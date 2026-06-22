 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

Ασία 22.06.2026, 09:52
Σχολιάστε
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με μικτές τάσεις ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές στις αγορές της Ασίας. με την ιαπωνική αγορά να ξεχωρίζει, καθώς ο δείκτης Nikkei 225 κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, ενισχυόμενος κατά 1,95% και ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 72.000 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε κατά 1,22%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε κατά 0,99%. Στην Αυστραλία, ο βασικός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε οριακά υψηλότερα.

Αντίθετα, στο Χονγκ Κονγκ, ο δείκτης Hang Seng υποχώρησε κατά 1,74%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 κατέγραψε άνοδο 0,28%.

Στο επίκεντρο σήμερα ήταν η πορεία του πετρελαίου, αφού οι διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν ανακοίνωσαν ότι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας εντός των επόμενων 60 ημερών.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent για τον Αύγουστο, τα οποία αρχικά κινήθηκαν ανοδικά στις ασιατικές συναλλαγές, υποχώρησαν στη συνέχεια κατά 0,38%, στα 80,26 δολάρια το βαρέλι. Τα αντίστοιχα συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Ιούλιο περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη, που είχαν φτάσει το 3%, και διαμορφώνονταν περίπου 1% υψηλότερα, στα 77,52 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο ταμπλό της Νότιας Κορέας, η μετοχή της Korean Air υποχώρησε πάνω από 3%, μετά τις εκτιμήσεις της εταιρείας ότι το κόστος ενσωμάτωσης της Asiana Airlines ενδέχεται να φθάσει έως και το 1 τρισ. γουόν.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap, η Korean Air ανέφερε σε ενημέρωση επενδυτών ότι το συνολικό κόστος της συγχώνευσης εκτιμάται μεταξύ 900 δισ. και 1 τρισ. γουόν, ενώ οι ετήσιες συνέργειες από τη συμφωνία αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 300 δισ. γουόν. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα οφέλη από τη συγχώνευση θα αντισταθμίσουν πλήρως το κόστος έως τα τέλη του 2028.

Στο μεταξύ, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια αναφοράς για 13ο συνεχόμενο μήνα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ειδικότερα, το Loan Prime Rate (LPR) ενός έτους, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον εταιρικό δανεισμό, παρέμεινε στο 3%, ενώ το πενταετές LPR, το οποίο χρησιμοποιείται ως βασικό επιτόκιο για τα στεγαστικά δάνεια, διατηρήθηκε στο 3,50%.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό
Commodities

Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό
Κίνα: Οι εισαγωγές χρυσού εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών
Commodities

Κίνα: Οι εισαγωγές χρυσού εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ
Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα
Markets

Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βλέπει» τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βλέπει» τις 2.500 μονάδες το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο τις εξελίξεις στη Βρετανία

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ
Business

Berenberg: «Κρυμμένο διαμάντι» η Metlen, τιμή – στόχος τα 55 ευρώ

Η Berenberg διατηρεί τη σύσταση «Buy» για τη Metlen - Τιμή-στόχος τα 55 ευρώ και προσδοκίες για περαιτέρω αναβάθμιση της μετοχής

Αλεξάνδρα Τόμπρα
PosoKanei: Πώς αντιδρά η αγορά στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών
Economy

Πώς αντιδρά η αγορά στο PosoKanei

Πολυεθνικές, ελληνικές βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ τσεκάρουν… τις τιμές των προϊόντων τους με το PosoKanei

Δημήτρης Χαροντάκης
Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγησή τους «μέσα σε έναν μήνα»
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Χορήγηση συντάξεων «μέσα σε έναν μήνα»

Για τις συντάξεις προχωρά η ψηφιοποίηση ολόκληρου του αρχείου της ασφαλιστικής ισχορίς των παλαιών ασφαλισμένων

Κώστας Παπαδής
Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Τουρισμός

Η... μετάλλαξη του τουρίστα - Τι ζητά

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Λάμπρος Καραγεώργος
Ελληνική οικονομία: Η επόμενη πίστα ίσως…καθυστερήσει
Economy

Η επόμενη πίστα για την ελληνική οικονομία ίσως...καθυστερήσει

Δημόσιο χρέος, εξωτερικά ελλείμματα, γεωπολιτικοί κίνδυνοι και πολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να προβληματίζουν τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, κάτι που θα επηρεάσει την πιστοληπτική ικανότητα για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Αγουρίδης
Ενέργεια: Γιατί τα funds πρόσφεραν 23 δισ. στους ελληνικούς ομίλους
Business

Γιατί τα funds πρόσφεραν 23 δισ. στις ελληνικές ενεργειακές

Πόκερ για την ενέργεια στη ΝΑ Ευρώπη - Οι ΑΜΚ σε ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και το ομόλογο της MOH - Τι παίζει με AKTOR - Το upstream της Helleniq Energy

Χρήστος Κολώνας
NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο
Business

NBG Securities για Cenergy: Στα 28,40 ευρώ ανεβάζει την τιμή στόχο

Η NBG Securities αυξάνει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Cenergy Holdings στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ προηγουμένως

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πότε απαλλάσσεται από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) η αγορά πρώτης κατοικίας
Experts

Πότε απαλλάσσεται από τον φόρο η αγορά πρώτης κατοικίας

Τι αναφέρει ο νέος Κώδικας Φορολογίας Περιουσίας - Ποιους αφορά

Απόστολος Αλωνιάτης
Περισσότερα από Ασία
Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό
Commodities

Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό

Η πλατφόρμα Fastmarkets προχώρησε στην έναρξη δημοσίευσης τιμής για το γάλλιο

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα είναι πολύ επιλεκτικές και τα πρόσημα μοιρασμένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα
Markets

Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα

Η αντίδραση των αγορών στην παραίτηση Στάρμερ- Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βλέπει» τις 2.500 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Βλέπει» τις 2.500 μονάδες το ΧΑ

Οι 2.500 μονάδες είναι προ των πυλών, με τους περισσότερους να μην μπορούν να συνειδητοποιήσουν πότε ο ΓΔ έφτασε εκεί

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Νευρικότητα εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας στη Βρετανία
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές με φόντο τις εξελίξεις στη Βρετανία

Η εστίαση σήμερα είναι στο Λονδίνο, καθώς οι αγορές αναμένουν επίσημη ανακοίνωση από την Ντάουνινγκ Στριτ

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nikkei
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά - Νέο ιστορικό υψηλό για Nikkei

Ο ευρύτερος δείκτης Topix έκλεισε επίσης υψηλότερα, σημειώνοντας άνοδο 1,29%

Αγορές: Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο
Markets

Ανακάμπτει ο χρυσός, σταθερό το δολάριο

Ο χρυσός τη Δευτέρα ανέκαμψε από το χαμηλότερο επίπεδο άνω της μίας εβδομάδας που είχε καταγράψει στην τελευταία συνεδρίαση., με του traders να παραμένουν νευρικοί μετά της δηλώσεις Τραμπ και Τεχεράνης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Latest News
Growthfund Investor Summit 2026: Πώς θα εξελιχθεί σε κορυφαίο συνεδριακό προορισμό η Ελλάδα
Τουρισμός

Πώς θα εξελιχθεί σε κορυφαίο συνεδριακό προορισμό η Ελλάδα

Τι συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του Growthfund Investor Summit 2026

Μελισσοκομία: Ποια ποσά θα δοθούν στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου
AGRO

Ποια ποσά θα δοθούν για τη μελισσοκομία στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου

Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανά κατεχόμενη επιλέξιμη κυψέλη για τη μελισσοκομίαν των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους

Ταξιδιωτικές Τάσεις 2026: Οι νέες συνήθειες που αλλάζουν τον τρόπο που ταξιδεύουμε
Τουρισμός

Η... μετάλλαξη του τουρίστα - Τι ζητά

Το 2026 φέρνει έναν πιο προσωποποιημένο, ευέλικτο και βιωματικό τρόπο ταξιδιού, σύμφωνα με την Booking.com

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενοίκια: Πιο ακριβή η Αθήνα από τις Βρυξέλλες
Ακίνητα

Ακριβότερα τα ενοίκια στην Αθήνα από... τις Βρυξέλλες

Τα ενοίκια στην Ελλάδα που έχουν εκτοξευτεί στα ύψη τα τελευταία χρόνια και κινούνται διαρκώς ανοδικά σε καμία συνάρτηση με την εξέλιξη των μισθών δεν βρίσκεται

Μελίνα Ζιάγκου
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Σχεδόν πλήρης η μετακύλιση των μειώσεων ΦΠΑ στις τιμές το 2022-2023
Economy

Και όμως η μείωση του ΦΠΑ ρίχνει στις τιμές

Όσο πιο ανταγωνιστικές οι αγορές τόσο περισσότερο οι μειώσεις ΦΠΑ περνούν στις τιμές καταναλωτή - Τι δείχνει έκθεση του ΙΜΕ - ΓΣΕΒΕΕ

Τουρισμός: Πάνω από 5,2 εκατ. τουρίστες στο τετράμηνο στην Ελλάδα
Τουρισμός

Πάνω από 5,2 εκατ. τουρίστες στο τετράμηνο στην Ελλάδα

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 36,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και διαμορφώθηκαν στα 2,791 δισ. ευρώ

Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό
Commodities

Γάλλιο: Νέα άνοδος της τιμής – Στα 2.925 δολ. ανά κιλό

Η πλατφόρμα Fastmarkets προχώρησε στην έναρξη δημοσίευσης τιμής για το γάλλιο

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών
World
Upd: 14:53

Άλαν Γκρίνσπαν: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών ο θρύλος της Fed

Ο Άλαν Γρίνσπαν διατέλεσε πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για 19 χρόνια

Τζούλη Καλημέρη
Shein – Temu: Από 1η Ιουλίου η επιβάρυνση με 3 ευρώ για πακέτα κάτω 150 ευρώ
World

Τέλος οι δωρεάν εισαγωγές από Shein και Temu - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τέρμα οι εισαγωγές πακέτων από Shein - Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες χωρίς δασμούς - Η επιβάρυνση που έρχεται από 1η Ιουλίου

Κίνα: Οι εισαγωγές χρυσού εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών
Commodities

Κίνα: Οι εισαγωγές χρυσού εκτοξεύτηκαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών

Η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος αγοραστής χρυσού στον κόσμο

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο
Xρηματιστήριο Αθηνών

«Ασκήσεις» σε στενό εύρος και με χαμηλό τζίρο στο ΧΑ

Οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα είναι πολύ επιλεκτικές και τα πρόσημα μοιρασμένα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η όχι και τόσο ηρωική έξοδος του Κιρ Στάρμερ
Πολιτική

Η όχι και τόσο ηρωική έξοδος του Κιρ Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ αποδείχτηκε πολύ πιο ικανός στο να «εκκαθαρίσει» το Εργατικό Κόμμα από την Αριστερά του παρά στο να κυβερνήσει

Παναγιώτης Σωτήρης
Attica Stores: Η IPO σηματοδοτεί έναν νέο κύκλο ανάπτυξης – Οι επενδύσεις
Business

Παπακωνσταντίνου (Ideal): Ξεκινά ένας νέος κύκλος για τα Attica

O επικεφαλής της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ανέλυσε την στρατηγική των Attica Stores για την επένδυση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Σχοινάς: Επιτακτική ανάγκη συνολικής απάντησης στα προβλήματα της ελληνικής αλιείας
AGRO

Σχοινάς: Επιτακτική ανάγκη συνολικής απάντησης στα προβλήματα της ελληνικής αλιείας

Ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της αλιείας στις 24 Ιουνίου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε ο Μ. Σχοινάς

Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 χρήστες στο «Posokanei»
Economy

Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 χρήστες στο «Posokanei»

Ποιες νέες λειτουργίες και ψηφιακές υπηρεσίες έρχονται - Τι είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου

Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα
Markets

Βρετανία: Πτωτικά η στερλίνα – Σταθεροποιητικές τάσεις στα ομόλογα

Η αντίδραση των αγορών στην παραίτηση Στάρμερ- Πού εστιάζουν οι επενδυτές

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies