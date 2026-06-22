 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "International News"
    [1]=>
    string(17) "War and Conflicts"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(15) "Current Events1"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

ΗΠΑ – Ιράν: Κατέληξαν σε «οδικό χάρτη» για οριστική συμφωνία κατά τις συζητήσεις στην Ελβετία

Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία - Τι έγινε γνωστό

Κόσμος 22.06.2026, 06:45
Σχολιάστε
ΗΠΑ – Ιράν: Κατέληξαν σε «οδικό χάρτη» για οριστική συμφωνία κατά τις συζητήσεις στην Ελβετία
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε έναν «οδικό χάρτη» για τη σύναψη εντός εξήντα ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συμφώνησαν κατά τη διάρκεια ολονύκτιων έντονων διαπραγματεύσεων οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν και το Κατάρ.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν στην Ελβετία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με τους μεσολαβητές, μετά από μια τεταμένη έναρξη που σημαδεύτηκε από την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι είχε κλείσει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και από την εκτόξευση νέων απειλών από τον Ντόναλντ Τραμπ για επανάληψη των επιθέσεων κατά του Ιράν.

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη των συνομιλιών την Κυριακή, το Fox News μετέδωσε ότι ο Τραμπ δήλωσε πως ότι είπε στους Ιρανούς αξιωματούχους «δεν θα έχετε χώρα» αν προσπαθούσαν να κλείσουν ξανά τα στενά.

Η ανακοίνωση του Κατάρ

Οι τεχνικές συνομιλίες θα συνεχιστούν για το υπόλοιπο της εβδομάδας στο ελβετικό ορεινό θέρετρο Buergenstock, το οποίο ανήκει στο Κατάρ, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέρη συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο και άνοιξαν μια γραμμή επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων μέσω του αμφισβητούμενου στενού.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε ξεκινήσει συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους την Κυριακή, στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπεγράφη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ των δύο πλευρών, με σκοπό την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε τεθεί σε ισχύ τον Απρίλιο για τουλάχιστον 60 ακόμη ημέρες.

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Ο Αραγτσί

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η χώρα του εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και την έναρξη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν.

Ο ίδιος έκανε λόγο σήμερα για «σημαντική πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εκφράζοντας ικανοποίηση για την αποδέσμευση κάποιων ιρανικών πόρων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψουν πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου, την προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο.

«Η ακαταπόνητη μεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έφερε σημαντικό πρόοδο ως προς τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο», ανέφερε ο Αραγτσί σε ανάρτησή του στο X, μετά το πέρας της πρώτης συνεδρίας των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων απαλλάσσονται από κυρώσεις, ο αποκλεισμός αίρεται, ορισμένοι παγωμένοι πόροι αποδεσμεύονται και ξεκινά μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης και ανάπτυξης του Ιράν», πρόσθεσε.

Νέες απειλές Τραμπ

Λίγο πριν την επίσημη έναρξη των συνομιλιών την Κυριακή, το Fox News μετέδωσε ότι ο Τραμπ δήλωσε πως ότι είπε στους Ιρανούς αξιωματούχους «δεν θα έχετε χώρα» αν προσπαθούσαν να κλείσουν ξανά τα στενά.

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης την απειλή που έχει διατυπώσει και το προηγούμενο διάστημα ότι οι ΗΠΑ θα αναλάμβαναν τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού και ενδεχομένως θα επέβαλαν δικό τους τέλος διέλευσης, σύμφωνα με το Fox News.

Διαφορετικές εκδοχές

Πηγές από τις ΗΠΑ και το Ιράν έδωσαν, πάντως, διαφορετικές εκδοχές για τις συζητήσεις που έγιναν στην Ελβετία, σύμφωνα με το Reuters.

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο μια καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι, αφού διατυπώθηκαν δημόσια απειλές από τον Τραμπ, η ιρανική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να επιστρέψει στην αίθουσα όπου διεξάγονταν οι συνομιλίες, αν και εξακολουθούσαν να ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω μεσολαβητών από το Πακιστάν και το Κατάρ.

Σύμφωνα με την πηγή του «Tasnim», οι Ιρανοί δήλωσαν ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά θέματα προϋποθέτει την εκπλήρωση άλλων όρων του Μνημονίου Συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αποδέσμευσης των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων και των αμερικανικών εξαιρέσεων που επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

«Οι Ιρανοί δεν έφυγαν ποτέ και βρίσκονται ακόμα εδώ, πραγματοποιώντας συναντήσεις και διαπραγματεύσεις μέχρι αργά τη νύχτα», δήλωσε στο Reuters ένας Αμερικανός διπλωμάτης που συμμετέχει στις συνομιλίες. «Συζητήσαμε, μεταξύ άλλων, για τα Στενά, τον Λίβανο, τα πυρηνικά ζητήματα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας».

Οι συζητήσεις υψηλού επιπέδου αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, ενώ το τεχνικό προσωπικό θα παραμείνει για να διεξαγάγει περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

«Αγκάθι» οι επιθέσεις Ισραήλ στον Λίβανο

Η συμφωνία προέβλεπε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει δολοφονικές επιθέσεις, ενώ η Χεζμπολάχ, σύμμαχος του Ιράν, πυροβολεί ισραηλινούς στόχους.

Το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν τήρησαν τη δέσμευσή τους να σταματήσουν τις μάχες στο Λίβανο, δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι είχε σταματήσει εκ νέου τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των στενών και ότι οι συνομιλίες της Κυριακής δεν θα κάλυπταν ουσιαστικά ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Στις συνομιλίες στην Ελβετία, όπου αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν συναντήθηκαν παρουσία μεσολαβητών από το Κατάρ, ο Βανς υποβάθμισε τον αντίκτυπο της βίας στο Λίβανο, αναφέροντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση της παύσης των εχθροπραξιών στην περιοχή. «Αυτά τα πράγματα είναι πάντα λίγο μπερδεμένα», περιορίστηκε να είπε.

Από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ απείλησε να ξαναρχίσει τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν συγκρατήσει τη Χεζμπολάχ: «Το Ιράν πρέπει να εμποδίσει αμέσως τους υψηλά αμειβόμενους ΠΡΟΞΕΝΟΥΣ του στο Λίβανο να προκαλούν προβλήματα», έγραψε ο Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα, αναφερόμενος προφανώς στη Χεζμπολάχ. «Αν δεν το κάνουν, θα χτυπήσουμε το Ιράν πολύ σκληρά ξανά, ακριβώς όπως κάναμε την περασμένη εβδομάδα, μόνο που θα είναι ακόμα πιο σκληρό!!!»
Ωστόσο, κυριολεκτικά την ίδια ώρα, ο Βανς δήλωνε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «μας ζήτησε να γυρίσουμε σελίδα για να μεταμορφώσουμε τη σχέση μας με τον λαό του Ιράν».

Σύμφωνα με το Reuters, αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε αργά την Κυριακή ότι οι συζητήσεις περιλάμβαναν «τη διευκρίνιση ορισμένων ασαφών μηνυμάτων από το Ιράν σχετικά με τα στενά και τη δημιουργία μηχανισμών αποφυγής συγκρούσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι το Στενό θα παραμείνει πλήρως ανοιχτό».

Το Ιράν εμμένει στην παράμετρο Λίβανος

Παρά την ανακοίνωση νέας εκεχειρίας στον Λίβανο την Παρασκευή, δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου ενδείξεις ότι οι συγκρούσεις τελείωσαν. Το Ιράν δήλωσε το Σάββατο ότι εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιθέσεων του Ισραήλ έκλεισε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ. Και, ενώ αμερικανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν ότι τα στενά είχαν κλείσει, τα διαθέσιμα δεδομένα ναυτιλίας έδειξαν άμεσο αντίκτυπο.

Πέντε πλοία διέπλευσαν τη κρίσιμη θαλάσσια δίοδο την Κυριακή, σημειώνοντας απότομη πτώση από τα 26 πλοία που είχαν εντοπιστεί την προηγούμενη ημέρα, όπως έδειξαν στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Kpler. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν πλοία που απενεργοποιούν τους πομποδέκτες τους κατά τη διάρκεια της πλεύσης τους στον Κόλπο.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε την Κυριακή, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, ότι δεν εκδίδονται νέες άδειες διέλευσης για πλοία μέχρι νεωτέρας.

Πάντως, η Κυριακή φάνηκε να είναι η πιο ήσυχη μέρα στο Λίβανο εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς αναφορές για σοβαρά επεισόδια βίας μέχρι το βράδυ, μετά από δύο ημέρες έντονων ισραηλινών επιθέσεων και πυρών από μαχητές της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών θέσεων.

Δημοσιογράφοι του Reuters που βρίσκονταν την Κυριακή στο νότιο Λίβανο παρατήρησαν μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις από την υπογραφή του μνημονίου, καθώς οι κάτοικοι επέστρεφαν στα σπίτια τους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης
AGRO

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Danone κατά Chobani και πόλεμος στο γιαούρτι για τις πρωτεΐνες
World

Ο πόλεμος του γιαουρτιού - Danone vs Chobani για μια... χούφτα πρωτεΐνες

Η Danone άσκησε αγωγή κατά της Chobani αυτή την εβδομάδα σχετικά με ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες

Δημήτρης Σταμούλης
Fed: Τι αποκαλύπτει η κουκκίδα που λείπει
World

Τι αποκάλυψε η κουκκίδα που έλειπε στη Fed

Τι δείχνει το dot plot και ποιο το μέλλον του υπό το νέο πρόεδρο της Fed, Κέβιν Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Πλούσιοι: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία και τη Βρετανία και έρχονται Ελλάδα
World

Οι πλούσιοι της Ευρώπης μετακομίζουν και «ψηφίζουν» Ελλάδα

Με ποια κριτήρια οι πλούσιοι επιλέγουν να μετακινηθούν μαζί με... τα λεφτά τους - Παγκόσμια αναδιάταξη δείχνει πρόσφατη μελέτη

Μελίνα Ζιάγκου
Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγησή τους «μέσα σε έναν μήνα»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χορήγηση συντάξεων «μέσα σε έναν μήνα»

Για τις συντάξεις προχωρά η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ισχορίς των παλαιών ασφαλισμένων

Κώστας Παπαδής
Mπλούμπεργκ: Οπλίζει το πράσινο λόμπι για την καταπολέμηση των πετρελαϊκών συμφερόντων
World

Ο Μπλούμπεργκ οπλίζει το πράσινο λόμπι - «Πόλεμος» κατά ορυκτών καυσίμων

Ο Μπλούμπεργκ θα προσφέρει 285 εκατ. δολ. για τη στήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ μέσω της άμεσης χρηματοδότησης βιομηχανικών ενώσεων,

Δημήτρης Σταμούλης
Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
World

Το «πράσινο» χρυσωρυχείο του Τραμπ

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

Νατάσα Σινιώρη
ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου
Economy

Τα μέτρα της ΔΕΘ και η προεκλογική εξίσωση του Μαξίμου

Το πακέτο μέτρων για την ΔΕΘ 2026, που πρέπει να φανεί στην τσέπη των Ελλήνων και να μην μπει στο μάτι των Βρυξελλών, εξετάζει ο πρωθυπουργός

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της Ελλάδας
Economy

Ανάπτυξη με «πήλινα πόδια»; – Οι αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας

Η επιβράδυνση της κατανάλωσης, η εξάρτηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και η υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας

Γιάννης Αγουρίδης
Περισσότερα από Κόσμος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

ΗΠΑ – Ιράν: Κατέληξαν σε «οδικό χάρτη» για οριστική συμφωνία κατά τις συζητήσεις στην Ελβετία
Κόσμος

Σε «οδικό χάρτη» για οριστική συμφωνία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν

Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις υψηλού επιπέδου πραγματοποιήθηκαν μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία - Τι έγινε γνωστό

Μελίνα Ζιάγκου
Κολομβία: Ο Ρούμπιο σπεύδει να συγχαρεί τον νέο ακροδεξιό πρόεδρο της χώρας
Κόσμος

Κολομβία: Ο Ρούμπιο σπεύδει να συγχαρεί τον νέο ακροδεξιό πρόεδρο της χώρας

Ο Μάρκο Ρούμπιο τηλεφώνησε για να συχγαρεί τον εκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο της Κολομβίας, στον οποίο είχε εκφράσει νωρίτερα την «υποστήριξή» του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ρωσία: Γιατί η πολεμική μηχανή του Πούτιν δυσκολεύεται στην εποχή των drones
Κόσμος

Γιατί η πολεμική μηχανή του Πούτιν δυσκολεύεται στην εποχή των drones

Η Ρωσία έχει χάσει περισσότερους άνδρες στο πεδίο της μάχης από όσους μπορεί να στρατολογήσει

Χεζμπολάχ: Αδύνατον να παραμείνουν στον νότιο Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις
Κόσμος

Χεζμπολάχ: Αδύνατον να παραμείνουν στον νότιο Λίβανο οι ισραηλινές δυνάμεις

Επιμένει η Χεζμπολάχ – ΟΗΕ για Λίβανο: Για πρώτη φορά από τις 2 Μαρτίου δεν καταγράφηκαν επιθέσεις των IDF την Κυριακή

Τραμπ: Παρουσιάζει το νέο Air Force One – «Ένα ιπτάμενος Λευκός Οίκος»
Κόσμος

Καμάρι Τραμπ για τον νέο «ιπτάμενο Λευκό Οίκο» - Το δώρο του Κατάρ

Το νέο Air Force One μετατράπηκε σε έναν ιπτάμενο Λευκό Οίκο με ένα επίπεδο πολυτέλειας που κανείς δεν έχει ξαναδεί, σύμφωνα με τον Τραμπ

Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί
Κόσμος

Τραμπ: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ έκανε ανάρτηση για την πιθανή παραίτηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ

Latest News
ΠΟΜΙΔΑ: Πλέγμα 5 μέτρων για να αυξηθεί η προσφορά ακινήτων
Ακίνητα

Τι προτείνει η ΠΟΜΙΔΑ για να ανοίξουνη κλειστά διαμερίσματα

Σε μάστιγμα έχει εξελιχθεί η έλλειψη προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, με τα ενοίκια για όσα διατίθενται να μην πέφτουν από τα δυσθεώρητα ύψη στα οποία έχουν φτάσει τα τελευταία χρόνια. Το τελευταίο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα αποσκοπεί στο να «πέσουν» στην αγορά περίπου 20.000 κατοικίες, ωστόσο η ζήτηση είναι […]

OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης
Τα νέα της αγοράς

Lidl House Athens: Όταν η τροφή παύει να είναι απλώς «ράφι» και γίνεται βιωματική γιορτή στην καρδιά της πόλης

Τι φέρνει το Lidl House Athens, ο πρωτοποριακός χώρος 670 τ.μ. στην εμβληματική Στοά Αρσακείου

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Φρούτα και Λαχανικά: Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης
AGRO

Ιδρύθηκε Σύνδεσμος Επιχειρήσεων συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων και λαχανικών

Στόχος του Συνδέσμου η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας για τα ελληνικά φρούτα και λαχανικά

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [Μέρος 10ο]
Experts

Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Γιώργος Α. Κορομηλάς
Πολεοδομίες: 5.305 καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 15.394 στον Συνήγορο του Πολίτη το 2024 [πίνακες]
Ακίνητα

Κύμα καταγγελιών για πολεοδομίες - Τα κενά [πίνακες]

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της BluPeak Estate Analytics για τις πολεοδομίες - Οι καθυστερήσεις και οι υποχρεώσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Απλοποίηση χορήγησης φοροαπαλλαγής λόγω μετοικεσίας

Η επικαιροποίηση των οδηγιών στοχεύει στην πλήρη εναρμόνιση της διοίκησης με τις ανάγκες των πολιτών που επαναπατρίζονται

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές
Economy

Παπαθανάσης: Σε πληγέντες δήμους 142,969 εκατ. ευρώ για φυσικές καταστροφές

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα

Κίνα: Αντίποινα με νέους περιορισμούς σε αμερικανικές εταιρείες για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου
World

Αντίποινα από την Κίνα για τη «μαύρη λίστα» του Πενταγώνου

Τη Δευτέρα, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ενέταξε 10 αμερικανικές βιομηχανίες στη λίστα ελέγχου εξαγωγών του

Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο
Markets

Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ο χρυσός τη Δευτέρα ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση., με του traders να παραμένουν νευρικοί μετά της δηλώσεις Τραμπ και Τεχεράνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πανελλαδικές 2026: Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού
Κοινωνία

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος – Συμβουλές πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού

Πώς ορίζεται η επιτυχία; Τι λέει ο Γεώργιος Δουκίδης, ομότιμος καθηγητής του ΟΠΑ, λίγο πριν βγουν οι βαθμολογίες για τις Πανελλαδικές 2026

Αλλαγή ώρας: Ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ των χωρών μελών της ΕΕ
Κόσμος

Συζητούν πάλι για κατάργηση της αλλαγής ώρας στην ΕΕ

Η πρωτοβουλία έρχεται να αναζωπυρώσει μια ιστορία που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες, αλλά «πάγωσε» σε μεμονωμένα εθνικά «αγκάθια» και στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία

Τζίνα Μοσχολιού
Πετρέλαιο: Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία
Commodities

Κάτω από τα 80 δολ. το Brent μετά τις ανακοινώσεις στην Ελβετία

Πτώση σημείωσαν τη Δευτέρα οι τιμές του πετρελαίου, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία, όταν η Τεχεράνη δήλωσε ότι εξασφάλισε εξαιρέσεις για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, με αποτέλεσμα να μετριαστούν οι ανησυχίες για έλλειψη προσφοράς στις παγκόσμιες αγορές. Το Brent υποχώρησε κατά 1,53 δολάρια, ή 1,90%, στα 79,04 δολάρια […]

ΑΑΔΕ: Πότε η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό φορολογείται – Τι πρέπει να προσέξετε
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πότε η μεταφορά σε κοινό λογαριασμό φορολογείται - Τα 5 SOS

Η ΑΑΔΕ εξαπολύει σαφάρι ελέγχων σε περισσότερες από 1.000 υποθέσεις μεταφοράς χρημάτων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies