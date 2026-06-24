Κίνα: Επιβράδυνση καταναλωτικών δαπανών και τον Ιούνιο

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Συνεχίστηκε τον Ιούνιο η επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών στην Κίνα, με την ανάπτυξη κατά τη διάρκεια ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ ηλεκτρονικών αγορών της χώρας να μειώνεται απότομα σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Οι συνολικές διαδικτυακές πωλήσεις κατά τη διάρκεια της ετήσιας εκδήλωσης αγορών «618» από τις 13 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, μια απότομη πτώση από την αύξηση 15,2% που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πέρυσι, δήλωσε η εταιρεία λιανικής Syntun, αναφέρει το CNBC.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύουν τις ενδείξεις ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών παραμένουν ένα αδύναμο σημείο στην οικονομία της Κίνας, παρά τις ισχυρότερες επιδόσεις στις εξαγωγές και στους τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία.

Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,6% τον Μάιο σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σηματοδοτώντας την πρώτη πτώση από τότε που η Κίνα βγήκε από τους περιορισμούς της πανδημίας το 2022.

«Η απόκλιση μεταξύ υψηλής τεχνολογίας/Τεχνητής Νοημοσύνης και ακινήτων/κατανάλωσης συνεχίζει να διευρύνεται τόσο στη βιομηχανική παραγωγή όσο και στα δεδομένα της κεφαλαιαγοράς», δήλωσε ο Χούι Σαν της Goldman Sachs σε σημείωμα τη Δευτέρα.

Η εταιρεία μείωσε την πρόβλεψή της για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο στο 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από την προηγούμενη εκτίμηση 4,7%, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις προοπτικές για ολόκληρο το έτος στο 4,7%.

Το φεστιβάλ αγορών 618 προσέφερε μια από τις πιο πρόσφατες εικόνες της καταναλωτικής ζήτησης, με την αύξηση των δαπανών να παραμένει υποτονική παρά τις προωθητικές προσπάθειες των μεγάλων λιανοπωλητών.

Τα πρότυπα δαπανών αλλάζουν στην Κίνα

Η εκτίμηση της Syntun για 934 δισεκατομμύρια γιουάν (137,86 δισεκατομμύρια δολάρια) περιελάμβανε παραγγελίες «άμεσης» παράδοσης την ίδια ημέρα και ομαδικές αγορές.

Μεταξύ των πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου, η Tmall της Alibaba ηγήθηκε στις πωλήσεις, ακολουθούμενη από την JD.com και την Douyin της ByteDance, αλλά ο τομέας σημείωσε αύξηση πωλήσεων μόνο 0,9%, σύμφωνα με την έκθεση της Syntun.

Η πλατφόρμα μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών ειδών ATRenew δήλωσε ότι οι πωλήσεις μεταχειρισμένων προϊόντων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 80% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, κατά την περίοδο αγορών του 618, υπογραμμίζοντας τη ζήτηση για προϊόντα χαμηλότερου κόστους.

Ο τομέας του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου της Κίνας έλαβε ώθηση πέρυσι από τις κρατικές επιδοτήσεις που ενθάρρυναν τους καταναλωτές να ανταλλάξουν παλαιότερα ηλεκτρονικά είδη με νεότερα μοντέλα.

Φέτος, τα πρότυπα δαπανών άλλαξαν. Αντί της αύξησης των πωλήσεων οικιακών συσκευών κατά 400% που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων φεστιβάλ αγορών του 618, η ζήτηση για υπηρεσίες καθαρισμού σπιτιού αυξήθηκε φέτος, δήλωσε στο CNBC ο Τζέικομπ Κουκ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της WPIC, επικαλούμενος στοιχεία που αποκάλυψε το JD.com.

«Η μόδα τα πήγε καλά, τα συμπληρώματα lifestyle, ομορφιάς και υγείας τα πάνε επίσης πολύ, πολύ καλά. Έτσι, οι άνθρωποι φροντίζουν καλά τον εαυτό τους, δείχνουν όμορφοι και θέλουν να βγουν έξω και να γνωρίσουν τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Κουκ.

Σημείωσε επίσης μια αύξηση της ζήτησης για υλικό που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυξανόμενη χρήση εργαλείων AI από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, τα οποία έχουν ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους των εμπορικών σημάτων.

Ωστόσο, ο ευρύτερος οικονομικός αντίκτυπος της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει αβέβαιος.

«Η μετατόπιση θέσεων εργασίας που σχετίζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να ενισχύσει τα μακροοικονομικά εμπόδια και να καθυστερήσει, αν όχι να εκτροχιάσει, την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων και της κατανάλωσης των νοικοκυριών», δήλωσε ο Σαν της Goldman Sachs.