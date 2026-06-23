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Mailo’s: Το 20% περνάει στα χέρια της Halcyon – Τα σχέδια στο εξωτερικό

Μετά τη VG Holding, και η Halcyon Equity Partners αποφάσισε να επενδύσει στρατηγικά στη Mailo’s

Business 23.06.2026, 09:26
Upd: 10:00
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Mailo’s: Το 20% περνάει στα χέρια της Halcyon – Τα σχέδια στο εξωτερικό
Ο ιδρυτής και γενικός διευθυντής της Mailo’s, Νίκος Μουτσουρούφης
Γιώργος Μανέττας-Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

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Την απόφασή του να επενδύσει στη Mailo’s ΑΕ ανακοίνωσε το Halcyon Equity Partners S.C.A SICAR, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση σε ένα από τα ανερχόμενα concepts fast‑casual εστίασης, με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Λίβανο, και Καναδά.

Η συναλλαγή αυτή αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Halcyon να επενδύει σε ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και εξωστρέφεια, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της, «Invest in the Best of Greece».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Halcyon εξαγοράζει ποσοστό περί τα 20%, το οποίο θα αποκτήσει αναλογικά, τόσο από τον ιδρυτή και γενικό διευθυντή της Mailo’s, Νίκο Μουτσουρούφη, όσο και από το fund του Βλάση Γεωργάτου, VG Holding.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο κ. Γεωργάτος δεν αποεπενδύει από τη Mailo’s.

Οι επενδύσεις στη Mailo’s

Η Mailo’s ιδρύθηκε το 2019 και έχει καθιερωθεί στην ελληνική αγορά street food, προσφέροντας μακαρονάδες με φρέσκα ζυμαρικά, τα οποία παρασκευάζονται καθημερινά στα καταστήματα, μέσα από ένα σύγχρονο μοντέλο quick service restaurant.

Με ισχυρό αποτύπωμα και μια ευρέως αναγνωρίσιμη ταυτότητα, το brand έχει χτίσει πιστό κοινό και ξεκάθαρη δυναμική επέκτασης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,  με δίκτυο που αποτελείται σήμερα από 50 καταστήματα.

Η αναπτυξιακή πορεία της Mailo’s ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024 μέσω της στρατηγικής συμμετοχής της VG Holding, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι ο Βλάσσης Γεωργάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Γρηγόρης Α.Β.Ε.Ε. Η συνεργασία  αυτή προσέδωσε στη Mailo’s πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία, υποδομές και συνέργειες, επιταχύνοντας την ανάπτυξή της και ενισχύοντας την αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα.

Mailo's

Οι επόμενες κινήσεις

Με ένα franchise‑led μοντέλο και ευρεία καταναλωτική απήχηση, η Mailo’s εισέρχεται στη νέα της φάση ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας παρουσίας της και τη διεθνή της επέκταση.

Μετά το Λίβανο και την Κύπρο, η επιτυχία του πρώτου καταστήματος στον Καναδά επιτάχυνε τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας. Ήδη αναζητούνται δύο ακόμη σημεία στο Τορόντο, ενώ παράλληλα καταγράφονται προτάσεις από άλλες περιοχές του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως και στο Βερολίνο.

Η Halcyon θα συνεργαστεί στενά με τη διοικητική ομάδα για να επιταχύνει το πλάνο ανάπτυξης και να ενισχύσει περαιτέρω τις λειτουργίες και τη διακυβέρνηση της εταιρείας.

Ο ιδρυτής και CEO της Mailo’s, κ. Νίκος Μουτσουρούφης, δήλωσε: «Αυτό που ξεκίνησε ως μια τολμηρή ιδέα, να επαναπροσδιορίσουμε τα ζυμαρικά ως μια υψηλής αξίας καθημερινή εμπειρία street food, έχει εξελιχθεί σε ένα brand που ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή. Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners βασίζεται σε κοινή φιλοδοξία και καθαρό πλάνο. Με τη στήριξή τους, επιταχύνουμε την ανάπτυξη και φέρνουμε την εμπειρία Mailo’s σε περισσότερους καταναλωτές ανά τον κόσμο.»

Η Managing Partner του Halcyon Equity Partners, κα Ελένη Μπαθιανάκη, πρόσθεσε: «Η επένδυσή μας στη Mailo’s αντικατοπτρίζει την υποστήριξή μας σε εξαιρετικούς Έλληνες επιχειρηματίες που δημιουργούν πρωτοπόρα concepts με δυνατότητα διεθνούς επέκτασης. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την συνεργασία μας με την ιδρυτική ομάδα και τους μετόχους της Mailos για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης και την καθιέρωση της Mailo’s ως ενός κορυφαίου street food concept σε διεθνές επίπεδο» .

Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη των AXIA Ventures Group, Deloitte Greece, KBVL Law Firm, Lambadarios Law Firm και PwC Greece.

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