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Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων εισάγεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή, τη μισθολογική διαφάνεια και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις

Εργασιακά – Ασφαλιστικά 24.06.2026, 08:19
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Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών
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Την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Ιουνίου, αρχίζει στην κοινοβουλευτική επιτροπή Κοινωνικών υποθέσεων, η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και λοιπές διατάξεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας (Ε.Ε.) 2023/970 – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις».

Αντικείμενο του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης, 23 Ιουνίου 2026, είναι:

α) η θέσπιση υποχρέωσης ύπαρξης και διάθεσης μισθολογικών δομών που διασφαλίζουν την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας, βάσει αντικειμενικών και ουδέτερων προς το φύλο κριτηρίων,

β) η ρύθμιση υποχρεώσεων μισθολογικής διαφάνειας πριν από την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη της απασχόλησης,

γ) η ρύθμιση του δικαιώματος πρόσβασης των εργαζομένων σε μισθολογικές πληροφορίες,

δ) η θέσπιση υποχρέωσης υποβολής στοιχείων σχετικά με το μισθολογικό χάσμα των φύλων,

ε) η κοινή αξιολόγηση αμοιβών της επιχείρησης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων,

στ) η ενίσχυση του σταθερού θεσμικού κοινωνικού διαλόγου σχετικά με την αρχή της ισότητας της αμοιβής, και μέσω της ενίσχυσης του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας.

ζ) η διασφάλιση, για τους θιγόμενους, πρόσβασης σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα και διαδικασίες επανόρθωσης,

η) ο ορισμός του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα ισότητας και παρακολούθησης της αρχής της ισότητας της αμοιβής και

θ) η ενίσχυση του Συνηγόρου του Πολίτη και της Επιθεώρησης Εργασίας για την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής.

Στο β’ μέρος του νομοσχεδίου, και σύμφωνα με την έκθεση του ΓΛΚ, προβλέπεται – μεταξύ άλλων – η δημιουργία Ψηφιακού Μητρώου Συλλογικών Ρυθμίσεων Εργασίας στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, παρέχεται στους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.K.A.B.), με τις ειδικότητες των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων διασωστών, που υπάγονται στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), τόσο ως προς την κύρια, όσο και ως προς την επικουρική ασφάλιση. Επίσης, ορίζεται ότι παροχές, από οποιαδήποτε αιτία, που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. παρακρατούνται, με απόφαση του εν λόγω ν.π.δ.δ., από τα ποσά των συντάξεων που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους, κά.

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