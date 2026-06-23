Ασιατικά χρηματιστήρια: Βουτιά 10% για τον Kospi, απώλειες στις αγορές

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Σημαντικές απώλειες σημείωσαν οι αγορές της Ασίας, με το χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας να καταγράφει βουτιά σχεδόν 10%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 έχασε 3,55%, διακόπτοντας ένα ανοδικό σερί οκτώ συνεδριάσεων, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix υποχώρησε κατά 2,5%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με πτώση 0,33%, ενώ στην Κίνα ο CSI 300 υποχώρησε κατά 2,7%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε απώλειες 2,12%.

Οι πιέσεις εντάθηκαν καθώς ένα νέο κύμα τεχνολογικών πιέσεων έπληξε τη Wall Street. Η Amazon κατέγραψε απώλειες σχεδόν 5%, η Meta Platforms υποχώρησε κατά 2%, ενώ η Alphabet σημείωσε πτώση 5%, καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επίδοσή της εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Η πίεση στη μετοχή της Alphabet αποδίδεται στις ανησυχίες για απώλεια ταλέντων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την αποχώρηση δύο κορυφαίων ερευνητών προς ανταγωνιστικές εταιρείες.

Παράλληλα, η SpaceX του Έλον Μασκ σημείωσε πτώση 16%, καταγράφοντας την τρίτη διαδοχική αρνητική συνεδρίαση.

«Οι επενδύσεις που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των ιδιωτών επενδυτών. Ωστόσο, δεν εμφανίζουν την ίδια δραστηριότητα στις μεμονωμένες μετοχές όπως στο παρελθόν», δήλωσε η Liz Ann Sonders, επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της Charles Schwab, μιλώντας στο CNBC. Όπως σημείωσε, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται ολοένα και περισσότερο προς τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs), αντί για τις μεμονωμένες μετοχές τεχνολογίας.

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, ο κλάδος υπηρεσιών της Ιαπωνίας επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούνιο, μετά τη στασιμότητα που είχε καταγράψει τον Μάιο για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από έναν χρόνο. Ο προκαταρκτικός δείκτης PMI υπηρεσιών της S&P Global διαμορφώθηκε στις 51,8 μονάδες, πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Ο σύνθετος δείκτης PMI ενισχύθηκε στις 52,5 μονάδες, από 51,1 τον Μάιο.

Θετική έκπληξη αποτέλεσαν και τα στοιχεία για τη μεταποίηση στην Ιαπωνία. Ο προκαταρκτικός δείκτης παραγωγής της au Jibun Bank αυξήθηκε στις 54,9 μονάδες τον Ιούνιο, από 54,5 τον προηγούμενο μήνα, παραμένοντας σε επίπεδα που υποδηλώνουν συνεχιζόμενη ανάπτυξη της παραγωγικής δραστηριότητας.

Στην Αυστραλία, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα παρουσίασε οριακή βελτίωση τον Ιούνιο. Ο δείκτης PMI υπηρεσιών ενισχύθηκε στις 49,9 μονάδες από 48,7 τον Μάιο, παραμένοντας ωστόσο κάτω από το όριο των 50 μονάδων. Αντίθετα, ο δείκτης PMI μεταποίησης αυξήθηκε στις 51,2 μονάδες από 50,7, ενώ ο σύνθετος PMI βελτιώθηκε στις 49,8 μονάδες από 48,7 τον προηγούμενο μήνα.