 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(18) "International News"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Κίνα: Κατασκευάζει δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία

Ο τερματικός σταθμός Longkou της PipeChina ετοιμάζεται για φορτία Arctic LNG 2 - Η Κίνα ελπίζει ότι θα είναι έτοιμος πριν τον Οκτώβριο

World 22.06.2026, 16:13
Σχολιάστε
Κίνα: Κατασκευάζει δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία
Εγκαταστάσεις της ρωσικής Novatek
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Δεύτερο τερματικό σταθμό εισαγωγής για τη διακίνηση φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου από το ρωσικό έργο Arctic LNG 2, το οποίο υπόκειται σε κυρώσεις, προετοιμάζει η Κίνα .

Ο νεόκτιστος τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Longkou στην επαρχία Shandong της ανατολικής Κίνας, ο οποίος λειτουργεί από τον κρατικό γίγαντα αγωγών PipeChina, προετοιμάζεται να παραλάβει φορτία από το Arctic LNG 2, ανέφεραν πηγές στο Reuters. Με τον τρόπο αυτό θα επεκτείνει τις δυνατότητες της που μέχρι στιγμής βασίζεται σε μία μόνο εγκατάσταση.

Η κίνηση αυτή θα αποτελέσει σωτηρία για το έργο αξίας 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις, καθώς και για τη Μόσχα, της οποίας οι εξαγωγές φυσικού αερίου έχουν πληγεί από την απόφαση της Ευρώπης να σταματήσει τις αγορές και ο πετρελαϊκός τομέας της οποίας αντιμετωπίζει πιέσεις από τις επιθέσεις της Ουκρανίας.

Ένας δεύτερος τερματικός σταθμός εισαγωγής θα επέτρεπε στην Κίνα να δέχεται μεγαλύτερους όγκους ρωσικού Υγροποιημενου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) που υπόκειται σε κυρώσεις, ενώ θα παρείχε στο Arctic LNG 2 —το οποίο έχει σχεδιαστεί για να παράγει 19,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως— μια επιπλέον διέξοδο εξαγωγής.

Η Κίνα, ο μόνος γνωστός αγοραστής φορτίων του Arctic LNG 2 που υπόκεινται σε κυρώσεις, έχει μέχρι στιγμής παραλάβει αποστολές μέσω του τερματικού σταθμού της PipeChina στο Beihai της Γκουανγκξί. Η εν λόγω εγκατάσταση παρέλαβε την πρώτη παράδοση του έργου σε έναν αγοραστή τον Αύγουστο του 2025, με το δεξαμενόπλοιο Arctic Mulan.

Από τότε, το Μπεϊχάι έχει παραλάβει 41 φορτία, ή 2,6 εκατομμύρια τόνους, ΥΦΑ από το Arctic LNG 2 —πολλά από τα οποία μέσω δύο πλωτών μονάδων αποθήκευσης στη Ρωσία— σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων και εκτιμήσεις της Kpler. Έχει επίσης παραλάβει τρία φορτία ΥΦΑ από τον τερματικό σταθμό Portovaya της Ρωσίας, ο οποίος υπόκειται σε κυρώσεις.

Η Κίνα συνεχίζει τις επενδυσεις

Η Κίνα χρειάζεται έναν επιπλέον τερματικό σταθμό για να απορροφήσει περισσότερα φορτία που υπόκεινται σε κυρώσεις, ανέφερε μία από τις πηγές. Όλοι αρνήθηκαν να κατονομαστεθούν, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης.
Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ΥΦΑ στον κόσμο, αγόρασε 7,57 εκατομμύρια τόνους από τη Ρωσία πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων.
Το Longkou θεωρείται λογική επιλογή επειδή, όπως και το Beihai, λειτουργεί από την PipeChina και βρίσκεται πιο κοντά στην πλωτή μονάδα αποθήκευσης Koryak στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, όπου αποθηκεύονται και επαναφορτώνονται τα φορτία του Arctic LNG 2, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας στέλεχος του κλάδου δήλωσε ότι το Longkou έχει ολοκληρώσει τη φάση της μηχανικής κατασκευής και αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από τον Οκτώβριο, εγκαίρως για την αιχμή της χειμερινής ζήτησης.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης πρώτης φάσης, ο τερματικός σταθμός του Λονγκκού στην παραθαλάσσια πόλη Γιαντάι διαθέτει ετήσια χωρητικότητα παραλαβής 5 εκατομμυρίων τόνων, σε σύγκριση με τα 6 εκατομμύρια τόνους του Μπεϊχάι.
Ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου της PipeChina στο Νταλιάν, στη βορειοανατολική Κίνα, εξετάζεται επίσης ως πιθανός μελλοντικός σταθμός παραλαβής, ανέφερε μια τέταρτη πηγή.

Η Novatek έχει πρόσφατα εντείνει τις προσλήψεις στην Κίνα, ανέφερε μια ξεχωριστή πηγή.
Το Reuters ανέφερε πέρυσι ότι η Novatek έχει μειώσει τις τιμές των φορτίων κατά 30% έως 40% από τον Αύγουστο του 2025, προκειμένου να προσελκύσει Κινέζους αγοραστές παρά τις κυρώσεις.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία
World

Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει πόσο φόρο πληρώνει
Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών
World

Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για τον αντικαταστάτη της Ριβς
Gazprom: Βουτιά μετοχής κάτω από 100 ρούβλια, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009
World

Κάτω από τα 100 ρούβλια η μετοχή της Gazprom - Χαμηλό 17 ετών
UPS: Επενδύει 48 εκατ. δολάρια σε εγκαταστάσεις ψύξης για logistics φαρμάκων
World

UPS: Επενδύει 48 εκατ. δολάρια σε εγκαταστάσεις ψύξης για logistics φαρμάκων
Κατάρ: Μοιραία επανεκκίνηση γιγάντιας εγκατάστασης LNG – Πολλοί τραυματίες και αγνοούμενη μετά από έκρηξη
World

Έκρηξη σε γιγάντια εγκατάσταση LNG του Κατάρ - 18 αγνοούμενοι
Κίνα: Κατασκευάζει δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία
World

Δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία ετοιμάζει η Κίνα

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ
Business

Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ

Η Berenberg διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen - Τιμή-στόχος τα 55 ευρώ και προσδοκίες για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής

Αλεξάνδρα Τόμπρα
OK! Anytime Markets: Αύξηση τζίρου κατά 3,34% το 2025
Business

Έδαφος κερδίζει η OK! Anytime Markets - Αύξηση τζίρου κατά 3,34%

Το 2025 η OK! Anytime Markets επέκτεινε το δίκτυό της εκτός Αττικής, φτάνοντας πλέον τα 51 σημεία

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γιώργος Στάσσης: «Δεσμευόμαστε να ξεκλειδώνουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης»
Business

Δέσμευση Στάσση για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης, πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, τόνισε ότι ο Όμιλος έχει εξελιχθεί σε περιφερειακό παίκτη - Πράσινο από τη ΓΣ για μέρισμα 0,60 ευρώ/μετοχή

Χρήστος Κολώνας
Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών
World
Upd: 14:53

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο θρύλος της Fed

Ο Άλαν Γρίνσπαν διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για 19 χρόνια

Τζούλη Καλημέρη
Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Τουρισμός

Η... μετάλλαξη του τουρίστα - Τι ζητά

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας - Ποιους αφορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Περισσότερα από World
Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία
World

Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει πόσο φόρο πληρώνει

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι o Κάρολος με την κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της «σαφήνειας και της προσβασιμότητας» των οικονομικών της μοναρχίας

Gazprom: Βουτιά μετοχής κάτω από 100 ρούβλια, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009
World

Κάτω από τα 100 ρούβλια η μετοχή της Gazprom - Χαμηλό 17 ετών

Η μετοχή της Gazprom έχει πληγεί από διάφορους «αντίθετους ανέμους»

UPS: Επενδύει 48 εκατ. δολάρια σε εγκαταστάσεις ψύξης για logistics φαρμάκων
World

UPS: Επενδύει 48 εκατ. δολάρια σε εγκαταστάσεις ψύξης για logistics φαρμάκων

Κορυφαία προτεραιότητα για την UPS ο κλάδος υγειονομικής περίθαλψης

Κατάρ: Μοιραία επανεκκίνηση γιγάντιας εγκατάστασης LNG – Πολλοί τραυματίες και αγνοούμενη μετά από έκρηξη
World

Έκρηξη σε γιγάντια εγκατάσταση LNG του Κατάρ - 18 αγνοούμενοι

Οι αρχές του Κατάρ δήλωσαν ότι ένα «τεχνικό ατύχημα» σημειώθηκε στην τοπική εγκατάσταση εφοδιασμού φυσικού αερίου Barzan

Κίνα: Κατασκευάζει δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία
World

Δεύτερο τερματικό LNG για ρωσικά φορτία ετοιμάζει η Κίνα

Ο τερματικός σταθμός Longkou της PipeChina ετοιμάζεται για φορτία Arctic LNG 2 - Η Κίνα ελπίζει ότι θα είναι έτοιμος πριν τον Οκτώβριο

Καναδάς: Η αύξηση των τιμών της βενζίνης τροφοδότησαν τον πληθωρισμό
World

Καναδάς: Η αύξηση των τιμών της βενζίνης τροφοδότησαν τον πληθωρισμό

Στο 3,2% ανήλθε ο πληθωρισμός τον Μάιο στον Καναδά

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών
World
Upd: 14:53

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο θρύλος της Fed

Ο Άλαν Γρίνσπαν διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για 19 χρόνια

Τζούλη Καλημέρη
Latest News
Κώτσηρας: Στόχος η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό
Μεταφορές

Κώτσηρας: Στόχος η αναβάθμιση του δικτύου του Μετρό

Το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και το Κέντρο Ελέγχου και Ασφάλειας της ΣΤΑΣΥ, επισκέφθηκε ο Γιώργος Κώτσηρας

Ελληνικές τράπεζες: Ισχυρές οι προοπτικές, λέει η Pireus Sec. – Alpha και Eurobank οι κορυφαίες επιλογές
Τράπεζες

Ισχυρές προοπτικές για τις τράπεζες - Top pick Alpha και Eurobank

Τι αναφέρει η Piraeus Securities για τις ελληνικές τράπεζες και την πορεία της κερδοφορίας για το 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κάρολος: Ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που θα αποκαλύψει τι πληρώνει στην εφορία
World

Ο βασιλιάς Κάρολος θα αποκαλύψει πόσο φόρο πληρώνει

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αναφέρει ότι o Κάρολος με την κίνηση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της «σαφήνειας και της προσβασιμότητας» των οικονομικών της μοναρχίας

Υπερταμείο: Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας
Μεταφορές

Υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας

Το αρχικό τίμημα ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ και οι προβλεπόμενες επενδύσεις σε 125 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Υπερταμείο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita
Τρόφιμα – ποτά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο νέος Brand Ambassador της Amita

Η Amita και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρουσιάσουν μία νέα, δυναμική 360ο επικοινωνιακή καμπάνια

Ολυμπιακός: Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο «Γ. Καραϊσκάκης»
Business of Sport

Εγκρίθηκαν τα σχέδια για το νέο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης»

Εγκρίθηκε ομόφωνα απο το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά η πρόταση του Ολυμπιακού - Το νέο γήπεδο θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας: Επεκτείνει τη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Τράπεζες

Νέα δανειακή συμφωνία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας με τη CEB

Με τη νέα χρηματοδότηση, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης ενισχύουν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις στην περιοχή της Θεσσαλίας

Cenergy: Καλύφθηκε το placement του 3%
Business
Upd: 19:54

Καλύφθηκε το placement του 3% της Cenergy

Η συναλλαγή είναι εξ ολοκλήρου δευτερογενής, γεγονός που σημαίνει ότι η Cenergy δεν θα αντλήσει νέα κεφάλαια ούτε θα έχει έσοδα από τη διάθεση των μετοχών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Θετικές οι αγορές – Στο «κόκκινο» ο CAC 40
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Θετικές οι ευρωαγορές - Στο «κόκκινο» ο CAC 40

Η εστίαση σήμερα ήταν στο Λονδίνο, με τις αγορές να υποδέχονται την επίσημη ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Βρετανία: Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για το υπουργείο Οικονομικών
World

Η αγορά ομολόγων κάνει σενάρια για τον αντικαταστάτη της Ριβς

Η αγορά ομολόγων εξετάζει τους υποψήφιους για την θέση του υπουργού Οικονομικών μετά την παραίτηση Στάρμερ

«Ξεκινώ επιχειρηματικά»: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Business

Ποιοι επιδοτούνται για ίδρυση νέων επιχειρήσεων

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένας νέος πτυχιούχος στο πρόγραμμα «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Bρετανία: Προς αναζήτηση του έβδομου πρωθυπουργού σε 10 χρόνια
Κόσμος

H Bρετανία αναζητά τον έβδομο πρωθυπουργό σε 10 χρόνια

Ο Στάρμερ παραιτείται από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και ανοίγει τον δρόμο για την αναμέτρηση για την ανάδειξη νέου πρωθυπουργού στη Βρετανία

Δημήτρης Σταμούλης
Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης
Κοινωνία

Πέθανε ο επιχειρηματίας Γιώργος Κ. Σαραφίδης

Ο Γιώργος Κ. Σαραφίδης συνέβαλλε στην δημιουργία και ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων «Παρουσίαση», «Cook-Shop» και «Bag Stories»

Ναντέλα (Microsoft): Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους γίγαντες της AI να καταβροχθίσουν την οικονομία
Tεχνητή νοημοσύνη

Ο Ναντέλα της Microsoft επικρίνει τους γίγαντες της AI

Σε συνέντευξή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft ασκεί μια έντονη κριτική στην ισορροπία δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης και ζητά να κερδηθεί η έγκριση της κοινωνίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: Νέα γενική διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων

Η νέα διεύθυνση της ΑΑΔΕ αντικαθιστά τη μέχρι σήμερα γενική διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Κυριάκος Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο
Economy

Πιερρακάκης: Σε «Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο» μετονομάζεται το Υπερταμείο

Τι είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο Growthfund Investor Summit 2026

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies