Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

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Με το μυαλό στις εκλογές κινείται πια για τα καλά το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο ήδη οργανώνει μαζικές περιοδείες κυβερνητικών στελεχών, σε περιοχές που το κυβερνών κόμμα «πονάει», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει ουσιαστικά κηρύξει κανονικά την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ, για να μπορεί να αποφασίσει στο τέλος του καλοκαιριού, αν οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 (όπως επισήμως δηλώνει) ή αν θα ρίξει τη ζαριά των εκλογών το Φθινόπωρο, σενάριο που εξακολουθεί κανονικά να κρατάει στο τραπέζι.

Κυβερνητικά στελέχη με καλή γνώση του κυβερνητικού παρασκηνίου, σημειώνουν ότι ο πρωθυπουργός στα τέλη Αυγούστου θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του για τον χρόνο των εκλογών και να πει εκεί την απόφασή του, όποια και αν είναι τελικά αυτή.

Η 30η Αυγούστου

Μάλιστα κυκλώνουν τις 30 Αυγούστου, ως την απώτατη ημερομηνία, μέχρι την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να ανακοινώσει τις αποφάσεις του και να πει αν θα πάει ή δεν θα πάει σε πρόωρες εκλογές. Από τις 15 Αυγούστου και μετά -λένε- θα συζητιέται πλέον μόνο το θέμα του χρόνου των εκλογών και δεν θα κρατιέται το πράγμα για πολύ ακόμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι τελευταίες πληροφορίες του in από το κυβερνητικό παρασκήνιο λένε ότι, στην περίπτωση που τελικά ο πρωθυπουργός επιλέξει το σενάριο εκλογών το Φθινόπωρο, εσχάτως έχει αρχίσει να ενισχύεται το σενάριο για κάλπες τον Σεπτέμβριο, έναντι του Οκτωβρίου.

Το σενάριο του Σεπτεμβρίου

Το σκεπτικό αυτό, σύμφωνα με τα ίδια κυβερνητικά στελέχη λέει ότι εφόσον ο κ. Μητσοτάκης στο τέλος του καλοκαιριού καταλήξει σε κάλπες το Φθινόπωρο, τότε θα του είναι δύσκολο να αφήνει το θέμα των εκλογών να σέρνεται για πολύ και θα πρέπει να τις τοποθετήσει όσο νωρίτερα, μετά τη ΔΕΘ (που παραμένει κομβική για τον πρωθυπουργό ως σταθμός στο δρόμο προς τις κάλπες), θα του επιτρέπει ο σχεδιασμός του.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση του Σεπτεμβρίου ως πιθανή ημερομηνία εκλογών έχει έντονα παίξει η 27η Σεπτεμβρίου, ενώ εφόσον τελικά προκριθεί ο Οκτώβριος, ως πιθανή ημερομηνία έχει ακουστεί η 11η Οκτωβρίου.

Στη ζυγαριά και ο πόλεμος

Ταυτόχρονα στη ζυγαριά του Μαξίμου για το αν οι εκλογές θα γίνουν άνοιξη του 2027 ή Φθινόπωρο του 2026, μπαίνει πλέον και το θέμα της αποκλιμάκωσης του πολέμου στο Ιράν. Οι υπέρμαχοι του 2027 λένε ότι με την αποκλιμάκωση του πολέμου αρχίζει πλέον να απομακρύνεται το σενάριο ενός πολύ βαρέως οικονομικά χειμώνα και ως εκ τούτου να αποδυναμώνεται το επιχείρημα της προσφυγής σε πρόωρες κάλπες προκειμένου ο πρωθυπουργός να τον προλάβει.

Από την άλλη βέβαια οι υποστηρικτές των εκλογών το Φθινόπωρο, λένε ότι η αποκλιμάκωση του πολέμου ανοίγει τον δρόμο σε εκλογές τον Σεπτέμβριο γιατί έτσι αποδυναμώνεται το επιχείρημα ότι δε μπορείς να στήσεις κάλπες σε περιβάλλον τόσο μεγάλης διεθνούς αστάθειας.

Η λογική της μπλόφας

Και βέβαια υπάρχουν κι εκείνοι που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η συζήτηση για πρόωρες κάλπες το Φθινόπωρο να χρησιμοποιείται συνειδητά από τον πρωθυπουργό στη λογική της μπλόφας, αφενός με στόχο την άσκηση πίεσης σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων, προκειμένου να επισπεύδουν και επομένως να φανερώνουν νωρίτερα τον δικό τους σχεδιασμό και αφετέρου με στόχο να κρατάει σε προεκλογική εγρήγορση τα δικά του στελέχη εντός της ΝΔ, ούτως ώστε και να τα αποτρέπει από το να εκφράζουν δημοσίως τις εσωκομματικές διαφωνίες και τη δυσαρέσκειά τους, όπως κατά κανόνα συμβαίνει σε προεκλογικές περιόδους, όπου υπερισχύει ο κομματικός πατριωτισμός έναντι των εσωκομματικών διαφοροποιήσεων.

Ο φόβος του Σαμαρά

Σε κάθε περίπτωση, ήδη οι κυβερνητικές περιοδείες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με πρώτη περιοχή απόβασης των κυβερνητικών κλιμακίων την Πελοπόννησο, η επιλογή της οποίας μόνο τυχαία βέβαια δεν είναι, αφού εκεί διαθέτει ισχυρή δύναμη ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει ουσιαστικά προαναγγείλει και επισήμως τη δημιουργία του νέου του κόμματος, το οποίο εμφανίζεται να προετοιμάζει προσεκτικά στο παρασκήνιο, όπως και τον χρόνο, στον οποίο θα το ανακοινώσει.

Η επιλογή των προσώπων

Από κυβερνητικής πλευράς, η επιλογή των προσώπων που επιλέγονται να σταλούν ανά περιοχή γίνεται με πολιτικά και με άλλα κριτήρια. Για παράδειγμα στην πολύ δεξιά Λακωνία δεν είναι τυχαίο ότι επιστρατεύτηκε ο Μάκης Βορίδης (Δευτέρα 22/6 – Τρίτη 23/6), ενώ στην Κορινθία, όπου η κυβέρνηση έχει ανοιχτό έντονο αγροτικό μέτωπο, θα πάει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς (Παρασκευή 26/6).

Και στη Μεσσηνία που είναι η έδρα του Αντώνη Σαμαρά θα μεταβούν (Κυριακή 28/6) η Νίκη Κεραμέως (η οποία αναδείχτηκε επί Σαμαρά ως βουλευτής Επικρατείας τον Ιανουάριο του 2015), καθώς και ο νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης (ο οποίος έχει σκληρά δεξιά πολιτικά χαρακτηριστικά).

Σε αυτό το πλαίσιο επισκέπτονται ακόμα, την Αργολίδα οι Θάνος Πλεύρης, Θανάσης Καββαδάς και Άννα Καραμανλή (Τετάρτη 24/6) και η Λίνα Μενδώνη (Δευτέρα 29/6). Την Αρκαδία οι Κωστής Χατζηδάκης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης (Πέμπτη 25/6) και οι Όλγα Κεφαλογιάννη, Κώστας Κατσαφάδος και Νίκος Παπαθανάσης (Τετάρτη 24/6). Την Κορινθία η Όλγα Κεφαλογιάννη (Τετάρτη 24/6). Τη Λακωνία ο Κώστας Κατσαφάδος (Τετάρτη 24/6) και τη Μεσσηνία ο Χρίστος Δήμας (Παρασκευή 26/6).

Η οργή για τη διαχείριση στις πλημμύρες

Μετά την Πελοπόννησο έπεται η Θεσσαλία, μία περιοχή που επίσης πονάει η κυβέρνηση λόγω της διαχείρισής της απέναντι στις φυσικές καταστροφές από τις πλημμύρες, αλλά και λόγω των αντιδράσεων μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον, αναμένεται να μεταβούν στελέχη όπως οι Νίκος Δένδιας, Άδωνις Γεωργιάδης, Σοφία Ζαχαράκη, Παύλος Μαρινάκης, Γιάννης Βρούτσης κ.α.

Οι διαρροές στα δεξιά και το ρήγμα με Καραμανλή

Και από τα τέλη Αυγούστου, ενόψει ΔΕΘ, τα στελέχη της ΝΔ θα περιοδεύσουν στη βόρεια Ελλάδα, όπου θα κληθεί να συμμετάσχει το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης, σε μια περιοχή όπου είναι ακόμα μεγαλύτερες οι διαρροές ψηφοφόρων στα δεξιά της ΝΔ, ενώ δεσπόζει βέβαια και το βαθύ ρήγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή.

Πηγή: in.gr