Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη

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Παρέμβαση υπέρ μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στη μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους, στην ενίσχυση της καινοτομίας και στη στρατηγική σημασία του τομέα των μετάλλων, πραγματοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νικόλας Φαραντούρης, μιλώντας στο European Metals Annual Conference στις Βρυξέλλες, έναν χρόνο μετά την υιοθέτηση του Steel and Metals Action Plan.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι η προσπάθεια ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας δεν μπορεί να αποδώσει πραγματική στρατηγική αυτονομία, αν δεν συνοδεύεται από ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία. «Χωρίς ευρωπαϊκά μέταλλα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα. Και χωρίς ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία, η στρατηγική αυτονομία θα παραμείνει ευχολόγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

🇪🇺 Η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης ξεκινά από την ευρωπαϊκή καινοτομία, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την εθνική βιομηχανία και τα ευρωπαϊκά μέταλλα, υποστήριξα σήμερα μιλώντας στο European Metals Annual Conference στις Βρυξέλλες, με θέμα την ανταγωνιστικότητα της… pic.twitter.com/43736BgxjS — Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) June 24, 2026

Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο

Ο κ. Φαραντούρης στάθηκε ιδιαίτερα στο ενεργειακό κόστος, το οποίο χαρακτήρισε καθοριστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Όπως είπε, η παραγωγή μετάλλων στην Ευρώπη, ειδικά των μη σιδηρούχων μετάλλων, συγκαταλέγεται στις πιο ενεργοβόρες βιομηχανικές δραστηριότητες παγκοσμίως.

Τόνισε ότι, όσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου δύο ή τρεις φορές υψηλότερες από εκείνες των διεθνών ανταγωνιστών τους, η παραγωγή θα συνεχίσει να μετακινείται εκτός Ευρώπης. «Όταν χάνουμε την παραγωγή, δεν χάνουμε μόνο εργοστάσια. Χάνουμε τεχνογνωσία, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και ολόκληρες αλυσίδες αξίας που είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακτηθούν», σημείωσε.

Θέσεις εργασίας και περιφερειακή ανάπτυξη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο ευρωβουλευτής στις ποιοτικές θέσεις εργασίας που, όπως είπε, χρειάζεται η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση και ανάπτυξη μιας σύγχρονης και καινοτόμου βιομηχανίας μπορεί να δημιουργήσει καλά αμειβόμενες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, με σημαντικό όφελος για τις περιφερειακές περιοχές.

Ο Νικόλας Φαραντούρης επεσήμανε ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς περισσότερες θέσεις εργασίας, αλλά θέσεις που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιό της. Όπως δήλωσε, αυτό αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση ώστε να παραμείνουν νέοι επιστήμονες και τεχνικοί στη χώρα.

Η βιομηχανία ως πυλώνας αυτονομίας

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ανέδειξε τη σύνδεση ανάμεσα στα ευρωπαϊκά μέταλλα και στη συνολικότερη οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της Ένωσης. Όπως σημείωσε, η εξασφάλιση ευρωπαϊκών μετάλλων για τις αμυντικές ανάγκες θα διευκολύνει και τη μετάβαση σε πιο ισχυρές ευρωπαϊκές βιομηχανικές αλυσίδες, από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τις ψηφιακές υποδομές.

«Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από το χυτήριο και τις τιμές ενέργειας. Αν πρέπει να καταφέρουμε να το πετύχουμε για την άμυνα, θα πρέπει να το πετύχουμε και για τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και όλης της κοινωνίας», τόνισε κλείνοντας.