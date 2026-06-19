Έλαμψε ο ΑΔΜΗΕ, ημέρα CrediaBank, στο momentum των ΑΜΚ και η ElvalHalcor, που το «πάει» η Εθνική, οι «σφραγίδες» του ΔΑΑ

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Είναι από τις φορές που μια ελεγχόμενη διόρθωση του ελληνικού χρηματιστηρίου φέρνει χαμόγελα στη Λ. Αθηνών.

Περί της χθεσινής συνεδρίασης ο λόγος, αλλά και η αιτία της θετικής διάθεσης δεν είναι μόνο τεχνικής υφής.

Το ταμπλό έδειξε ιδιαίτερη δυναμική, με μάχες να διεξάγονται σε πολλά μέτωπα.

Και εξηγώ…

Αρκετά χαρτοφυλάκια επέλεξαν να κατοχυρώσουν μέρος των σημαντικών κερδών του τελευταίου διαστήματος.

Άρα δεν μιλάμε για ουσιαστική αλλαγή τάσης.

Επίσης, η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν συγκρατημένη. Οι κινήσεις «χειρουργικές» και προσχεδιασμένες.

Μάρτυρας, του παραπάνω άλλωστε, το στοιχείο ότι από τον συνολικό τζίρο των 361 εκατ. ευρώ, τα 112 εκατ. ευρώ προήλθαν από προσυμφωνημένες συναλλαγές (πακέτα).

Πολύ στοχευμένα, ειδικά στους τίτλους που «παίζουν» για τους δείκτες του MSCI.

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Όλα τα βλέμματα στην CrediaBank

Μια ακόμη μάχη ήταν αυτή των short. Σήμερα έχουμε λήξη παραγώγων, αλλά και rebalancing.

Εκρηκτικός συνδυασμός, εάν αναλογιστεί κανείς και την αργία στις ΗΠΑ για την Juneteenth National Independence Day.

Να σας θυμίσω και την αγγλοσαξωνική νοοτροπία του hedging σε καιρούς με έντονη μεταβλητότητα, όπως αυτούς που διανύουμε;

Όλα αυτά έχουν ναρκοθετήσει το σημερινό ταμπλό, με τους short να τρέχουν να προλάβουν και τους long να υπερασπίζονται τα μέχρι τώρα δύσκολα κέρδη τους.

Διότι δεν πέρασαν και λίγα πολλές θέσεις στο τρίμηνο που προηγήθηκε.

Stay tune λοιπόν, με τον πρώτο λόγο φυσικά να τον έχει η CrediaBank, που περνά στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, αντικαθιστώντας τον Σαράντη, ενώ ταυτόχρονα εντάσσεται και σε δείκτες του οίκου Stoxx.

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Αναδείχθηκε η αξία

Η στήλη εκτιμά ότι δεν θα μπορούσε η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ και του Μ. Μανουσάκη να επιλέξει καλύτερο timing για την αύξηση κεφαλαίου.

Η σκυτάλη που έδωσε η ΔΕΗ ήταν από ευγενές μέταλλο, την πήρε ο ΑΔΜΗΕ και αρχίζει το δικό του «γύρο» από το 1 δισ. στην κεφαλαιοποίησή του.

Άλλωστε και η ΑΜΚ ήταν το πλατύσκαλο που οδηγεί πλέον τον ΑΔΜΗΕ σε άλλα επίπεδα, καθώς τα κεφάλαια κατευθύνονται σε ώριμα έργα στρατηγικής σημασίας, όπως οι διασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσων και Ελλάδας – Ιταλίας.

Η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή λοιπόν θα διπλασιαστεί έως το 2029, από περίπου 3,3 δισ. ευρώ σε σχεδόν 6 δισ. ευρώ.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 21% για τα EBITDA και 27% για τα καθαρά κέρδη την επόμενη τετραετία, ενώ παράλληλα δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερες μερισματικές διανομές προς τους μετόχους.

Αν το επενδυτικό πρόγραμμα των 6 δισ. ευρώ εξελιχθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό και οι ρυθμιζόμενες αποδόσεις παραμείνουν ευνοϊκές, αρκετοί θεωρούν ότι η σημερινή διαδικασία μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για μια νέα φάση ανατιμολόγησης της μετοχής από την αγορά.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Δεν είναι τυχαίο ότι η μετοχή του ΑΔΜΗΕ έχει αναρριχηθεί στα 4,4750 ευρώ πλέον, μετά και την μεγάλη υπερκάλυψη, κατά 14 φορές, του ζητούμενου ποσού.

Και μάλιστα με ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης αποτελεί και η συμμετοχή της Capital World Investors, του επενδυτικού βραχίονα της Capital Group, ως cornerstone investor με δέσμευση 70 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, οι υφιστάμενοι μέτοχοι που κατείχαν μετοχές κατά την ημερομηνία καταγραφής της 15ης Ιουνίου θα έχουν προνομιακή μεταχείριση, ώστε να διατηρήσουν τουλάχιστον το ποσοστό συμμετοχής τους μετά την ολοκλήρωση της αύξησης.

Η οριστική τιμή διάθεσης αναμένεται να ανακοινωθεί στις 18 ή 19 Ιουνίου, ενώ οι νέες μετοχές προγραμματίζεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 24 Ιουνίου.

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Στο momentum

Προφανώς αυτό το momentum είδε και η ElvalHalcor, η οποία συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση για τις 9 Ιουλίου, ζητώντας εξουσιοδότηση για την πραγματοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 250 εκατ. ευρώ μέσω fully marketed offering.

Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι η σχετική πρόταση προβλέπει και τη δυνατότητα κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο εισόδου νέων επενδυτών ή υλοποίησης μιας στοχευμένης κεφαλαιακής κίνησης.

Αναπτυξιακή η ΑΜΚ

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν μέρος του νέου επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας έως το 2030, συνολικού ύψους 455 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτυπώνει τη στρατηγική της διοίκησης να επενδύσει επιθετικά στην παραγωγή, την ανακύκλωση και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις και στους δύο βασικούς κλάδους δραστηριότητας του ομίλου, αλουμίνιο και χαλκό, με στόχο η παραγωγική δυναμικότητα να αυξηθεί στους 679 χιλ. τόνους για το αλουμίνιο και στους 303 χιλ. τόνους για τον χαλκό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε ο όμιλος να προσεγγίσει προσαρμοσμένο EBITDA της τάξης των 425-475 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου.

Με άλλα λόγια, η αύξηση κεφαλαίου δεν αφορά την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών, αλλά τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της ElvalHalcor, σε μια περίοδο που η ζήτηση για προϊόντα αλουμινίου και χαλκού υψηλής προστιθέμενης αξίας παραμένει ισχυρή.

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IPOgo

Δεν περνά απαρατήρητο, πάντως, ότι η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Euronext επιχειρεί να δώσει νέα ώθηση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές.

Η νέα πλατφόρμα IPOgo φιλοδοξεί να απλοποιήσει και να επιταχύνει τις εισαγωγές μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Euronext Growth, μειώνοντας το κόστος και τη γραφειοκρατία, ενώ παράλληλα διευρύνει τη συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών σε δημόσιες εγγραφές.

Σήμερα το Euronext Growth φιλοξενεί περισσότερες από 550 εισηγμένες εταιρείες με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 40 δισ. ευρώ, ενώ υποστηρίζεται από περισσότερους από 600 θεσμικούς επενδυτές σε 29 χώρες.

Η Euronext, μάλιστα, επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συμμετοχή των retail επενδυτών στις δημόσιες εγγραφές, ενώ δημιουργεί και μια πιο ομαλή «γέφυρα» για τη μετάβαση των εταιρειών από το Euronext Growth στις κύριες ρυθμιζόμενες αγορές.

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Η Εθνική στο κλαμπ των μεγάλων

Μπορεί να πέρασε στα «ψιλά», αλλά δεν μπορώ να μην σας μεταφέρω αυτό που συζητήθηκε στην αγορά.

Αναφέρομαι στη στρατηγική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με τη SAP και της ένταξής της στο διεθνές δίκτυο SAP Multi-Bank Connectivity (MBC).

Όπως εξηγούσαν στην στήλη παράγοντες της αγοράς, ουσιαστικά η Εθνική γίνεται μέλος ενός κλειστού «κλαμπ» κορυφαίων τραπεζών, όπως οι JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Citibank, Santander, BBVA, BNP Paribas και Deutsche Bank.

Και αν αναλογιστεί κανείς τις μεγάλες επενδύσεις που έχει κάνει η διοίκηση Μυλωνά στην τεχνολογική αναβάθμιση της τράπεζες, μάλλον καταλαβαίνει και ποια είναι η στρατηγική της.

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Η Chase κοιτάζει την Ευρώπη

Αν θεωρείτε την κίνηση της Εθνικής «ουδέτερη», να σας πω ότι ο ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά έχει ανέβει επίπεδο.

Διότι η JPMorgan σχεδιάζει να επεκτείνει τη ψηφιακή Chase σε τουλάχιστον πέντε ευρωπαϊκές χώρες έως το τέλος της δεκαετίας, έχοντας ήδη παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.

Και το ενδιαφέρον είναι στο μοντέλο που επιχειρεί να επιβάλει. Δηλαδή να συνδυάσει την ευελιξία μιας fintech με την ισχύ και την αξιοπιστία ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς στον κόσμο, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση τόσο στις παραδοσιακές ευρωπαϊκές τράπεζες όσο και στους καθαρά ψηφιακούς παίκτες.

Ίσως κάτι να ξέρει η ομάδα Μυλωνά…

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«Σφραγίδες»

Δύο σημαντικές «σφραγίδες» πιστοληπτικής αξιοπιστίας απέκτησε για πρώτη φορά ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Η Moody’s Ratings αξιολόγησε την εταιρεία με Baa1 και σταθερή προοπτική, ενώ η S&P Global Ratings με BBB+, επίσης με σταθερή προοπτική.

Οι αξιολογήσεις ενισχύουν το πιστωτικό προφίλ του ΔΑΑ και ανοίγουν ακόμη περισσότερο την πρόσβασή του στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές αναζητούν εκδότες με ισχυρά θεμελιώδη και προβλέψιμες ταμειακές ροές.