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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αρνητική η BofA – «Βλέπει» διόρθωση του Stoxx 600 στις 560 μονάδες

Αρνητική στάση απέναντι στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια διατηρεί η Bank of America, εκτιμώντας ότι, παρά τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 26.06.2026, 15:01
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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αρνητική η BofA – «Βλέπει» διόρθωση του Stoxx 600 στις 560 μονάδες
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Αρνητική στάση απέναντι στις ευρωπαϊκές μετοχές διατηρεί η Bank of America, εκτιμώντας ότι, παρά τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος τις τελευταίες εβδομάδες, οι αγορές παραμένουν ευάλωτες σε ενδεχόμενη απογοήτευση, καθώς έχουν ήδη προεξοφλήσει ιδιαίτερα αισιόδοξες προοπτικές για την κερδοφορία των επιχειρήσεων.

Η αμερικανική τράπεζα αναγνωρίζει ότι η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και η ανάκαμψη της απασχόλησης στις ΗΠΑ, έχουν περιορίσει σημαντικούς μακροοικονομικούς κινδύνους που την έκαναν επιφυλακτική τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, θεωρεί ότι ο κυρίαρχος ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις αγορές έχει οδηγήσει τις προσδοκίες για τα εταιρικά κέρδη σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα έχει συμπιέσει τα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premia) κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Σύμφωνα με τη Bank of America, εάν η δυναμική των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη αρχίσει να εξασθενεί, είτε λόγω αμφιβολιών για τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης των σχετικών επενδύσεων είτε λόγω επιβράδυνσης των κεφαλαιουχικών δαπανών (AI capex), οι επενδυτές είναι πιθανό να αναθεωρήσουν τις προσδοκίες τους. Ένα τέτοιο σενάριο θα οδηγούσε σε αύξηση των ασφαλίστρων κινδύνου και ταυτόχρονα θα ασκούσε πιέσεις στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), δημιουργώντας περιθώρια υποχώρησης των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Σύσταση underweight

Στο πλαίσιο αυτό, η Bank of America διατηρεί underweight θέση στις κυκλικές μετοχές έναντι των αμυντικών κλάδων. Όπως επισημαίνει, οι κυκλικοί κλάδοι βρίσκονται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 30 ετών σε σχετικούς όρους και αποτιμούν ήδη περαιτέρω συμπίεση των ασφαλίστρων κινδύνου, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε οποιαδήποτε επιβράδυνση της δυναμικής της τεχνητής νοημοσύνης.

Μεταξύ των κυκλικών κλάδων, η τράπεζα θεωρεί ότι οι βασικοί «ωφελημένοι» από την ανάπτυξη της AI, όπως οι εταιρείες ημιαγωγών, τα κεφαλαιουχικά αγαθά και οι μεταλλευτικές επιχειρήσεις, εμφανίζουν τις πιο απαιτητικές αποτιμήσεις και εκτιμά ότι είναι πιθανό να δεχθούν τις μεγαλύτερες πιέσεις εάν συνεχιστούν οι ενδείξεις επιβράδυνσης του επενδυτικού κύκλου στην τεχνητή νοημοσύνη.

Επιφυλακτική εμφανίζεται και για τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει ευνοηθεί τόσο από τα περιορισμένα ασφάλιστρα κινδύνου όσο και από τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων. Όπως σημειώνει, οι τράπεζες αποτελούν σήμερα τον μεγαλύτερο κλάδο στο ευρωπαϊκό «καλάθι» μετοχών υψηλής δυναμικής (high-momentum basket), γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο υποαπόδοσης σε περίπτωση αντιστροφής της επενδυτικής τάσης.

Αμυντικοί κλάδοι

Αντίθετα, η Bank of America εξακολουθεί να προτιμά τους αμυντικούς κλάδους και ειδικότερα τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών πρώτης ανάγκης (consumer staples). Όπως αναφέρει, ο συγκεκριμένος κλάδος τείνει να ωφελείται περισσότερο όταν αυξάνονται τα ασφάλιστρα κινδύνου, ενώ εμφανίζει και τη μεγαλύτερη αρνητική συσχέτιση με τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να υπεραποδώσει σε περίπτωση διόρθωσης του επενδυτικού ενδιαφέροντος για την AI.

Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές της αγοράς, η Bank of America προβλέπει ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 μπορεί να υποχωρήσει στις 560 μονάδες έως το τέλος του τρίτου τριμήνου, πριν ανακάμψει στις 590 μονάδες έως το τέλος του έτους, εκτίμηση που εξακολουθεί να συνεπάγεται περιορισμένα περιθώρια ανόδου σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

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