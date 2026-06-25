Ασιατικά Χρηματιστήρια: Μικτή εικόνα στις αγορές – Ισχυρό άλμα για τον Kospi

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Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σήμερα οι αγορές της Ασίας, με τον Kospi της Νότιας Κορέας να καταγράφει τα μεγαλύτερα κέρδη στην περιοχή, ενισχυόμενος άνω του 5,4%. Οι επενδυτές επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους στα νέα οικονομικά στοιχεία από την Αυστραλία, καθώς και στις εξελίξεις στην Ιαπωνία, όπου οι αρχές αξιολογούσαν τις επιπτώσεις από σεισμό μεγέθους 6,9 βαθμών που σημειώθηκε στα ανοιχτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Ειδικότερα, ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 4,6%. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite σημείωσε κέρδη 0,2% και ο Shenzhen Composite 0,30%. Αντίθετα, ο Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1,70%, ενώ ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 κατέγραψε απώλειες 0,68%.

Η μετατόπιση επενδυτών

Ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής αγορών της Carson Group, Ράιαν Ντέτρικ, εκτίμησε ότι η πρόσφατη μετατόπιση των επενδυτών από τις μετοχές τεχνολογίας προς άλλους κλάδους αποτελεί θετική εξέλιξη για τη συνολική εικόνα των αγορών.

Σε επίπεδο τίτλων, στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή της Trip.com υποχώρησε περισσότερο από 9%, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι τα καθαρά κέρδη του πρώτου τριμήνου μειώθηκαν κατά 41%. Τα καθαρά κέρδη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκαν στα 2,5 δισ. γιουάν (367 εκατ. δολάρια), έναντι 4,3 δισ. γιουάν την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στην Αυστραλία, το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 4,4% τον Μάιο, από 4,5% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας (ABS).

Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 40.300 άτομα, φθάνοντας συνολικά τα 14,7388 εκατομμύρια, ενώ το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό ενισχύθηκε οριακά στο 66,7%.

Παράλληλα, ο δείκτης απασχόλησης προς τον συνολικό πληθυσμό διαμορφώθηκε στο 63,8%, αυξημένος κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 63,7% που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο.