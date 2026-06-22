Κίνα: Οι εισαγωγές χρυσού εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών

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Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο και πλέον ετών ανήλθαν τον Μάιο οι μηνιαίες εισαγωγές χρυσού, δείχνοντας ότι η όρεξη του μεγαλύτερου αγοραστή στον κόσμο για χρυσό παραμένει ανθεκτική καθώς οι τιμές βρίσκονται υπό πίεση.

Οι εισαγωγές ανήλθαν σε περίπου 163 τόνους τον περασμένο μήνα, το υψηλότερο από τον Μάρτιο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία των τελωνείων που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο. Οι όγκοι για τους πρώτους πέντε μήνες του 2026 ήταν περίπου 692 τόνοι, αυξημένοι κατά περίπου 76% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Κίνα θέλει χρυσό

Η ζήτηση από την Κίνα για φυσικές ράβδους χρυσού, καθώς και για μέταλλο που συνδέεται με προγράμματα συσσώρευσης χρυσού, υπήρξε ένας από τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στην απότομη άνοδο, δήλωσε ο Song Jiangzhen, ερευνητής στην Ακαδημία της Νότιας Αγοράς Χρυσού του Γκουάνγκτζου.

Τα προγράμματα συσσώρευσης αναφέρονται σε προϊόντα με χαμηλά εμπόδια εισόδου που επιτρέπουν στους επενδυτές να αγοράζουν χρυσό σταδιακά.

Οι τιμές του χρυσού έχουν υποχωρήσει κατά περίπου ένα τέταρτο από τα ιστορικά υψηλά που είχαν φτάσει τον Ιανουάριο, λόγω των φόβων για τον παγκόσμιο πληθωρισμό εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι έντονες αγορές από Κινέζους καταναλωτές ήταν βασικός καταλύτης για την φρενίτιδα του Ιανουαρίου και η εγχώρια ζήτηση έχει έκτοτε μετριαστεί – αλλά χωρίς σημαντική πτώση.

Η Κίνα άρχισε επίσης να εφαρμόζει ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης εισαγωγής χρυσού από την 1η Ιουνίου, με ορισμένες τράπεζες να αντιμετωπίζουν λιγότερους περιορισμούς. Ωστόσο, η αλλαγή μπορεί να ώθησε ορισμένες τράπεζες να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες ποσοστώσεις τους πριν από την έναρξη του νέου συστήματος, δήλωσε ο Σονγκ.