Κίνα: Κατασκευάζει δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία

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Δεύτερο τερματικό σταθμό εισαγωγής για τη διακίνηση φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου από το ρωσικό έργο Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, προετοιμάζει η Κίνα .

Ο νεόκτιστος τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Longkou στην επαρχία Shandong της ανατολικής Κίνας, ο οποίος λειτουργεί από τον κρατικό γίγαντα αγωγών PipeChina, προετοιμάζεται να παραλάβει φορτία από το Arctic LNG 2, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Με τον τρόπο αυτό θα επεκτείνει τις δυνατότητες της που μέχρι στιγμής βασίζεται σε μία μόνο εγκατάσταση.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει σωτηρία για το έργο αξίας 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις, καθώς και για τη Μόσχα, της οποίας οι εξαγωγές φυσικού αερίου έχουν πληγεί από την απόφαση της Ευρώπης να σταματήσει τις αγορές και ο πετρελαϊκός τομέας της οποίας αντιμετωπίζει πιέσεις από τις επιθέσεις της Ουκρανίας.

Ένας δεύτερος τερματικός σταθμός εισαγωγής θα επέτρεπε στην Κίνα να δέχεται μεγαλύτερους όγκους ρωσικού Υγροποιημενου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που υπόκειται σε κυρώσεις, ενώ θα παρείχε στο Arctic LNG 2 —το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παράγει 19,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως— μια επιπλέον διέξοδο εξαγωγής.

Η Κίνα, ο μόνος γνωστός αγοραστής φορτίων του Arctic LNG 2 που υπόκεινται σε κυρώσεις, έχει μέχρι στιγμής παραλάβει αποστολές μέσω του τερματικού σταθμού της PipeChina στο Beihai της Γκουανγκξί. Η εν λόγω εγκατάσταση παρέλαβε την πρώτη παράδοση του έργου σε έναν αγοραστή τον Αύγουστο του 2025, με το δεξαμενόπλοιο Arctic Mulan.

Από τότε, το Μπεϊχάι έχει παραλάβει 41 φορτία, ή 2,6 εκατομμύρια τόνους, ΥΦΑ από το Arctic LNG 2 —πολλά από τα οποία μέσω δύο πλωτών μονάδων αποθήκευσης στη Ρωσία— σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και εκτιμήσεις της Kpler. Έχει επίσης παραλάβει τρία φορτία ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό Portovaya της Ρωσίας, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις.

Η Κίνα συνεχίζει τις επενδυσεις

Η Κίνα χρειάζεται έναν επιπλέον τερματικό σταθμό για να απορροφήσει περισσότερα φορτία που υπόκεινται σε κυρώσεις, ανέφερε μία από τις πηγές. Όλοι αρνήθηκαν να κατονομαστεθούν, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο, αγόρασε 7,57 εκατομμύρια τόνους από τη Ρωσία πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων.

Το Longkou θεωρείται λογική επιλογή επειδή, όπως και το Beihai, λειτουργεί από την PipeChina και βρίσκεται πιο κοντά στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Koryak στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όπου αποθηκεύονται και επαναφορτώνονται τα φορτία του Arctic LNG 2, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας στέλεχος του κλάδου δήλωσε ότι το Longkou έχει ολοκληρώσει τη φάση της μηχανικής κατασκευής και αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από τον Οκτώβριο, εγκαίρως για την αιχμή της χειμερινής ζήτησης.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρώτης φάσης, ο τερματικός σταθμός του Λονγκκού στην παραθαλάσσια πόλη Γιαντάι διαθέτει ετήσια χωρητικότητα παραλαβής 5 εκατομμυρίων τόνων, σε σύγκριση με τα 6 εκατομμύρια τόνους του Μπεϊχάι.

Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της PipeChina στο Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, εξετάζεται επίσης ως πιθανός μελλοντικός σταθμός παραλαβής, ανέφερε μια τέταρτη πηγή.

Η Novatek έχει πρόσφατα εντείνει τις προσλήψεις στην Κίνα, ανέφερε μια ξεχωριστή πηγή.

Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η Novatek έχει μειώσει τις τιμές των φορτίων κατά 30% έως 40% από τον Αύγουστο του 2025, προκειμένου να προσελκύσει Κινέζους αγοραστές παρά τις κυρώσεις.