτά χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυξημένες ανάγκες μετακίνησης ή τα έξοδα των καλοκαιρινών διακοπών για ολόκληρη την οικογένεια. Είναι χαρακτηριστικό πως, σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα της εταιρείας Hellosafe, η Ελλάδα κατατάσσεται αυτή τη στιγμή μέσα στους πέντε ακριβότερους προορισμούς της Ευρώπης για διακοπές, ενώ οι έλληνες εργαζόμενοι έχουν τον δεύτερο χαμηλότερο ετήσιο μισθό στη Γηραιά Ηπειρο. Πίσω από τις διαφημιστικές εικόνες της ανεμελιάς, των διακοπών και της ξεκούρασης, κρύβεται μια λιγότερο φωτεινή πραγματικότητα: το καλοκαίρι στην Ελλάδα γίνεται ολοένα ακριβότερο για εκείνους που το ζουν καθημερινά.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ακαθάριστα οικόπεδα: Τέλος χρόνου – Τα πρόστιμα
Ακίνητα

Ώρα μηδέν για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Τα πρόστιμα
Ακρίβεια: Πώς γεμίζει τα κρατικά ταμεία και τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα
Economy

Μπορεί η ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε ήρεμα νερά;
Optima Bank: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Optima Βank: Διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις και προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου
Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα
ΕΕ: Καθυστερεί την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα
World

Η ΕΕ επιλέγει διάλογο αντί για «όπλα» με την Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Επαγγελματική ασφάλιση για όλους με δικαίωμα «μεταφοράς» δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ελεύθερη μεταφορά ασφαλιστικών δικαιωμάτων από ταμείο σε ταμείο

Εντός του θέρους το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης

Κώστας Παπαδής
Αυστραλία: Μεγιστάνας ζητά να δοθούν νησιά στον Μασκ για εκτόξευση δορυφόρων
World

Αυστραλή μεγιστάνας ζητά να δοθούν νησιά στον Μασκ για εκτόξευση δορυφόρων

Η Δισεκατομμυριούχος λέει επίσης ότι η Αυστραλία θα μπορούσε να δόσει γη σε έμπειρους Ισραηλινούς για την κατασκευή «προηγμένων πολεμικών drones»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καταναλωτική πίστη: Η νέα μάχη των δανειοληπτών με τις υπερβολικές χρεώσεις
Business

Τι αλλάζει στα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ

Το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη επιχειρεί να βάλει κανόνες για τις νέες - ψηφιακές μορφές δανεισμού - Το πλαφόν στα πανωτόκια

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ιράν: Αναμένει σημαντική οικονομική ανακούφιση από την προσωρινή συμφωνία με ΗΠΑ
World

Οικονομικές «ανάσες» για Ιράν από τη συμφωνία με ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ και οι περιφερειακοί εταίροι τους θα καταρτίσουν σχέδιο αποκατάστασης του Ιράν και προώθησης της οικονομικής του ανάπτυξης

Δημήτρης Σταμούλης
ΔΝΤ: Από τις τράπεζες στους servicers όλο το βάρος των κόκκινων δανείων
Τράπεζες

ΔΝΤ: Τα κόκκινα δάνεια έφυγαν από τις τράπεζες, όχι από την οικονομία

Πώς αλλάζει ο χάρτης της αγοράς των κόκκινων δανείων - Τι εκτιμά το ΔΝΤ

Αγης Μάρκου
UniCredit: Το παρασκήνιο της αποεπένδυσης από τη Ρωσία
Business

Το δύσκολο «αντίο» της UniCredit στη Μόσχα

Η εμπλοκή του αδελφού του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit αποκαλύπτει το παρασκήνιο της προσπάθειας της ιταλικής τράπεζας να αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά

Νατάσα Σινιώρη
Κρουαζιέρα: Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της στη Σαντορίνη
Τουρισμός

Σε ρότα διαλόγου για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη

Συνάντηση των τοπικών παραγόντων του νησιού για την κρουαζιέρα με αντιπροσωπεία της CLIA, μετά τις «κόντρες» για τον αριθμό αποεπιβιβάσεων

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακίνητα: Φωτιά οι τιμές στο Νότιο Αιγαίο – Πρωταγωνιστές Μύκονος και Πάρος [πίνακες]
Ακίνητα

«Φωτιά» στα ακίνητα - Ποιο νησί εκθρόνισε την Μύκονο [πίνακες]

Στα ύψη κυμαίνονται οι τιμές στα ακίνητα στο Νότιο Αιγαίο - Τι δείχνουν τα στοιχεία της ReDataset 

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Inbox
Πόσο κοστίζουν οι δραστηριότητες για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων
Inbox

Πόσο κοστίζουν οι δραστηριότητες για τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων

Επαναλαμβανόμενος γρίφος το ποιος θα τα κρατήσει όσο εκείνοι βρίσκονται στη δουλειά

Κατερίνα Ροββά
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Δημοσιεύτηκε η απόφαση του Αρείου Πάγου
Κοινωνία

Απόφαση - σταθμός για τους δανειολήπτες του Ν. Κατσέλη

Πόσους αφορά η απόφαση και τι σημαίνει για τις δόσεις των δανείων

Μίνα Μουστάκα
Πυρηνική ενέργεια: Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για την προώθησή της «όταν οι συνθήκες είναι ώριμες»
Inbox

Νέος φορέας του ΥΠΕΝ για προώθηση της πυρηνικής ενέργειας

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις Μητσοτάκη υπέρ της πυρηνικής ενέργειας και των πυρηνοκίνητων πλοίων

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες
Inbox

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο: Η κτηνιατρική υπηρεσία προσπαθεί να σκεπάσει τις παρατυπίες

Η επίσκεψη κλιμακίου Επιθεωρητών Περιβάλλοντος στη Λέσβο για να ελέγξει, ανάμεσα σε άλλα, τις ταφές ζώων μετά από τις μηνύσεις κατοίκων, οδηγεί σε βιαστικές επιχωματώσεις

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη
Business of Sport

Φλορεντίνο Πέρεθ: Πλησιάζει τους ισχυρότερους δισεκατομμυριούχους του πλανήτη

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ ο άνθρωπος που μετέτρεψε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην ισχυρότερη ποδοσφαιρική αυτοκρατορία της Ευρώπης.

Γιώργος Μαζιάς
Δημογραφικό: Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο
Inbox

Δημογραφικό: Γιατί καταρρέουν οι γεννήσεις σε όλο τον κόσμο

Νέες έρευνες συνδέουν το δημογραφικό και με την εκρηκτική εξάπλωση των smartphones και των social media

Γεωργία Κανδρή
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα»
Κοινωνία

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: «Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα»

Το drone της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο

Latest News
Ακαθάριστα οικόπεδα: Τέλος χρόνου – Τα πρόστιμα
Ακίνητα

Ώρα μηδέν για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Τα πρόστιμα

Πλησιάζει η λήξη της παράτασης για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Πού γίνεται η δήλωση

Ακρίβεια: Πώς γεμίζει τα κρατικά ταμεία και τροφοδοτεί τα υπερπλεονάσματα
Economy

Μπορεί η ελληνική οικονομία να επιστρέψει σε ήρεμα νερά;

Η ακρίβεια δεν επιβαρύνει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά ενισχύει και τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου, δημιουργώντας έναν αθόρυβο μηχανισμό παραγωγής υπερπλεονασμάτων

Αλέξανδρος Κλώσσας
Optima Bank: Διανομή μερίσματος – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε καταβάλλεται το μέρισμα
Business

Optima Βank: Διανομή μερίσματος 0,21 ευρώ ανά μετοχή

Στο ποσό του μερίσματος έχει συνυπολογιστεί το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 220.000 ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις και προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Μικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Προς δεύτερη διαδοχική εβδομάδα ανόδου

Οι επενδυτές σταθμίζουν την εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες για τη Federal Reserve

Allbirds: Μετά τη στροφή στην AI, άλλαξε και όνομα
World

Μετά τη στροφή στην AI, η Allbirds άλλαξε και όνομα

Η «πράσινη» ιστορία της Allbirds που έντυσε τον Μπαράκ Ομπάμα, αλλά μαγεύτηκε από την AI και άλλαξε όνομα

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΕ: Καθυστερεί την εμπορική αντιπαράθεση με την Κίνα
World

Η ΕΕ επιλέγει διάλογο αντί για «όπλα» με την Κίνα

Οι ηγέτες της ΕΕ επιλέγουν διάλογο με το Πεκίνο αντί για άμεση δράση λόγω φόβων για αντίποινα

Κτηνοτροφία: Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα
AGRO

Άνοιξε η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς βώλους στα αιγοπρόβατα

Η τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενδοστομαχικών βώλων αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας για τη χορήγηση ενισχύσεων στην κτηνοτροφία

Aσιατικά χρηματιστήρια: Πτώση εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήρια εν μέσω αβεβαιότητας για τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Οι επενδυτές αξιολογούν τη βιωσιμότητα της προσωρινής ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Πετραλιάς: Στόχος της λογιστικής μεταρρύθμισης είναι η διασφάλιση ενός βιώσιμου κράτους
Economy

Πετραλίας: Η λογιστική μεταρρύθμιση αλλάζει τη δημόσια διοίκηση

Βασικός γνώμονας της μεταρρύθμισης είναι ο προσδιορισμός και ο προγραμματισμός των κρατικών αναγκών, είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνος Πετραλιάς

SpaceX: Σχεδιάζει συμφωνία ομολόγων 20 δισ. δολ. μετά την IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX σχεδιάζει έκδοση ομολόγων 20 δισ. δολ.

Η SpaceX αξιοποιεί τις αγορές ομολόγων μετά την άντληση 86 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Λαβρόφ δεν θεωρεί την ΕΕ εταίρο σε διαπραγματεύσεις
Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Λαβρόφ δεν θεωρεί την ΕΕ εταίρο σε διαπραγματεύσεις

Σε άρθρο του στα ρωσικά και στα αγγλικά που δημοσιοποιούν από τις υπηρεσίες του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ κρίνει πως στην πραγματικότητα, οι ευρωπαίοι ηγέτες δεν έχουν καμιά πρόθεση να διαπραγματευτούν με τη Μόσχα

ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή
Business

ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τελική τιμή διάθεσης για κάθε νέα μετοχή

Η τιμή διάθεσης  είναι η ίδια στην διεθνή προσφορά και στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Βρετανία: Θριάμβευσε ο Αντι Μπέρναμ – Μεγαλώνει η πίεση για τον Στάρμερ
Κόσμος

Βρετανία: Θριάμβευσε ο Αντι Μπέρναμ – Μεγαλώνει η πίεση για τον Στάρμερ

Στη δίνη πολιτικών εξελίξεων βρίσκεται η Βρετανία - Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών έχουν ζητήσει να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος ο Κιρ Στάρμερ

Ιράν: Τα πλοία του επανακάμπτουν στον Κόλπο για «business as usual» μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ
Ναυτιλία

«Βusiness as usual» για τα πλοία του Ιράν

Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι φορτηγά πλοία αναχωρούν από τα ύδατα της Μαλαισίας καθώς οι ΗΠΑ κατέληξαν σε συμφωνία με το Ιράν

Greenpeace: Εκτοξεύτηκαν στα 13,6 εκατ. οι «πρόσφυγες» κλιματικών καταστροφών
Κλιματική αλλαγή

Greenpeace: Εκτοξεύτηκαν στα 13,6 εκατ. οι «πρόσφυγες» κλιματικών καταστροφών

Οι ένοπλες συρράξεις και τα βίαια επεισόδια, άλλη κύρια αιτία των εξαναγκαστικών εσωτερικών εκτοπισμών, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Greece’s Birth Rate Crisis: A Region-by-Region Breakdown
English Edition

Greece’s Birth Rate Crisis: A Region-by-Region Breakdown

Official 2025 data shows births falling below 66,000 nationally, with Greek mothers having children later than ever and only Crete bucking the trend

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies