 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Retail Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Shopping"
}

Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία των διαδικτυακών πωλήσεων ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αγορών αγορών στην Κίνα

World 24.06.2026, 06:25
Σχολιάστε
Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Συνεχίστηκε τον Ιούνιο η επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών στην Κίνα, με την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικών αγορών της χώρας να μειώνεται απότομα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης αγορών «618» από τις 13 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, μια απότομη πτώση από την αύξηση 15,2% που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πέρυσι, δήλωσε η εταιρεία λιανικής Syntun, αναφέρει το CNBC.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τις ενδείξεις ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών παραμένουν ένα αδύναμο σημείο στην οικονομία της Κίνας, παρά τις ισχυρότερες επιδόσεις στις εξαγωγές και στους τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,6% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σηματοδοτώντας την πρώτη πτώση από τότε που η Κίνα βγήκε από τους περιορισμούς της πανδημίας το 2022.

«Η απόκλιση μεταξύ υψηλής τεχνολογίας/Τεχνητής Νοημοσύνης και ακινήτων/κατανάλωσης συνεχίζει να διευρύνεται τόσο στη βιομηχανική παραγωγή όσο και στα δεδομένα της κεφαλαιαγοράς», δήλωσε ο Χούι Σαν της Goldman Sachs σε σημείωμα τη Δευτέρα.

Η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψή της για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο στο 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από την προηγούμενη εκτίμηση 4,7%, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις προοπτικές για ολόκληρο το έτος στο 4,7%.

Το φεστιβάλ αγορών 618 προσέφερε μια από τις πιο πρόσφατες εικόνες της καταναλωτικής ζήτησης, με την αύξηση των δαπανών να παραμένει υποτονική παρά τις προωθητικές προσπάθειες των μεγάλων λιανοπωλητών.

Τα πρότυπα δαπανών αλλάζουν στην Κίνα

Η εκτίμηση της Syntun για 934 δισεκατομμύρια γιουάν (137,86 δισεκατομμύρια δολάρια) περιελάμβανε παραγγελίες «άμεσης» παράδοσης την ίδια ημέρα και ομαδικές αγορές.

Μεταξύ των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, η Tmall της Alibaba ηγήθηκε στις πωλήσεις, ακολουθούμενη από την JD.com και την Douyin της ByteDance, αλλά ο τομέας σημείωσε αύξηση πωλήσεων μόνο 0,9%, σύμφωνα με την έκθεση της Syntun.

Η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών ειδών ATRenew δήλωσε ότι οι πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 80% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, κατά την περίοδο αγορών του 618, υπογραμμίζοντας τη ζήτηση για προϊόντα χαμηλότερου κόστους.

Ο τομέας του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου της Κίνας έλαβε ώθηση πέρυσι από τις κρατικές επιδοτήσεις που ενθάρρυναν τους καταναλωτές να ανταλλάξουν παλαιότερα ηλεκτρονικά είδη με νεότερα μοντέλα.

Φέτος, τα πρότυπα δαπανών άλλαξαν. Αντί της αύξησης των πωλήσεων οικιακών συσκευών κατά 400% που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων φεστιβάλ αγορών του 618, η ζήτηση για υπηρεσίες καθαρισμού σπιτιού αυξήθηκε φέτος, δήλωσε στο CNBC ο Τζέικομπ Κουκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της WPIC, επικαλούμενος στοιχεία που αποκάλυψε το JD.com.

«Η μόδα τα πήγε καλά, τα συμπληρώματα lifestyle, ομορφιάς και υγείας τα πάνε επίσης πολύ, πολύ καλά. Έτσι, οι άνθρωποι φροντίζουν καλά τον εαυτό τους, δείχνουν όμορφοι και θέλουν να βγουν έξω και να γνωρίσουν τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Κουκ.

Σημείωσε επίσης μια αύξηση της ζήτησης για υλικό που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυξανόμενη χρήση εργαλείων AI από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, τα οποία έχουν ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους των εμπορικών σημάτων.

Ωστόσο, ο ευρύτερος οικονομικός αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει αβέβαιος.

«Η μετατόπιση θέσεων εργασίας που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει τα μακροοικονομικά εμπόδια και να καθυστερήσει, αν όχι να εκτροχιάσει, την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατανάλωσης των νοικοκυριών», δήλωσε ο Σαν της Goldman Sachs.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές
Κίνα: Οφέλη απο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
World

Πως η Κίνα κερδίζει απο την αύξηση του ενεργειακού κόστους
Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai
World

Stop στην ανάπτυξη ηλεκτρικού Qashqai από τη Nissan
Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
World

Ασθενέστερη ανάπτυξη στη λιανική της Κίνας
ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας
World

Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών των ΗΠΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Πολεοδομίες: Το σχέδιο μεταφοράς στο Κτηματολόγιο και οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Μάχη για τις πολεοδομίες: Οι Δήμοι απέναντι στο νέο μοντέλο

Με ορίζοντα το 2027 και χρηματοδότηση 6,2 εκατ. ευρώ το ΥΠΕΝ δρομολογεί να μεταφέρει τις πολεοδομίες από τους δήμους στο Κτηματολόγιο

Μάχη Τράτσα
Ελληνικές τράπεζες: Σε ποια σημεία είναι πρωταθλήτριες Ευρώπης
Τράπεζες

ΕΚΤ: Που κερδίζουν «χρυσό» οι ελληνικές τράπεζες

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις ελληνικές τράπεζες και την σύγκρισή τους με τις ευρωπαϊκές - Που υπερτερούν

Αγης Μάρκου
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις και ελληνική βιομηχανία να έρθουν πιο κοντά
Business

Παρέμβαση Μυτιληναίου για την ελληνική αμυντική βιομηχανία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατέθεσε πρόταση για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας - Εγκαίνια της 4ης μονάδας του αμυντικού hub της Metlen στο Βόλο

Χρήστος Κολώνας
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος της γειτονιάς – Πώς τα… μπακάλικα αλλάζουν τον χάρτη του λιανεμπορίου
Τρόφιμα – ποτά

Ο πόλεμος της γειτονιάς - Ποιοι κερδίζουν από τα μαγαζιά... ευκολίας

Τα μικρά καταστήματα εξελίσσονται στο πιο δυναμικό τμήμα της αγοράς των σούπερ μάρκετ – Οι επενδύσεις από την ΑΒ Βασιλόπουλος και τον Μασούτη έως τα My Market

Δημήτρης Χαροντάκης
Περισσότερα από World
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Κίνα: Οφέλη απο την αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες
World

Πως η Κίνα κερδίζει απο την αύξηση του ενεργειακού κόστους

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Αφρική αυξήθηκαν σε περίπου 25.000 μονάδες το 2025 από 4.000 το 2023, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Nissan: Stop στην ανάπτυξη του ηλεκτρικού Qashqai
World

Stop στην ανάπτυξη ηλεκτρικού Qashqai από τη Nissan

Σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους η Nissan αποφάσισε να σταματήσει την πλήρως ηλεκτρική έκδοση του δημοφιλέστερου μοντέλου της

Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο
World

Ασθενέστερη ανάπτυξη στη λιανική της Κίνας

Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία των διαδικτυακών πωλήσεων ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αγορών αγορών στην Κίνα

ΗΠΑ: Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών της Καλιφόρνιας
World

Κερδισμένοι από τον πόλεμο στο Ιράν οι καλλιεργητές φιστικιών των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα

Tesla: Αντιμετωπίζει ομοσπονδιακή έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο
World

Η Tesla υπό έρευνα για θανατηφόρο τροχαίο

Ο οδηγός του Tesla είπε στους αξιωματούχους ότι χρησιμοποιούσε σύστημα υποβοήθησης οδηγού όταν το αυτοκίνητό του χτύπησε σε σπίτι στην περιοχή του Χιούστον, σκοτώνοντας μια γυναίκα

Βολφράμιο: Η επέκταση ορυχείου στο Βιετνάμ θα μπορούσε να παρέχει επιπλέον 115 εκατ. τόνους
World

Επιπλέον 115 εκ. τόνοι βολφραμίου από Βιετνάμ

Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε βολφράμιο σε περισσότερους από 8.000 τόνους για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση

Latest News
Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»
Μεταφορές

Συγκοινωνίες: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στη «μεταφορική φτώχεια»

Η «αναγκαστική ιδιοκτησία αυτοκινήτου», τα στοιχεία των φορέων και τα «αγκάθια» των μεγάλων έργων

Κώστας Ντελέζος
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών στο ΧΑ
Business

Πρεμιέρα σήμερα των νέων μετοχών της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στο ΧΑ

Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών σε ελληνική και διεθνή προσφορά

Ελληνικός Χρυσός: Η επένδυση των 3 δισ. δολαρίων που βάζει την Ελλάδα στον χάρτη του χαλκού
Business

H Eldorado Gold, το flagship project των Σκουριών και η επένδυση των 3 δισ.

Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 3 δισ. δολάρια, η Eldorado Gold μέσω της Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύει την Ελλάδα σε ανερχόμενη δύναμη στην παραγωγή χρυσού και χαλκού

Νατάσα Σινιώρη
TτΕ: Γιατί αυξήθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
Ομόλογα

Τι κρύβεται πίσω από την αύξηση των ελληνικών ομολόγων

H έκθεση της ΤτΕ εξετάζει τους παράγοντες που οδήγησαν ανοδικά μεν τις αποδόσεις αλλά όχι τόσο ψηλά όσο θα ήταν η εύλογη αντίδραση

Τζούλη Καλημέρη
Ελληνικές τράπεζες: Ολοταχώς για υψηλή κερδοφορία και το 2026
Τράπεζες

«Με το πόδι στο γκάζι» - Προς νέο ρεκόρ κερδοφορίας οι τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ τρίμηνο του 2026 είχαν καθαρά κέρδη 1,12 δισ. ευρώ

Αγης Μάρκου
Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα
Business

Τι ταμείο έκανε η Τερκενλής και το φλερτ με το εξωτερικό

Αυξημένο τζίρο, άνοδο σε κέρδη και σημαντική παρουσία σε αεροδρόμια κατέγραψε η Τερκενλής το 2025 - Τι μέρισμα προτείνει

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Metlen: Στόχος να χτίσει μέρος της «Ασπίδας του Αχιλλέα» στο Βόλο
Βιομηχανία

Η Metlen θέλει την «Ασπίδα του Αχιλλέα» στον Βόλο

O επόμενος στόχος για το αμυντικό hub της Metlen είναι η συμμετοχή στο μεγάλο αμυντικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ

Χρήστος Κολώνας
Αεροπορικά καύσιμα: Η παρέμβαση των ευρωπαϊκών διλυστηρίων έσωσε το καλοκαίρι
World

Πώς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια... έσωσαν το καλοκαίρι

Τα διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή προμηθεύουν συνήθως το 20% από τα αεροπορικά καύσιμα της Ευρώπης κατά την περίοδο αιχμής των ταξιδιών

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Συντάξεις: Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Η κοινωνική ασφάλιση δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα

Έρευνα γύρω από την ενίσχυση και την αναγκαιότητα της επαγγελματικής ασφάλισης σε σχέση και με τις συντάξεις

Κώστας Παπαδής
ΕΕ: Bλέπει… 6 δισ. λόγους για το 3ευρω στις online αγορές
World

Οι 6 δισ. λόγοι για το 3ευρώ στις online αγορές

Γιατι μπαίνει τέρμα οι εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΧΕΝΙΑ: Τα οφέλη από τη συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος 
Τρόφιμα – ποτά

Η ΧΕΝΙΑ, η ΑΒ και το νέο στοίχημα της ελιάς 

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΧΕΝΙΑ για το 2025 - Η συμφωνία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το βλέμμα στο εξωτερικό

Δημήτρης Χαροντάκης
Φοροδιαφυγή: Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες
Economy

Νέα κίνητρα σε πληρωμές με κάρτες - Τι ζητά η ΤτΕ

Στο μικροσκόπιο η φοροδιαφυγή στις συναλλαγές με μετρητά - Η πρόταση Στουρνάρα

Ανδρομάχη Παύλου
Η κρίση των κλειστών ακινήτων
Opinion

Η κρίση των κλειστών ακινήτων

Τελικά πόσα μπορούν να αξιοποιηθούν;

Ανδρομάχη Παύλου
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Τουρισμός

Νέα επένδυση 5 αστέρων στη Φολέγανδρο

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Λάμπρος Καραγεώργος
Κτηματολόγιο: Από την ανομία της δόμησης στην ψηφιακή τάξη – Ο νέος ψηφιακός ψηφιακός χάρτης της Ελλάδας
Ακίνητα

Από το Κτηματολόγιο στον «ψηφιακό εγκέφαλο» της χώρας

3,45 εκατ. ορφανά ακίνητα στη γκρίζα ζώνη της κτηματογράφησης - Ποιες είναι οι τελευταίες «μαύρες τρύπες» στον χωρικό σχεδιασμό της χώρας

Μάχη Τράτσα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies