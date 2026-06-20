Άντι Μπέρναμ: Ο χαρισματικός «χαμαιλέοντας» του Εργατικού Κόμματος μπορεί να επαναλανσάρει τον εαυτό του;

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Αν υπήρξε μια μοναδική στιγμή κατά την οποία ο Άντι Μπέρναμ επαναλάνσαρε τον εαυτό του ως μελλοντικό πρωθυπουργό, αυτή ήρθε στο αποκορύφωμα της πανδημίας.

Στεκόμενος στα σκαλιά της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Μάντσεστερ τον Οκτώβριο του 2020, ντυμένος με τζιν και μπουφάν εργάτη, καταφέρθηκε εναντίον των περιορισμών για τον κορονοϊό που είχε επιβάλει η τότε κυβέρνηση των Συντηρητικών.

Οι άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχία στις αγορές

Τα λόγια του δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ βρήκαν απήχηση. Τα μπαρ έβαλαν πινακίδες προσφέροντάς του δωρεάν μπιφτέκια. Σε μια αναφορά στο «Game of Thrones», οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων τον αποκάλεσαν «Βασιλιά του Βορρά» — ένα παρατσούκλι που έχει μείνει. Στις εκλογές του Μαΐου 2021, ο Μπέρναμ κέρδισε όλες τις εκλογικές περιφέρειες του Μεγάλου Μάντσεστερ εκτός από μία.

«Ήταν η εντύπωση που έδινε αυτός ο τύπος που μας υπερασπιζόταν», είπε κάποιος που έχει συνεργαστεί με τον δήμαρχο. «Αυτός ήταν ο ήρωας του Βορρά που υπερασπιζόταν το Μεγάλο Μάντσεστερ.»

Σήμερα, για πολλούς βουλευτές του Εργατικού Κόμματος που αναζητούν απεγνωσμένα μια εκλογική ανατροπή, ο Μπέρναμ αποτελεί τον επόμενο ηγέτη του κόμματος. Τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ υψηλότερα από αυτά του Κιρ Στάρμερ, του πρωθυπουργού που πλήττεται από τα απογοητευτικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών και τη φθίνουσα υποστήριξη από το υπουργικό συμβούλιο.

«Από τη μία πλευρά, έχουμε έναν άνδρα του οποίου η δημοτικότητα έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα της κλίμακας Ρίχτερ», λέει στους Financial Times ο βουλευτής των Εργατικών από το Μάντσεστερ, Γκράχαμ Στρίνγκερ. «Και από την άλλη πλευρά, έναν άνδρα του οποίου η δημοτικότητα έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα της κλίμακας Ρίχτερ».

Πολλοί ισχυροί παράγοντες των Εργατικών θεωρούν την αποχώρηση του Στάρμερ σχεδόν βέβαιη: η μόνη αμφιβολία αφορά το πότε και με ποιον τρόπο θα συμβεί.

Ορισμένοι από τον κύκλο του Μπέρναμ χρησιμοποιούν τη συντομογραφία ABC, δηλαδή «Andy By Conference» (Άντι μέσω του Συνεδρίου), μια αναφορά στην ετήσια συνέλευση του Εργατικού Κόμματος τον Σεπτέμβριο, οπότε και σκοπεύουν να τον έχουν ήδη εγκαταστήσει ως αντικαταστάτη του Στάρμερ.

Την Πέμπτη, ο Τζος Σίμονς, βουλευτής του Εργατικού Κόμματος για την περιφέρεια Μέικερφιλντ, δήλωσε ότι θα παραιτηθεί από τη βουλευτική του έδρα, ώστε ο Μπέρναμ να μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για το κοινοβούλιο και να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος.

Ωστόσο, η πορεία του Μπέρναμ προς τη Ντάουνινγκ Στριτ δεν είναι καθόλου σίγουρη. Σε ηλικία 56 ετών, έχει θέσει δύο φορές υποψηφιότητα για την ηγεσία, το 2010 και το 2015, και έχει ηττηθεί. Αυτή τη φορά, στους πιθανούς αντιπάλους του συγκαταλέγονται ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ, από τη δεξιά πτέρυγα των Εργατικών, και ο Εντ Μιλίμπαντ, ο οποίος, όπως και ο ίδιος ο Μπέρναμ, ανήκει στην «ήπια αριστερά» του κόμματος.

Για να εισέλθει στο κοινοβούλιο, χρειάζεται την έγκριση της εθνικής εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κόμματος, η οποία τον εμπόδισε να θέσει υποψηφιότητα σε αναπληρωματικές εκλογές νωρίτερα φέτος. Στο Μέικερφιλντ, θα αντιμετωπίσει επίσης ανταγωνισμό από το ακροδεξιό Reform UK, το οποίο κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην εκλογική περιφέρεια το 2024 με 32% των ψήφων και σημείωσε σημαντικά κέρδη στις τοπικές εκλογές της 7ης Μαΐου.

Ο Μπέρναμ λαμβάνει συμβουλές από διάφορους βουλευτές τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων και ο Σίμονς. Ωστόσο, η βασική του ομάδα παραμένει μικρή. Σε αντίθεση με τους αντιπάλους του στο Λονδίνο, ο δήμαρχος δεν διαθέτει μια μικρή «στρατιά» γύρω του: δικαιούται μόνο έναν πλήρους απασχόλησης αμειβόμενο πολιτικό σύμβουλο, στον οποίο στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό.

Ωστόσο, είναι ακριβώς η ιδιότητά του ως «αουτσάιντερ», μακριά από τη μη δημοφιλή κυβέρνηση του Στάρμερ, που τον καθιστά τόσο ελκυστικό ως το πρόσωπο που θα αναλάβει τη μάχη εναντίον του «Reform UK» του Νάιτζελ Φάρατζ και του Πράσινου Κόμματος του Ζακ Πολάνσκι.

Οι επικριτές του Μπέρναμ τον θεωρούν χαμαιλέοντα, επισημαίνοντας τη φήμη του ως «ανεμοδείκτη» κατά τη διάρκεια των 16 ετών που πέρασε στο κοινοβούλιο.

Στη δεκαετία του 2000 προήχθη στην κυβέρνηση από τους πρωθυπουργούς Σερ Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, επιβλέποντας περικοπές ως δεύτερος στην ιεραρχία του Υπουργείου Οικονομικών, πριν αναλάβει υπουργός Υγείας.

Μετά την ήττα του κόμματος το 2010, κινήθηκε ελαφρώς προς τα αριστερά. Υπηρέτησε για σύντομο διάστημα στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο του αριστερού Τζέρεμι Κόρμπιν, πριν από την εκλογή του ως δήμαρχος του Μάντσεστερ το 2017.

Μέχρι τότε, είχε επιμείνει έντονα στην ταυτότητά του ως βορειοβρετανός, προκαλώντας κάποια χλευασμό. Όταν ρωτήθηκε από τον ιστότοπο Mumsnet για το αγαπημένο του μπισκότο το 2015, ο Μπέρναμ απάντησε ότι προτιμούσε «μπύρα, πατάτες τηγανητές και σάλτσα».

Η σημερινή γενιά βουλευτών του Εργατικού Κόμματος, πολλοί από τους οποίους εκλέχθηκαν για πρώτη φορά το 2024, δεν γνωρίζουν τον Μπέρναμ τόσο καλά όσο οι προκάτοχοί τους.

Οι άγνωστες πτυχές του χαρακτήρα του έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχία στις αγορές. Από τους 10 διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων στους οποίους οι FT έθεσαν αυτή την εβδομάδα το ερώτημα ποιος από τους κορυφαίους υποψηφίους για τη διαδοχή του Στάρμερ θα ήταν ο χειρότερος για την αγορά κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου, έξι επέλεξαν τον Μπέρναμ.

Αν και ο Μπέρναμ υπήρξε ένας «χαρισματικός» και αποτελεσματικός δήμαρχος, όπως δήλωσε ο Λόρδος Τζιμ Ο’Νιλ, ο οικονομολόγος που γεννήθηκε στο Μάντσεστερ και πρώην υπουργός Οικονομικών, η Ντάουνινγκ Στριτ είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση.

Ο Ο’Νιλ έφερε ως παράδειγμα τον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος εξελέγη για δύο θητείες ως δήμαρχος του Λονδίνου, αλλά παρέμεινε πρωθυπουργός μόνο για τρία χρόνια.

Οι αγορές ανησυχούν, «όπως και εγώ», ότι πάρα πολλοί από τους ηγέτες της Βρετανίας έχουν αποδειχθεί απροετοίμαστοι για τις δημοσιονομικές συμβιβαστικές λύσεις που απαιτεί η διακυβέρνηση, πρόσθεσε.

Η πορεία προς τη δημαρχία

Ο Μπέρναμ έχει κερδίσει άνετα τρεις δημαρχιακές εκλογές στο Μείζον Μάντσεστερ από το 2017. Η εικόνα του ως «αουτσάιντερ» τον έχει κάνει αγαπητό στους ψηφοφόρους πολύ πέρα από τα όρια της πόλης, σύμφωνα με τον Λουκ Τράιλ της εταιρείας δημοσκοπήσεων «More in Common».

Στον βορρά και στις Μίντλαντς, οι ψηφοφόροι συχνά δηλώνουν ότι θα ήθελαν «τον δικό τους Άντι Μπέρναμ», ανέφερε ο Τράιλ.

Είναι δύσκολο να πει κανείς αν ο δήμαρχος θα διατηρούσε την εικόνα του αν γινόταν πρωθυπουργός, πρόσθεσε ο Τράιλ. «Αλλά επειδή περνάει το τεστ της αυθεντικότητας και της φωνής, πιθανότατα είναι σε θέση να κερδίσει την προσοχή του κοινού με έναν τρόπο που ο Στάρμερ δεν φαίνεται πλέον ικανός να κάνει.»

Ο Μπέρναμ έχει ήδη περάσει από πολλές μεταμορφώσεις.

Προερχόμενος από μια καθολική οικογένεια υποστηρικτών των Εργατικών στο χωριό Κάλτσεθ, ανάμεσα στο Μάντσεστερ και το Λίβερπουλ, πέρασε «από παπαδοπαίδι σε δήμαρχο, και ενδιάμεσα σε υπουργό», όπως είπε τον περασμένο μήνα στο χριστιανικό κέντρο μελετών Theos.

Ως νεαρός ειδικός σύμβουλος στην κυβέρνηση Μπλερ στις αρχές της δεκαετίας του 2000, λίγο μετά την αποφοίτησή του από το τμήμα Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ανήκε σε μια γενιά νεαρών στελεχών του Νέου Εργατικού Κόμματος που συνέχισαν να υπηρετούν ως υπουργοί την εποχή της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ένας υπουργός που υπηρέτησε μαζί με τον Μπέρναμ θυμήθηκε ότι ο τελευταίος ήταν πρόθυμος να βρει πολιτικές που «έκαναν τη διαφορά», όπως η πρωτοβουλία του 2008 για την εισαγωγή δωρεάν κολύμβησης για τους άνω των εξήντα ετών. (Η πολιτική αυτή καταργήθηκε στο πλαίσιο των περικοπών των Συντηρητικών το 2010.)

Η θητεία του Μπέρναμ ως υπουργού δεν ήταν χωρίς αντιπαραθέσεις. Αν και σήμερα είναι ένθερμος υποστηρικτής του δημόσιου ελέγχου, ως υπουργός Υγείας το 2010 ξεκίνησε τη διαδικασία που τελικά θα οδηγούσε στο πρώτο νοσοκομείο του NHS υπό ιδιωτική διαχείριση.

Δεν ήταν πάντα υπέρμαχος της αποκέντρωσης. Το 2015, ενώ ήταν αναπληρωτής υπουργός Υγείας της αντιπολίτευσης, συγκάλεσε μια έντονη συνάντηση με τους ηγέτες του Εργατικού Κόμματος του Μέγα Μάντσεστερ. Ο Μπέρναμ επέκρινε σφοδρά τα σχέδιά τους — που είχαν πρόσφατα συμφωνηθεί με την κυβέρνηση των Συντηρητικών — για την αποκέντρωση ορισμένων αρμοδιοτήτων στον τομέα της υγείας σε τοπικό επίπεδο. Αργότερα προειδοποίησε δημοσίως ότι τα σχέδια αυτά θα δημιουργούσαν ένα NHS «σαν ελβετικό τυρί», με ορισμένες τοπικές περιοχές να αποκόπτονται.

«Ήταν απολύτως έξαλλος με τη συμφωνία για την υγεία… επειδή, ουσιαστικά, δεν ήταν δική του συμφωνία», δήλωσε ένα πρόσωπο που ήταν παρόν στη συνάντηση. «Δεν θα το καταλάβαινε κανείς αυτό τώρα.»

Πράγματι, ως δήμαρχος του Μέγα Μάντσεστερ που έχει χτίσει τη νέα του εικόνα.

Το έργο του ως δήμαρχος

Ένας βουλευτής του Εργατικού Κόμματος που συμπαθεί τον Μπέρναμ, χωρίς όμως να είναι ένθερμος υποστηρικτής του, λέει ότι μέρος της ελκυστικότητάς του έγκειται στην υποστήριξή του προς τους «αουτσάιντερ».

Αυτό περιελάμβανε την εκστρατεία που διεξήγαγε σε εθνικό επίπεδο για τις οικογένειες των θυμάτων του Χίλσμπορο, της ποδοσφαιρικής τραγωδίας του 1989, καθώς και την επιτυχημένη εκστρατεία του για την αποζημίωση των θυμάτων του σκανδάλου με το μολυσμένο αίμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS).

«Είναι παρόμοια με άλλες λαϊκιστικές εκστρατείες», λέει ο βουλευτής, «αλλά έχει διαμορφώσει περισσότερες λύσεις που βασίζονται στην εμπειρία του ως δήμαρχος, κάτι που τον διαφοροποιεί από άλλους λαϊκιστές ηγέτες».

Ως δήμαρχος, ο Μπέρναμ αρχικά δυσκολεύτηκε να προσαρμοστεί σε ένα νέο και τεχνοκρατικό σύστημα, σύμφωνα με πολλούς εμπλεκόμενους.

Ορισμένες υποσχέσεις, όπως η δέσμευση του 2017 να τερματιστεί η διαβίωση στο δρόμο έως το 2020, θεωρήθηκαν ευρέως ως ριψοκίνδυνες. Κατάφερε να μειώσει σταθερά τον αριθμό των ατόμων που ζούσαν στο δρόμο μέχρι την πανδημία, μέσω ενός δικτύου νέων καταλυμάτων, αν και από τότε οι αριθμοί έχουν σχεδόν επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν όταν εκλέχθηκε για πρώτη φορά.

Η πιο δημοφιλής και αποτελεσματική πολιτική του θεωρείται ευρέως η ανάληψη του δημόσιου ελέγχου του δικτύου λεωφορείων του Μείζονος Μάντσεστερ. Αυτή η κίνηση, που αποτελούσε από καιρό προεκλογικό αίτημα τοπικών στελεχών του Εργατικού Κόμματος, επέτρεψε στους τοπικούς ηγέτες να ελέγχουν τις διαδρομές και τις τιμές των εισιτηρίων για πρώτη φορά από τότε που η Μάργκαρετ Θάτσερ απελευθέρωσε το δίκτυο τη δεκαετία του 1980.

Έκτοτε, η χρήση έχει αυξηθεί κατά 8 τοις εκατό στις πρώτες περιοχές που τέθηκαν υπό δημόσιο έλεγχο, η ακρίβεια των δρομολογίων έχει βελτιωθεί και το δίκτυο συνεχίζει να επεκτείνεται, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας υπηρεσίας νυχτερινών λεωφορείων. Τα νέα κίτρινα λεωφορεία έχουν γίνει ένα ορατό και δημοφιλές σύμβολο της αλλαγής στην πόλη.

Σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που συμμετείχαν τότε, ο Μπέρναμ δεν ήταν αρχικά πεπεισμένος για τον δημόσιο έλεγχο, φοβούμενος ότι θα κόστιζε πάρα πολύ και ότι ίσως να μην λειτουργούσε. Πείστηκε από το βάρος της τοπικής γνώμης των Εργατικών και από τη δημόσια απογοήτευση με την προηγούμενη υπηρεσία λεωφορείων. Έκτοτε έχει αυξήσει τους φόρους προκειμένου να χρηματοδοτήσει μια εξίσου δημοφιλή πολιτική σταθερών ναύλων 2 λιρών.

Έκτοτε, ο Μπέρναμ έχει θέσει αυτή την προσέγγιση στο επίκεντρο της επιχειρηματολογίας του για περαιτέρω δημόσιο έλεγχο των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των μεταφορών και της στέγασης.

«Έχει συνειδητοποιήσει περισσότερο ότι η πολιτική πρέπει να είναι κοντά στους πολίτες», λέει ένας βουλευτής που αρχικά ήταν επιφυλακτικός απέναντι στον Μπέρναμ, «ακόμη κι αν δεν πρόκειται για τα μεγάλα, ελκυστικά θέματα που απασχολούν εμμονικά τους ανθρώπους στο Γουέστμινστερ».

Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και οι υποστηρικτές του παρατηρούν μια αποστροφή προς τις μη δημοφιλείς αποφάσεις. Το 2017, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε να καταργήσει τη μη δημοφιλή στρατηγική χρήσης γης του Μεγάλου Μάντσεστερ, δεσμευόμενος για μια νέα εκδοχή που δεν θα μείωνε την πράσινη ζώνη της πόλης. Η υπόσχεση αποδείχθηκε αδύνατη να εκπληρωθεί και ένας από τους 10 δήμους της περιοχής αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ετών διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν.

Ένα δεύτερο άτομο που τον γνωρίζει καλά είπε ότι ο Μπέρναμ είναι τόσο «καλοπροαίρετος» όσο και «εξαιρετικός πολιτικός, με την έννοια ότι εντοπίζει δημοφιλή ή αναδυόμενα ζητήματα».

«Οι άνθρωποι που είναι καλοί δήμαρχοι δεν είναι απαραίτητα και εξαιρετικοί πρωθυπουργοί», προσθέτει το άτομο αυτό. «Κοιτάξτε τον Μπόρις — και είτε του αρέσει είτε όχι, αυτός και ο Μπόρις Τζόνσον είναι παρόμοιοι πολιτικοί».